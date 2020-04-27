كاري يكشف إطار الروزنامة المعدلة لموسم 2020 وثقته بعودة السباقات في الصيف

تمّ تأجيل أو إلغاء السباقات العشرة الأولى من هذا الموسم بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، حيث كانت جائزة فرنسا الكبرى آخر السباقات التي تم الإعلام عن إلغائها صباح اليوم الاثنين.

وتعمل البطولة حاليًا على خطط لإطلاق الموسم من النمسا في 5 يوليو/تموز من دون جمهور، مع تقليص لعدد العامليلن في بادوك البطولة التزامًا بالقيود الاحترازية الموضوعة لاحتواء تفشّي الفيروس.

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وضمن تحديثٍ أصدرته الفورمولا واحد صباح اليوم، أكّد كاري أنّ الخطة الحالية تقضي بإقامة سباقات في أوروبا، آسيا والأمريكيتين قبل اختتام الموسم في الشرق الأوسط.

على أن تُقام الجولات الأوروبية في يوليو/تموز، أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول - ومن دون جمهور في السباقات الأولى - قبل أن ينتقل قطار البطولة إلى آسيا ثم الأمريكيتين.

بعد ذلك ستشكّل البحرين وأبوظبي السباقَين الختاميين للموسم في ديسمبر/كانون الأوّل.

"على الرُغم من أنّه تم الإعلان صباح اليوم عن إلغاء جائزة فرنسا الكبرى، والتي كان من المقرر إقامتها في يونيو/حُزيران، إلا أننا الآن أكثر ثقة في التقدم الذي تحرزه خططنا بإطلاق الموسم هذا الصيف" كتب كاري.

وأضاف: "نستهدف عودة السباقات في أوروبا خلال أشهر يوليو، أغسطس وبداية سبتمبر، مع إنطلاق الموسم في النمسا في نهاية أسبوع 3 - 5 يوليو/تموز".

وتابع: "فيما ستشهد أشهر سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر إقامة السباقات في آسيا والأمريكيتين، قبل أن نختتم الموسم في منطقة الخليج العربي في ديسمبر/كانون الأوّل مع سباق البحرين والجولة الختامية الاعتيادية في أبوظبي، لنُكمل بذلك بين 15 و18 سباقًا لهذا الموسم. سنقوم كذلك بنشر الروزنامة النهائية بمجرد أن يكون ذلك ممكنًا".

هذا وتتماشى تعليقات كاري مع ما سبق وصرّح به بأنّه يستهدف روزنامة بـ 15 إلى 18 سباقًا، لكنّها تعرض في ذات الوقت خطة أكثر وضوحًا فيما يتعلق بأماكن إقامة تلك السباقات.

ونُشير إلى أنّ الفورمولا واحد تحتاج على الأقل 8 سباقات عبر ثلاث قارات من أجل أن تُصنّف بطولة عالم في 2020.

وقد أكّد كاري أنّ السباقات الأولى على الروزنامة ستُقام من دون جمهور، لكنّه يأمُل أن يتمّ تخفيف القيود المحلية في وقت لاحق من الموسم من أجل السماح للمشجّعين بحضور الجوائز.

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فقال: "نتوقّع سباقات أولى من دون جمهور، لكنّنا نأمُل أن يكون الجمهور جزءًا من الأحداث مع تقدمنا في الروزنامة".

وأكمل: "ما يزال يتعيّن علينا العمل على حل العديد من المشاكل مثل الإجراءات التي يجب أن تتبعها الفرق وشركاؤنا الآخرون من أجل الدخول والعمل في كل دولة. كما ستكون دومًا صحة وسلامة كل العاملين في البطولة الأولوية الأساسية، ولن نمضي قُدمًا إلا ونحن واثقون من امتلاكنا لإجراءات يُعتمد عليها لمجابهة كلا الخطرين والمشاكل المحتملة".

وأردف: "فيا، الفرق، المروّجون وشركاؤنا الأساسيون عملوا سويًا معنا على تلك الخطوات، إذ نرغب بتوجيه الشكر لهم على دعمهم وجهودهم خلال تلك الأوقات الصعبة. كما نريد كذلك الإقرار بمدى الدعم الكبير الذي أظهرته الفرق في ذات الوقت الذي ركّزوا خلاله جهودًا بطولية كبيرة لإنتاج أجهزة المساعدة على التنفس لإنقاذ المصابين بفيروس كوفيد-19".

جديرٌ بالذكر أنّ كاري خاض محادثات مع الفرق الـ 10 وفيا حول الخطط المستقبلية لحماية فرق الفورمولا واحد قُبيل الأزمة المالية الكبيرة المتوقّعة جرّاء تلك الجائحة.

وتضغط الفرق حاليًا من أجل تخفيض سقف النفقات أكثر، حيث يدفع بعضها نحو سقف نفقات يصل إلى 100 مليون دولار يُعتمد من العام المُقبل من أجل المساهمة في جعل الرياضة مستدامة أكثر بالنسبة لهم.

وقال كاري أن الخطط التي ستتمخض من النقاشات الدائرة حاليًا ستساعد على "تعزيز المستقبل طويل الأمد للفورمولا واحد" و"ستجعل الرياضة أكثر مشروعًا أكثر قوة لكل المشاركين فيه، ولا سيّما في ظل التعامل مع المشاكل التي تسبب بها تفشّي وباء كوفيد-19".

"كل خططنا خاضعة للتغيير بكل تأكيد، حيث ما يزال أمامنا العديد من المشاكل لمعالجتها، وجميعنا يقع الآن تحت طائلة غموض ذلك الفيروس" قال كاري.

واختتم: "نرغب جميعًا بأن يعود العالم إلى ما كان عليه وأن يزدهر، لكنّنا في ذات الوقت ندرك أن ذلك يجب أن يتم بالطريقة الصحيحة والأكثر أمانًا. نتطلّع للقيام بواجبنا في ذلك عبر تمكين مشجعينا مجددًا من مشاركة إثارتهم وشغفهم بالفورمولا واحد بأمان مع عائلاتهم، أصدقائهم والمجتمع الخارجي".