تشايس كاري: هاميلتون بطلٌ "لا مثيل له"

دخل هاميلتون بطل العالم ستّ مرات في آخر موسم له ضمن عقده مع فريقه مرسيدس، وبالرغم من التوقعات ببقائه في الفورمولا واحد حتى موسم 2021، إلا أن التكهنات تشير بقوة إلى أن عقده المقبل سيكون الأخير.

ويمتلك البريطاني فرصة ليصبح أكثر السائقين نجاحاً في تاريخ الفورمولا واحد لناحية عدد البطولات والانتصارات بحلول الموسم المقبل، كما عزّز موقعه كأحد أهم النجوم العالميين متفوقاً على جميع خصومه.

وحين سُئِلا من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال حجم الغياب الذي سيخلفه رحيل هاميلتون عن الفورمولا واحد، أثنى كل من تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة وجان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على ما حققه هاميلتون، لكنهما أشارا إلى أن نوعية السائقين اليافعين تعني أن مستقبل الفورمولا واحد ما زال مشرقاً.

حيث قال كاري: "بداية، آمل أن يبقى لويس ضمن المنافسات إلى الأبد! من الواضح أنه بطل مذهل".

وأكمل: "نجاحاته تتكلم عن نفسها، ورياضتنا مبنية على أكتاف الأبطال".

وتابع: "إنه بطل لا مثيل له في رياضتنا".

واسترسل: "مرة أخرى، آمل أن يبقى هنا إلى الأبد. ربما لن يفعل! لكنني أعتقد أن أمامه بعض التحديات وجميعنا نرغب برؤيته وهو يواجهها".

بالمقابل، اعترف تود أن سائقين مثل ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير اللذين أحرزا الفوز بعدة سباقات، إضافة إلى السائقين الناشئين الواعدين، جميعها أدلة على قدرة الفورمولا واحد في إيجاد نجوم جدد مع رحيل هاميلتون.

فقال: "من الرائع تواجد شخصية وموهبة مثل لويس".

وأكمل: "لكن ذلك جزء من تاريخ رياضة السيارات، وفي كل عقد من الزمن، تظهر مواهب مميزة. قبل لويس كان هناك مايكل شوماخر، بدأنا مع خوان مانويل فانجيو، جيم كلارك، جاكي ستيوارت".

وتابع: "لقد شهدنا مواهب رائعة، ويوماً ما، سيرحل لويس، وستظهر بعده مواهب جديدة".

واستكمل: "فيرشتابن، لوكلير، الوافدون الجدد - السيارة ستساعد بعضهم لكن سائقين مثل نوريس، راسل، وغاسلي جميعهم موهوبون جداً".

وأردف: "جميعهم سيشكّلون الجيل الجديد من ’لويس’".

من جهة أخرى، يرى كاري أنّ دفعة السائقين الشباب في الفورمولا واحد تمثل طيفاً واسعاً ورائعاً من المواهب.

ويعتبر لاندو نوريس أصغر الناشئين بعمر 19 عاماً و129 يوماً حين خاض أول سباق له في البطولة على أرض حلبة ملبورن.

بينما بات لوكلير سادس أصغر سائق يحرز منصة تتويج في تاريخ الفورمولا واحد في البحرين.

أما فيرشتابن، بيير غاسلي وكارلوس ساينز الابن سجلوا رقماً قياسياً جديداً في معدل الأعمار الوسطيّ للفائزين بمنصة التتويج مع 23 عاماً، 8 أشهر و23 يوماً.

حيث قال كاري: "لا يمكنني التفكير في موسم ضمّ مواهب وقدرات شابة في الفورمولا واحد بقدر هذا الموسم".

وأكمل: "لقد حظينا بمواهب شابة رائعة. آمل أن يحظوا بفرصة منافسة لويس".

وتابع: "عندما استلمنا مقاليد الإدارة، كانت هناك سلاسل جي بي 2، فورمولا 3 وجي بي 3، وكانت منفصلة نوعاً ما عن بعضها البعض من دون تنسيق جيد نحو ترقية سائقين للفورمولا واحد".

واسترسل: "حاولنا إنشاء بنية هرمية أكثر ثباتاً".

واختتم: "نود محاولة تقوية هذا الهرم لضمان تقديم فرص للسائقين اليافعين كي يظهروا ويصبحوا أبطالاً لمواصلة المنافسة".