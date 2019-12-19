فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تشايس كاري: هاميلتون بطلٌ "لا مثيل له"

المشاركات
التعليقات
تشايس كاري: هاميلتون بطلٌ "لا مثيل له"
19-12-2019

يرى اثنان من أهم الشخصيات في الفورمولا واحد أن لويس هاميلتون "بطلٌ لا مثيل له" وأن الجيل الجديد يستلهم من مآثر وإنجازات بطل العالم ست مرات.

دخل هاميلتون بطل العالم ستّ مرات في آخر موسم له ضمن عقده مع فريقه مرسيدس، وبالرغم من التوقعات ببقائه في الفورمولا واحد حتى موسم 2021، إلا أن التكهنات تشير بقوة إلى أن عقده المقبل سيكون الأخير.

ويمتلك البريطاني فرصة ليصبح أكثر السائقين نجاحاً في تاريخ الفورمولا واحد لناحية عدد البطولات والانتصارات بحلول الموسم المقبل، كما عزّز موقعه كأحد أهم النجوم العالميين متفوقاً على جميع خصومه.

وحين سُئِلا من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال حجم الغياب الذي سيخلفه رحيل هاميلتون عن الفورمولا واحد، أثنى كل من تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة وجان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على ما حققه هاميلتون، لكنهما أشارا إلى أن نوعية السائقين اليافعين تعني أن مستقبل الفورمولا واحد ما زال مشرقاً.

حيث قال كاري: "بداية، آمل أن يبقى لويس ضمن المنافسات إلى الأبد! من الواضح أنه بطل مذهل".

وأكمل: "نجاحاته تتكلم عن نفسها، ورياضتنا مبنية على أكتاف الأبطال".

وتابع: "إنه بطل لا مثيل له في رياضتنا".

واسترسل: "مرة أخرى، آمل أن يبقى هنا إلى الأبد. ربما لن يفعل! لكنني أعتقد أن أمامه بعض التحديات وجميعنا نرغب برؤيته وهو يواجهها".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، اعترف تود أن سائقين مثل ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير اللذين أحرزا الفوز بعدة سباقات، إضافة إلى السائقين الناشئين الواعدين، جميعها أدلة على قدرة الفورمولا واحد في إيجاد نجوم جدد مع رحيل هاميلتون.

فقال: "من الرائع تواجد شخصية وموهبة مثل لويس".

وأكمل: "لكن ذلك جزء من تاريخ رياضة السيارات، وفي كل عقد من الزمن، تظهر مواهب مميزة. قبل لويس كان هناك مايكل شوماخر، بدأنا مع خوان مانويل فانجيو، جيم كلارك، جاكي ستيوارت".

وتابع: "لقد شهدنا مواهب رائعة، ويوماً ما، سيرحل لويس، وستظهر بعده مواهب جديدة".

واستكمل: "فيرشتابن، لوكلير، الوافدون الجدد - السيارة ستساعد بعضهم لكن سائقين مثل نوريس، راسل، وغاسلي جميعهم موهوبون جداً".

وأردف: "جميعهم سيشكّلون الجيل الجديد من ’لويس’".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، يرى كاري أنّ دفعة السائقين الشباب في الفورمولا واحد تمثل طيفاً واسعاً ورائعاً من المواهب.

ويعتبر لاندو نوريس أصغر الناشئين بعمر 19 عاماً و129 يوماً حين خاض أول سباق له في البطولة على أرض حلبة ملبورن.

بينما بات لوكلير سادس أصغر سائق يحرز منصة تتويج في تاريخ الفورمولا واحد في البحرين.

أما فيرشتابن، بيير غاسلي وكارلوس ساينز الابن سجلوا رقماً قياسياً جديداً في معدل الأعمار الوسطيّ للفائزين بمنصة التتويج مع 23 عاماً، 8 أشهر و23 يوماً.

حيث قال كاري: "لا يمكنني التفكير في موسم ضمّ مواهب وقدرات شابة في الفورمولا واحد بقدر هذا الموسم".

وأكمل: "لقد حظينا بمواهب شابة رائعة. آمل أن يحظوا بفرصة منافسة لويس".

وتابع: "عندما استلمنا مقاليد الإدارة، كانت هناك سلاسل جي بي 2، فورمولا 3 وجي بي 3، وكانت منفصلة نوعاً ما عن بعضها البعض من دون تنسيق جيد نحو ترقية سائقين للفورمولا واحد".

واسترسل: "حاولنا إنشاء بنية هرمية أكثر ثباتاً".

واختتم: "نود محاولة تقوية هذا الهرم لضمان تقديم فرص للسائقين اليافعين كي يظهروا ويصبحوا أبطالاً لمواصلة المنافسة".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020

المقال السابق

فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين لويس هاميلتون تسوق الآن
قائمة الفرق مرسيدس تسوق الآن

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟

2
فورمولا 1

تشايس كاري: هاميلتون بطلٌ "لا مثيل له"

24د
3
موتو جي بي

شاهدوا حدث المبادلة بين مقاتلتَي النجمَين لويس هاميلتون و فالنتينو روسي

4
فورمولا 1

هوندا رغبت استهلال موسم 2019 مع محرّك الخصائص الثانية

5
فورمولا 1

بالصور: ترتيب شبكة انطلاق سباق جائزة النمسا الكبرى

أحدث ملفات الفيديو

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

هل سينتقل هاميلتون إلى فيراري في 2021؟ 10:43
فورمولا 1

هل سينتقل هاميلتون إلى فيراري في 2021؟

أحدث الأخبار

تشايس كاري: هاميلتون بطلٌ "لا مثيل له"
F1

تشايس كاري: هاميلتون بطلٌ "لا مثيل له"

فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020
F1

فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020

ريد بُل متقدّمة بأسبوعين مع جدولها الزمني لسيارة 2020
F1

ريد بُل متقدّمة بأسبوعين مع جدولها الزمني لسيارة 2020

هوندا رغبت استهلال موسم 2019 مع محرّك الخصائص الثانية
F1

هوندا رغبت استهلال موسم 2019 مع محرّك الخصائص الثانية

فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟
F1

فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.