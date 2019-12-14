كاري: يجب ألا تتلقى الفرق الجديدة في الفورمولا واحد معاملة "من الدرجة الثانية"

في الوقت الراهن، يتضمن نظام الفورمولا واحد لتوزيع العوائد المالية دفعات مالية متساوية لجميع الفرق التي أنهت الموسم ضمن المراكز العشرة الأولى في بطولة المصنّعين خلال موسمَين من المواسم الثلاثة السابقة.

وذلك يعني أن هاس الفريق الجديد، اضطر للانتظار حتى العام الماضي كي يتلقى ما يدعى "دفعة العمود الأول"، بالرغم من تواجده على شبكة الانطلاق منذ موسم 2016 وتسجيله للنقاط مباشرة.

وسيتمّ تعديل توزيع العوائد المالية للفورمولا واحد لموسم 2021، وبينما ستبقى فكرة التوزيع المتساوي، فإن قانون استثناء الفرق الجديدة منها سيتمّ إلغاؤه.

حيث قال كاري: "إن دخلتَ إلى البطولة، فيجب أن تكون جزءاً من الرياضة، وليس فريق مرتبة ثانية".

وأكمل: "الدخول للبطولة كفريق يتلقى معاملة أقلّ، أعتقد أن ذلك منفّر (للفرق الجديدة التي تسعى للمشاركة)".

وتابع: "حالما يلتزمون (الفرق الجديدة) بالمشاركة، فإنهم يشاركون في نظام العمل المجدي (بالعوائد المالية المناسبة) وليس فقط ضمن هذه الرياضة الرائعة".

واستكمل: "لو قرر فريقٌ المشاركة، وفي حال لم يتلقَ معاملة بالمثل، كأي فريق آخر، حينها سيكون ذلك عاملاً منفّراً".

وبينما تهتم عدة أطراف بالمشاركة في البطولة بدءاً من عام 2021 تزامناً مع التغييرات الثورية في القوانين، لكن الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قللا من أهمية ذلك نظراً لعدم إعلان أية مشاركة علنية لأي فريق جديد بعد.

بالتالي فإن سعي تلك الأطراف للمشاركة في البطولة لا يبدو جدياً بما يكفي.

لكن، أوضح كاري أن أولوية الفورمولا واحد تتمحور حول تحويل امتلاك فريق في البطولة إلى "نظام عمل مربح"، الأمر الذي سيساعد في ظهور بعض المشاركات الجدية الفعلية.

فقال: "أغلب الناس الذين خضت معهم المحادثات، يودون رؤية قوانين تضمن بيئة عمل صحية".

وأكمل: "يودون رؤية مستوى عادل من المعاملة، أو ما يرون أنه مستوى عادل، فيما يتعلق بتوزيع العوائد المالية، إضافة إلى بعض الحدود حيال معدل الإنفاق، لتصبح المسألة متمحورة حول نوعية الإنفاق بدلاً من كميته".

واستكمل: "نود جعل امتلاك فريق في البطولة - مثل الرياضات الأخرى - أمراً مربحاً من الناحية المادية".

وضمن هذا السياق، تمّ تطبيق سقف للميزانيات يبلغ 175 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي كان قد اجتذب ثلاثة فرق محتملة في 2010، قبل أن تلغي مشاركاتها حتى قبل أن تبدأ.

كما أن ذلك العامل كان سبباً في انخفاض تنافسية ثلاثة فرق - لوتس، فيرجن وأتش.آر.تي - بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى فشلها في تسجيل أية نقطة خلال مواسمها الثلاثة الأولى.

وعانت تلك الفرق الثلاثة من مشاكل مالية لتترك البطولة خلال ستّ سنوات، ما عدا فريق ماروسيا (فريق فيرجن السابق)، الذي سجل النقاط مرة واحدة بفضل المركز التاسع الذي أحرزه جول بيانكي في موناكو 2014.

ويرى كاري أن أولوية الفورمولا واحد تتمحور حول "النوعية أكثر من الكمية" إذ لا يود انضمام فريق جديدة تعاني في آخر الترتيب، بينما ترغب "فيا" بانضمام فريقين اثنين إضافيين إلى المجموعة الحالية.

حيث قال جان تود رئيس "فيا": "أتعاطف مع الفرق التي خرجت، لأننا ولو امتلكنا 12 فريقاً، فإن هناك فائدة واضحة من هذا".

وأكمل: "تلقينا عدة عروض مثيرة للاهتمام للمشاركة، ونحن غالباً ما نتلقى عروضاً من فرق مهتمة بالمشاركة، لكننا لم نكن مقتنعين حيال قدرة تلك الفرق التنافسية".

وتابع: "لكن، في حال اقتنعنا بقدرة الفرق المحتملة على الانضمام والمنافسة المناسبة، فإنني سأكون مسروراً بتواجد 12 فريقاً في الفورمولا واحد".

واختتم: "لكن مع 10 فرق، فإن البطولة بوسعها الاستمرار. في حال كانت تلك 10 فرق تنافسية، فإن الصيغة ستعمل بشكل جيد جداً".