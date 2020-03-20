كاري: موافقة فرق الفورمولا واحد الرسمية على تغييرات الروزنامة غير ضرورية

كانت الروزنامة إحدى النواحي الأساسية ضمن المؤتمر الذي جمع بين كاري، جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، روس برون المدير الإداري للبطولة ومدراء الفرق العشرة، لمناقشة الوضع الراهن بعد تفشي وباء فيروس "كورونا".

حيث أوضح كاري أن موافقة الفرق الرسمية ليست ضرورية لمنح الفورمولا واحد و"فيا" مرونة إضافية للتعديل على الروزنامة.

إحدى النقاط الأساسية عقب ذلك الاجتماع تمثلت في إعلان تأجيل تطبيق قوانين 2021 التقنية حتى 2022، وبشكل رسميّ.

وضمن بيان قصير، قال كاري: "خلال هذه الأوقات الاستثنائية وعقب تأجيل عدة سباقات إضافة إلى قرار المجلس العالمي لرياضة السيارات بالإجماع على تعديل موعد العطلة الصيفية إلى شهري مارس وأبريل، نحن مع ’فيا’ وفرق البطولة ناقشنا ضرورة وجود مرونة أكبر للتعامل مع الجولات المؤجلة، حالما يتحسّن الحال إزاء مرض ’كوفيد-19’".

وأكمل: "خلال الاجتماع، كان هناك تأييد كامل لخطط التعديل، إضافة إلى إعادة أكبر قدر ممكن من الجولات بأسرع وقت ممكن حالما يسمح الوضع الصحي بذلك. وستعمل الفورمولا واحد مع ’فيا’ لوضع اللمسات النهائية على روزنامة 2020 بالتزامن مع استشارة الفرق، لكن كما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع، فإن الروزنامة المعدلة لا تتطلب موافقة الفرق الرسمية".

وتابع: "ذلك سيمنحنا المرونة الضرورية لإدخال التعديلات، والاستعداد لانطلاق السباقات".

بالمقابل، وحيال تأجيل حزمة قوانين 2021 الانسيابية، قال: "نظراً للوضع المالي الهشّ الذي نتج عما يجري، تم الاتفاق مع الفرق على استعمال هياكل سياراتها من موسم 2020 خلال موسم 2021، مع إمكانية مناقشة تجميد تطوير مكونات أخرى للسيارات".

واستكمل: "إقرار واعتماد القوانين المالية سيسير وفق المخطط في 2021. جميعنا ممتنون للغاية للتعاون والالتزام ووحدة الموقف من جميع الأطراف المعنية لمحاولة بدء موسم 2020 بأسرع وقت ممكن يسمح به الوضع العالمي".

واختتم: "ما زالت الفورمولا واحد متمسكة بشدة بإطلاق موسم 2020 بأسرع وقت ممكن".