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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى / أخبار عاجلة

كاري يُدافع عن عمليّة اتّخاذ قرار إلغاء جائزة أستراليا الكبرى

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كاري يُدافع عن عمليّة اتّخاذ قرار إلغاء جائزة أستراليا الكبرى
من قبل:
13-03-2020

دافع تشايس كاري عن عمليّة صنع القرار في الفورمولا واحد قبيل إلغاء جائزة أستراليا الكبرى نتيجة تأكيد حالة إصابة بفيروس كورونا في البادوك.

أعلنت مكلارين مساء الخميس أنّ أحد موظّفيها جاء بنتيجة إيجابيّة لفيروس كورونا، وهو ما دفع الفريق للانسحاب من الجائزة الكبرى بشكلٍ فوري.

وعقدت الفرق اجتماعات في ليلة الخميس بخصوص إمكانيّة المضيّ قدمًا في التسابق، لكن تطلّب الأمر حتّى الساعة 10:08 صباحًا من يوم الجمعة بتوقيت أستراليا – أي قبل أقلّ من ساعتين فقط على موعد انطلاق التجارب الحرّة الأولى – للإعلان رسميًا عن إلغاء الحدث.

وواجهت الفورمولا واحد انتقادات لاذعة لطريقة تعاملها مع الوضع بعد أن عبّرت عدّة شخصيات بارزة عن مخاوفها قبيل عطلة نهاية أسبوع الجائزة الكبرى.

وقال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرّات أنّه كان "من الصادم" رؤية رغبة القائمين على البطولة في المضيّ قدمًا لإقامة السباق في ظلّ التطوّرات العالميّة لوضع الفيروس.

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وبحديثه يوم الجمعة على إثر إلغاء السباق، قال كاري الرئيس التنفيذيّ للفورمولا واحد أنّ القائمين على البطولة بذلوا أقصى ما في وسعهم من أجل إدارة "وضعٍ متقلّبٍ جدًا".

وقال الأمريكي: "أعتقد بأنّنا اتّخذنا القرارات الصائبة، أعتقد بأنّنا عملنا بشكلٍ جيّد مع شركائنا".

وأضاف: "أعتقد بأنّه خاب أملنا جميعًا لعدم إقامة السباق، لكنّ هذه أوقات عصيبة وأعتقد بأنّنا اتّخذنا القرارات التي كان علينا اتّخاذها".

وأكمل: "أمضينا الليلة الماضية في الحصول على أراء الجميع. كان قرارًا مشتركًا بين فيا وشركائنا الأستراليين ونحن وبالتأكيد مساهمة الفرق. مثلما يُمكنكم توقّعه فقد كانت هناك آراء متنوّعة".

وأردف: "كنّا نتعامل مع أشياء بشكلٍ حيني ضمن وضعٍ صعبٍ جدًا. هل كانت هناك نظرات وآراء مختلفة؟ أجل. أعتقد بأنّ ذلك ما حاول الجميع شقّ طريقه في وسطه".

ثمّ تابع: "لكنّني أعتقد بأنّنا وصلنا إلى الموقع المناسب، أعتقد بأنّنا اتّفقنا جميعًا على القرار الصحيح".

وبرزت استجابات متصاعدة حيال الوضع الحالي لوباء فيروس كورونا بالتحضير لعطلة نهاية الأسبوع على إثر وصول أغلب الموظّفين إلى أستراليا.

وأعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة يوم الخميس حظرًا على المسافرين القادمين من أوروبا، وهو ما تسبّب في إلغاء جولة سبرينغ ضمن بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

كما تمّ إيقاف دوري كرة السلّة الأمريكيّ "ان بي إيه" بشكلٍ فوري، بينما تمّ تأكيد عدّة حالات إصابة في دوريات كرة القدم الأوروبيّة الكبرى.

وقال كاري: "من الواضح أنّنا لا نتحكّم في تطوّر عددٍ من الأحداث. كان الوضع مختلفًا بالكامل في بعض المناطق حول العالم قبل 24 أو 48 ساعة. كان الناس يتنقّلون بين أوروبا والولايات المتّحدة قبل 24 ساعة، لكنّهم لا يفعلون ذلك الآن".

وأردف: "أعتقد بانّ هذه مشاكل عليك التعامل معها بشكلٍ حيني، واتّخاذ قرارات عالية الكفاءة والفاعليّة".

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وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت الفورمولا واحد قد فكّرت في إلغاء السباق قبل سفر الفرق إلى ملبورن، أجاب كاري: "تطرّقنا إلى هذه المسألة في الأسبوع الماضي بكلّ تأكيد. ليس الأمر كما لو أنّها برزت من العدم".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا اتّخذنا قرار المجيء بناءً على ما علمناه الأسبوع الماضي، وما كان عليه الوضع على أرض الواقع هنا والأحداث التي كانوا يُقيمونها، وأعداد المصابين هنا".

وأردف: "كان الوضع في أوروبا مختلفًا بشكلٍ عام قبل أسبوع بالمقارنة مع ما هو عليه اليوم. لكنّنا كنّا نعي الوضع بكلّ تأكيد. كان علينا تقييم ذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا شعرنا بأنّ القرار الصائب كان المجيء إلى هنا عندما بدأت الفرق بالسفر قبل أسبوع، لكنّ الوضع تغيّر على عدّة أوجهٍ في النهاية".

واختتم حديثه بالقول: "دائمًا ما كنّا على وعي بالوضع، وتمّ التطرّق غلى الأمر في تلك المحادثات ونظرنا في جميع الاحتمالات وفق تلك الظروف".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أستراليا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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