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كاري يعتذر لمتابعي الفورمولا واحد بعد إلغاء جولة أستراليا الافتتاحية

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كاري يعتذر لمتابعي الفورمولا واحد بعد إلغاء جولة أستراليا الافتتاحية
17-03-2020

قدم تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد اعتذاره لمتابعي البطولة على إلغاء جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية لموسم 2020، وذلك بسبب تفشي وباء "كورونا".

تمّ إلغاء الجولة الافتتاحية لموسم 2020 في ملبورن، بالرغم من سعي البطولة لإقامة الحدث، وذلك بعد إصابة أحد موظفي مكلارين بفيروس "كورونا" ليعلن الفريق لاحقاً انسحابه.

وواجه مدراء الفورمولا واحد انتقادات متتالية حيال طريقة تعاملهم مع الحدث في أستراليا، حيث تسبب غياب التواصل مع المتابعين باحتشادهم على بوابات الحلبة، قبل أن يُعلن عن إيقاف الجولة.

لكن وبالرغم من عدم سروره حيال الطريقة التي سارت بها الأمور، لكن كاري يرى بأنه تمّ اتخاذ "الخيار الصحيح" في تلك الظروف الاستثنائية.

والآن، في رسالة مفتوحة إلى المتابعين، قدم كاري اعتذاره على ما حصل.

فقال: "بادئ ذي بدء، أولويتنا القصوى هي سلامة وصحة المتابعين، الفرق ومؤسسة الفورمولا واحد، والمجتمع كذلك".

وتابع: "نقدم اعتذارنا لأولئك المتابعين الذين تأثروا بإلغاء جائزة أستراليا، وكذلك على تأجيل السباقات الأخرى".

واستكمل: "تلك القرارات قامت باتخاذها الفورمولا واحد، الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’، وكذلك المروجون المحليون على ضوء التغيرات المتسارعة للوضع، لكننا نرى بأنها قرارات صائبة وضرورية. نود كذلك التأكيد على وقوفنا مع أولئك الذين أصيبوا بالفعل، ومن بينهم أشخاص من عائلة الفورمولا واحد".

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أكدت الفورمولا واحد كذلك تأجيل جولتي البحرين وفيتنام إضافة إلى الصين، بينما تحيط الشكوك بجولتي إسبانيا وموناكو.

وتتوقع الهيئة الحاكمة أنه وفي حال عدم انحسار موجة فيروس "كورونا" خلال الأشهر المقبلة، فإن إعادة انطلاق الموسم قد تتأخر أكثر.

ويرى كاري أن الفورمولا واحد لن تنطلق قبل التأكد من غياب أي خطر متعلق بالفيروس.

حيث قال: "نعي أن الجميع يود أن يعرف متى ستنطلق الفورمولا واحد لموسم 2020. لا يمكننا تقديم أية إجابات محددة اليوم نظراً لتغير الوضع بسرعة".

واختتم: "لكن، نحن نخطط لبدء موسم 2020 في أسرع وقت وأكثره سلامة للجميع. نحن نتعاون مع الخبراء والمسؤولين بشكل يومي، ونعمل على تقييم كيفية المضي قدماً للأشهر المقبلة. وسنوافيكم بالمستجدات والتفاصيل حال ورودها".

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