كاري يُحذّر من مغبّة الإفراط في توقّع التأثير السريع لقوانين 2021

وافقت الفورمولا واحد على حزمة جديدة من القوانين الرياضية، التقنية والمالية لموسم 2021 في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي والتي تهدف إلى تحسين التسابق وتقليل فجوة الأداء بين الفرق.

وتمثّلت إحدى ركائز هذه القوانين في سقف نفقات يبلغ 175 مليون دولار لكلّ فريق في كلّ موسم، بغرض جعل الرياضة أكثر استدامة بالنسبة للفرق، إلى جانب تقليل أفضليّة الفرق صاحبة الميزانيات الأكبر.

وفي ظلّ ترقّبهم لتطبيق سقف النفقات، ستعمد فرق الصدارة مرسيدس، فيراري وريد بُل إلى إنفاق مبالغ كبيرة خلال موسم 2020 من أجل التجهّز لموسم 2021 وحماية أفضليتهم.

وضمن معرض حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، اعترف كاري بأنّه سيمرّ وقت قبل أن تحقق تغييرات 2021 التأثير المأمول، مُحذرًا من الانجراف وراء توقّعات بتغييرات فورية.

فقال: "لا أعتقد بأنّنا نتوقع أن يتغيّر كلّ شيء في 2021، في العموم، تتطلّب الأمور وقتًا من أجل أن تتكامل مع النظام. نتحدّث عن العديد من الأجزاء المتحركة في ذلك الكيان، إذ أرى بأنّنا مدركون لذلك. 2021 خطوة مهمة، لكنّها ليست مهمة انتهت وتمّ إصلاح كل شيء. إنّها عملية مستمرة كي نصل إلى هدفنا، حيث سيتطلّب الأمر أكثر من عام بكلّ تأكيد".

وتمثّل أحد المخاوف في تبعات هيمنة فريق واحد على الرياضة، مثلما رأينا مع مرسيدس على مدار المواسم الستّة الماضية، وتأثير ذلك على المشجّعين والرُعاة.

لكنّ كاري أبدى تفاؤله حيال الرؤية التجارية للفورمولا واحد في المستقبل، مُشيرًا إلى أنّ تحسين الصورة الرقمية للرياضة قد ساهم في دفع تلك المساعي.

"نشعر الآن بمزيد من الزخم والتفاعل مع رُعاة محتملين أكثر ممّا حظينا به خلال أعوامنا الثلاثة هنا بكلّ تأكيد" قال كاري.

وتابع: "أتينا ولم يكن هنالك زخم من الرُعاة، ولم تكن هنالك أدوات للتفاعل معهم. لم تكن لديك الإمكانيات للحديث إلى الرُعاة مثل اليوم، ولم تتمكّن في الماضي من توضيح الوجهة التي تسير فيها البطولة إلى هؤلاء الرُعاة.

واستكمل: "أعتقد بأنّ ما قمنا به عزّز من اهتمامهم. كما أنّه في عالم الرعاية، إذا لم تكن غوغل أو فيسبوك، يكون الوضع أصعب ممّا كان عليه قبل بضعة أعوام. أعتقد بأنّنا نُحرز تقدّمًا، لكنّنا لم نصل بعد إلى هدفنا".

واختتم: "لا شكّ بأنّ الوصول اليوم للمشجّعين اليوم يعتمد بشكل متزايد وواقعي على وسائل التواصل. فتلك هي الطريقة التي يُتابعون بها الأمر المهمة لهم: يُتابعون رياضة، فريقًا، بطلًا، سائقًا، كلّ ذلك عن طريق إحدة وسائل التواصل الرقمية. ما نقوم به أساس لنمو وتعزيز شعبية الرياضة، حيث أنّ ذلك سبيل يُمكنك من خلاله متابعتها".