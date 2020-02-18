كاري: نحن مرتاحون لما وصلت إليه محادثة اتّفاقية كونكورد حتّى الآن

بعد الموافقة على القوانين التقنية والرياضية الجديدة في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، تخوض الفرق العشرة جميعها حاليًا محادثات مع مسؤولي الفورمولا واحد حول نسخة محدّثة من اتّفاقية كونكورد، والتي تنتهي نسختها الحالية مع نهاية موسم 2020.

و من بين المقترحات المطروحة نظام توزيع أكثر عدلًا للعوائد، والذي يهدف إلى المساعدة في أن يكون بوسع جميع الفرق الاستمرار في المنافسة ضمن الفئة الملكة، إلى جانب غلق فجوة الأداء على شبكة الانطلاق جنبًا إلى جنب مع سقف النفقات، والذي تمّت الموافقة عليه بالفعل.

وخلال حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن مؤتمر "منافع استضافة أحداث رياضية كبيرة" في باكو، تطرّق كاري إلى تحديث اتّفاقية كونكورد، قائلًا بأنّ المقترحات المعروضة ستعود بالنفع على كل الأطراف.

"لدينا اتّفاقيات على طاولة النقاش، ونحن مرتاحون حيالها. لقد قمنا بصياغة مقترحات ستكون عادلة للجميع" قال كاري.

وأضاف: "نخوض نقاشات مع الفرق، إذ أعتقد بأنّها بناءة وأنّ الرياضة ستكون أفضل للمشجّعين، الفرق والجميع. نرى كذلك أنّها خطوة حقيقية في الوجهة الصحيحة في جميع النواحي التي سبق وناقشناها. لم ننته بعد، لكنّنا في موقع جيّد ونودّ حسم هذه الأمور. إنّها لموسم 2021، لذا هنالك وقت بكلّ تأكيد. لقد حاولنا جعل الأمر تشاركيًا قدر الإمكان، من أجل فهم المشاكل المختلفة".

من جانبه قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس الأسبوع الماضي أنّ هنالك "بعض المسائل" التي ما تزال بحاجة للحسم في المحادثات التجارية، والتي وصفها بأنّها "قيد التقدّم".

وبينما لم ينجرف كاري نحو الحديث حول أيّة معارضة من الفرق على المقترحات، واصفًا إيّاها "بالمحادثات الخاصّة"، لكنّه قال: "أعتقد بأنّنا استمعنا للجميع، وحاولنا الردّ على الجميع. في مرحلة ما، سيكون ما نقف عنده هو ما سنعتمده في 2021".

كما شدّد كاري على أنّ تلك المقترحات كانت ببساطة خطوة أولى لمستقبل الفورمولا واحد والتي سيتمّ البناء عليها بالمُضي قُدمًا.

فقال: "أعتقد بأنّنا لطالما قلنا بأنّ تلك الخطوة لا تعني بأنّنا انتهينا عند هذا الحد".

واختتم: "إنّها خطوة كبيرة، لكنّها خطوة. سيكون هنالك دومًا المزيد لفعله. أعتقد بأنّها خطوة مهمة لوضع الرياضة في مكان أفضل بكثير، لكنّها ستكون عملية تقدّم مستمرّة. لم تنته بعد، ولا نصرّح بذلك".