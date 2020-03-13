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كاري يرفض تهكّم هاميلتون حول تقديم المال على الصحّة في أستراليا

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كاري يرفض تهكّم هاميلتون حول تقديم المال على الصحّة في أستراليا
من قبل:
13-03-2020

رفض تشايس كاري الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا واحد تهكّم لويس هاميلتون حول اختيار البطولة السفر إلى جائزة أستراليا الكبرى – الملغاة الآن – خلال فترة تطوّر أزمة فيروس كورونا كون "المال هو الملك".

سُئل هاميلتون خلال المؤتمر الصحفيّ أمسٍ الخميس عمّا يعتقد بأنّه السبب وراء الاتّجاه لإقامة السباق، حيث أجاب: "المال هو الملك"، قبل أن يُعقّب إثر ذلك: "لا أعلم بصدق".

وواصل: "لا يُمكنني إضافة المزيد إلى ذلك، لا أشعر بأنّ عليّ الخجل من إبداء رأيي"، قبل أن يشير إلى شعوره بـ "الصدمة" حيال الوصول إلى مستوى سفر الموظّفين للسباق.

وتمّ التعقيب على تلك الكلمات التي قالها هاميلتون لاحقًا ضمن المؤتمر الصحفيّ الذي تمّ تنظيمه إثر قرار إلغاء جائزة أستراليا الكبرى.

وعندما سُئل عمّا يُمكنه قوله لهاميلتون في ما يتعلّقه بشعوره حيال السباق وعبارة "المال هو الملك"، أجاب كاري: "أعتقد بأنّه لو كان المال هو الملك، لما اتّخذنا القرار الذي اتّخذناه اليوم".

وأضاف: "تطرّقت إلى الموضوع من زوايا مختلفة، لذا يُمكنني مواصلة قول ذات الأشياء. بعد معرفة ما آلت إليه الأمور في النهاية، فمن الواضح أنّ الأمور تبدو مختلفة (قبل سفر الفورمولا واحد إلى أستراليا)".

وأردف: "كانت هناك أحداثٌ تطوّرت، وأوضاعٌ تغيّرت".

ثمّ تابع: "اتّخذنا قرارًا بإقامة الحدث – وذلك قبل فترة سابقة من الوصول إلى هنا – وكان ذلك في مرحلة زمنيّة كانت فيها الأحداث الكبيرة لا تزال تُقام هنا، وكان الوضع مختلفًا في العالم".

وواصل شرحه بالقول: "كان ذلك في ظلّ تغيّر الوضع يومًا تلو الآخر، وأحيانًا في غضون ساعات. من الواضح أنّنا واصلنا تقييم الوضع، واتّخاذ القرارات المناسبة بالتقدّم إلى الأمام".

واختتم: "أعتقد بأنّنا كنّا نُحاول استيعاب الكثير من المعلومات المختلفة من أجل اتّخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، وأعتقد بأنّنا فعلنا ذلك".

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الكاتب مروان الوافي

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