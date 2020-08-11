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كاري: مداخيل الفورمولا واحد ستقفز مجدداً في 2021

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كاري: مداخيل الفورمولا واحد ستقفز مجدداً في 2021
11-08-2020

اعترف تشايس كاري المدير التنفيذي لدى الفورمولا واحد أنّ عواقب جائحة فيروس "كورونا" قلبت أعمال البطولة رأساً على عقب، لكنه أكد أن المداخيل ستقفز مجدداً وتعود إلى الحالة الاعتيادية في 2021.

كشفت ليبرتي ميديا مالكة الأسهم التجارية للبطولة تناقصاً كبيراً في العوائد المادية للبطولة في الفترة ما بين شهري أبريل ويونيو 2020- وهي فترة الإغلاق والحجر التي تزامنت مع انتشار فيروس "كورونا"، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2019، إذ تهاوت المداخيل من 620 مليون دولار أمريكي إلى 24 مليوناً فقط.

ويأمل كاري أن تتعافى الرياضة وتنتعش مجدداً مع التوجه لموسم 2021 المقبل، وأن يتواصل الزخم لمواصلة السير على خطط ليبرتي ميديا.

فقال في تصريح لجريدة "وول ستريت" المالية: "في الحقيقة، وبالنظر إلى بدايات هذا العام، فإنني أشعر بأننا كنا على الطريق الصحيح الذي خططنا له منذ ثلاثة سنوات".

وأكمل: "لقد كنا واضحين، كنا نتوقع أن يشهد 2020 قفزة كبيرة إلى الأمام، وأن نواصل تعزيز ذلك في 2021".

وتابع: "لذا كنا نسير بالفعل على خططنا المقررة، على طريق تحقيق النمو الذي نريده".

وأردف: "لولا تداعيات تفشي الجائحة، لكنا ما زلنا نسير على خططنا المقررة والتي تكلمنا عنها سابقاً. من الواضح أن الفيروس قلب كل شيء رأساً على عقب".

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بالمقابل، يرى كاري أن العالم سيبدأ العودة إلى الوضع الطبيعي بدءاً من العام المقبل، وأن الفورمولا واحد ستكون قادرة على وضع روزنامة قريبة من الوضع الاعتيادي.

فقال: "حالياً، نحن ندرس روزنامة لموسم 2021 ستكون قريبة من الوضع الطبيعي على الأغلب".

واستكمل: "في الوقت الراهن، أية خطط خلال فترة تواجد الفيروس تواجه تعقيدات كبيرة".

وتابع: "نتوقع أن تعود الأمور إلى نصابها في موسمي 2021 و2022 وفقاً لما كنا نخطط له في بداية هذا العام".

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من جهة أخرى، شدد كاري على عدم تأثر عقود النقل التلفزيوني الجديدة بالجائحة العالمية.

فقال: "النقل العالميّ للمنافسات وربما نظراً لطبيعة العقود طويلة الأمد، لم يتأثر بالجائحة".

وأكمل: "أعتقد أن الجميع قلق من كيفية سير الأمور في المستقبل القريب، لكن لدي الثقة بأن المشاهدة التلفزيونية في البيوت ستزداد في أهميتها أكثر من أي وقت مضى - نظراً لما آلت إليه الأمور حالياً".

واختتم معلقاً على إمكانية عودة الحلبات لدفع رسوم الاستضافة خلال موسم 2020، في حال أقيمت السباقات بحضور جمهور: "ذلك سؤال ما يزال مفتوحاً. لكننا وبالتأكيد نأمل بعودة الجمهور وبأسرع وقت ممكن!".

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