كاري يخوض محادثات عاجلة لمحاولة إنقاذ سباق فيتنام المهدد بتفشّي وباء كورونا

يبدو بأنّ فرص إقامة سباق فيتنام في موعده في 5 أبريل/نيسان تتضاءل سريعًا في ظل مواصلة الحكومة الفيتنامية فرض إجراءات من أجل منع تفشّي الفيروس في البلاد، حيث أشارت بعض المصادر إلى أنّ تأجيل الحدث قادم لا محالة.

كما وضع إعلان منظمة الصحّة العالمية فيروس كوفيد-19 وباءً عالميًا مزيدًا من الضغط على الحكومات لمنع إقامة الأحداث ذات التجمّعات، كما ساهم بتعليق موسم الفورمولا إي في الوقت الحالي.

وقال كاري قبل أسبوعين أنّه يُخطط لزيارة هانوي في 16 مارس/أذار في طريقه لموطنه من جائزة أستراليا الكبرى، لذا فإنّ زيارته الآن قبل ذهابه إلى ملبورن تمثّل ردًا واضحًا على تفاقم الأزمة الحالية.

في هذه الأثناء، فإنّ أخبار عزل خمسة أشخاص ذاتيًا من فريقي هاس ومكلارين للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا في ملبورن قد زاد من التوتّر القائم في بادوك البطولة، كما أنّه لن يساعد فرص كاري بالمُضي قُدمًا بسباق هانوي.

وفي هذا الصّدد صرّح متحدّث باسم الفورمولا واحد قائلًا: "ما نزال ضمن نقاشات مع المروّج والسلطات فيما يتعلّق بالسباق والتأشيرات، إذ لا توجد أيّة تفاصيل جديدة في الوقت الحاضر".

هذا وقد أعلم رئيس الوزراء الفيتنامي يوم أمس سلسلة من إجراءات الحجر الوقائية الموسّعة للمساعدة على وقف انتشار الفيروس. حيث سيتم وضع أيّ مسافر قادم أو عابر من إحدى الدول المتأثّرة ضمن الحجر الصحي.

كما أزالت شرط التنازل عن التأشيرة لمواطني العديد من الدول الأوروبية بما فيها الممكلة المتّحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا، وذلك بعد إزالة إيطاليا من قائمتها للدول التي لا تحتاج للتقدّم بتأشيرة. حيث جعل ذلك التغيير من السهل على الدولة السيطرة ومراقبة من يدخل إلى أراضيها.

كما يتواصل تأثّر الرياضة داخل الدولة بالقيود المفروضة على التجمعات الكبيرة. حيث أقيمت مباريات دوري كرة القدم من دون جمهور، وهو ما سيكون عليه الحال في مباراة التصفيات الأولمبية المُقبلة بين فيتنام وأستراليا. كما تمّ تأجيل دوري الناشئين في الوقت الحالي.