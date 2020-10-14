كاري يحذّر من مغبّة "جمود" تاريخ الفورمولا واحد في وجه التغيير

قيّم مسؤولو الفورمولا واحد خطوات لتقديم سباقات قصيرة بشبكة انطلاق معكوسة كبديل للتصفيات ضمن جولات مختارة على الروزنامة.

وقد تمّ رفض ذلك المقترح لموسم 2020 بعدما وقفت مرسيدس في طريق موافقة بالإجماع بين الفرق، وبالرُغم من تغيّر هيكل التصويت المتّبع والذي سيجعل من السهل الضغط باعتماد ذلك المقترح في المستقبل، لكنّ يبدو من معارضة مثل تلك الخطوة تصاعدت.

وقال كاري أنّه وبينما قد لا تثير التغييرات اهتمام بعض المشجّعين الشغوفين بالرياضة، فإنّ أمثلة على تطبيقها في رياضات أخرى أثبتت أنّها تعود بالنفع في أحيان كثيرة.

"في معظم الرياضات، وعند التحدث عن إدخال تغييرات، تكون هنالك معارضة من المشجّعين المتعصبين للرياضة" قال كاري.

وأضاف: "في بطولة البيسبول الكبرى على سبيل المثال، وعندما اعتمدوا نظام ضارب الكرة المحدد، لم يحظ ذلك بإعجاب الكثيرين. وكذلك عندما تم تقديم خط النقاط الثلاث في دوري كرة السلة الأمريكي، لم يُعجب ذلك المشجعين المتعصبين. لكنك أضفت فرقًا للتصفيات، وكنت معتادًا على أن يشارط أبطال الدوري في السلسلة العالمية، في هذا العام كانت هنالك مشاركة من 16 فريقًا".

وتابع: "في معظم الحالات، برهنت تلك التغييرات على أنّها إيجابية في نهاية المطاف، وجلبت طاقة جديدة ومنظور مختلف".

وأكمل: "أعتقد بأنّ عليك أن تكون حريصًا كي لا تدفع الرياضة في اتّجاه اعتماد وسائل اصطناعية، وأن تدرك أهمية التاريخ وأهمية ما جعل تلك الرياضة استثنائية، ولكن ألّا تدع ذلك يقف عائقًا أمام تقييم إدخال تغييرات ربما تعزّز بالفعل من الرياضة لأجل المشجعين".

وقد شدّد كاري على أنّ أيّ قرار بشأن تغيرر صيغة السباقات سيكون "قرارًا جماعيًا" وأنّ الفورمولا واحد ما كانت "لتفرض ذلك" على الفرق.

فقال: "أعتقد بأنّ قرارًا محددًا كهذا حول سباق للتصفيات يجب أن يكون جماعيًا. إذ أنّنا لن نفرضه على الفرق".

وأردف: "لن ينال ذلك إعجاب كل مشجّع، فلن تحصل على دعم جماهيري بنسبة 100 بالمئة، ولهذا على علينا تقييم الخطوة ورؤية وموازنة ما إذا كانت ستحسّن الرياضة".

واختتم: "من دون أن أجعل الأمر يبدو وكأننا نضرب أفكارًا في الحائط، ولكن علينا دومًا محاولة دفع أنفسنا والنظر إلى سُبل أخرى لجعل الرياضة أكثر جذبًا للاهتمام وأكثر إثارة للمشجّعين".