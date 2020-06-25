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كاري يتبرع بمليون دولار أمريكي إلى مؤسسة التنوّع العرقي للفورمولا واحد

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كاري يتبرع بمليون دولار أمريكي إلى مؤسسة التنوّع العرقي للفورمولا واحد
25-06-2020

تبرع تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد بمبلغ مليون دولار أمريكي إلى مؤسسة التنوع العرقي التي أطلقتها البطولة للمساعدة في نشر الوعي وتعزيز مشاركة الأقليات في الرياضة.

تأتي المؤسسة كجزء من مبادرة #WeRaceAsOne أو "نسابق ككيان واحد"، التي أطلقتها الفورمولا واحد في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكشفت البطولة أن دور المؤسسة الجديدة سيكون "توفير الدعم المالي بشكل أساسي وليس حصري، منحات ومشاركات تدريبية ضمن الفورمولا واحد لضمان تأمين الفرصة والوصول بالمسيرة المهنية للسائقين المستحقين إلى أعلى مستويات رياضة السيارات".

المؤسسة التي لا تمتلك اسماً رسمياً بعد، ستعمل إلى جانب مبادرة "قوة الدعم" التي أعلنت سابقاً هذا الأسبوع.

وتعقيباً على خطط المؤسسة، كشفت الفورمولا واحد أن المبادرة الأخيرة "سيتم تعزيزها خلال الأشهر المقبلة وستتضمن أفكاراً وآراءً من السائقين والفرق، إضافة إلى خبراء في التنوع العرقي".

"وستركز مبادرة ’قوة الدعم’ على تحديد فرص التعليم والتوظيف للمجموعات الأقل تمثيلاً في الفورمولا واحد ضمن مجالات العلوم، التقنية، الهندسة والرياضيات، إضافة إلى متطلباتها". 

وأوضحت البطولة أن التبرع الأولي بقيمة مليون دولار أمريكي أطلق برنامج التبرعات: "نأمل أن يزداد التمويل مع مرور الوقت لدعم المزيد من الراغبين وتأمين المزيد من الفرص المستقبلية".

"نحن نرى أن الرياضة العالمية بوسعها إحداث تغيير حقيقي عن طريق الاستفادة من أصواتنا وتصميمنا وإرادتنا من أجل تحديد المشاكل الأساسية".

"نحن رياضة تمثل الملايين من المتابعين حول العالم ولا بد من ضمان تنوعنا بما يتناسب مع المجتمعات التي تتابعنا حول العالم".

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بالمقابل، شدد كاري على أهمية فتح أبواب الرياضة أمام جميع الناس من مختلف الخلفيات.

فقال: "نحن نعي تماماً حاجة الفورمولا واحد إلى المزيد من التنوع. وبينما حددنا استراتيجينا الخاصة العام الماضي لتحسين موقع رياضتنا، فإننا بحاجة ونودّ القيام بالمزيد".

واستكمل: "لهذا السبب أنشأنا مبادرة ’قوة الدعم’ وذلك لنستمع ونضمن اعتماد المبادرات الصحيحة من أجل رفع مستوى التنوع في الفورمولا واحد".

وأضاف: "نود ضمان منح الناس من جميع الخلفيات أفضل الفرص للعمل في الفورمولا واحد بغض النظر عن الجنس، العرق، التوجه الجنسي أو القدرات البدنية".

واختتم: "نود بالتالي أخذ الخطوة الأولى لإنشاء مؤسسة تدعم وتقدم فرصاً أساسية تعليمية توظيفية في الفورمولا واحد، بحيث تمنح المواهب المغمورة فرصة العمل في هذه الرياضة المدهشة وبناء مسيرة مهنية رائعة".

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