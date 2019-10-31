كاري: لا مخاوف من إفراط فرق الفورمولا واحد في الإنفاق قبل سقف النفقات

تحدّث كاري عن تداعيات سقف النفقات الجديد المزمع تقديمه، وذلك قبيل تصويت المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم الخميس على مسودات القوانين التقنيّة، والرياضيّة، والماليّة الجديدة المقدّمة.

وستكون هذه المرّة الأولى التي تُفرض فيها قوانين ماليّة على الفرق، وستكون مبنيّة حول سقف نفقات يُقدّر بـ 175 مليون دولار للموسم وسبق أن تمّ الاتّفاق عليه وتجميده في وقتٍ سابقٍ من هذا الموسم.

وشدّد كاري على أهميّة تقديم سقف النفقات، وقلّل من شأن المخاوف المتعلّقة بإمكانيّة إنفاق الفرق الكبيرة بسخاء طوال موسم 2020 من أجل حصد الثمار في 2021.

وقال حيال ذلك: "كان هناك بعض الصخب حول ذلك، لكن بشكلٍ واقعي فإنّ هذه الفرق تُعيد بناء سيارة كلّ عام بصرف النظر عمّا هو موجود".

وأكمل: "هذا انتقال، ونشعر بأنّه من المهمّ التحرّك إلى الأمام من خلال هذا الانتقال".

وأضاف: "بعض الحجج التي طُرحت كانت لمحاولة تثبيط تطبيق السقف على عكس المسائل المتعلّقة بنتائج الانتقال".

وواصل شرحه بالقول: "ما نحن بصدد القيام به فعلًا هو الانتقال إلى هيكلٍ طويل الأمد يكون سليمًا أكثل للعمل، وسليمًا للرياضة على الحلبة وللفرق المشاركة".

ثمّ تابع: "سيقومون بكلّ ما يفعلونه كلّ عام ويعيدون بناء السيارة ضمن عمليّة الانتقال في العام المقبل".

وستكون مجموعات مستقلّة مسؤولة عن مراقبة كلّ فريق طوال العام، حيث قال كاري أنّ الفورمولا واحد و"فيا" بلغتا "عمليّة دقيقة جدًا وحاولتا وضع أسس تحديد سقف النفقات، وما يتضمّنه وما يُغطّيه".

وقال: "ستكون لدينا أطراف مستقلّة، لذا سيكون هناك تفقّد مستقلّ".

وفي حين أنّ سقف النفقات لن يدخل حيّز التطبيق في الموسم المقبل، فإنّ نفقات كلّ فريق ستكون مراقبة تحضيرًا لموسم 2021.

وأشار كاري إلى أنّ "التجربة الجافة" لسقف النفقات ستُساعد على القضاء على أيّة عيوب في المواسم التالية.

وقال الأمريكي:"ما سنفعله هو استغلال 2020 كتجربة جافة إن صحّ التعبير، من أجل إبراز أيّة مشاكل محتملة، كي تُدرك الفرق كيف سيتمّ احتساب الأشياء".

وأضاف: "سنقوم بتجربة القوانين، سيحدث ذلك بطريقة مستقلّة وستكون هناك إجراءات للاستئناف".

ولم يرد كاري التطرّق إلى ما ستكون عليه عقوبات خرق سقف النفقات، بالرغم من أنّ سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أشار في المكسيك إلى أنّ بطولة الصانعين قد "تتمّ مراجعتها" في حال أفرط فريقٌ ما في الإنفاق.

وقال كاري: "من الواضح أنّه من أجل جعل هذا السقف فعّالًا فيجب أن تكون له عواقب وعقوبات. لم تُحدّد تلك العقوبات مسبقًا، لكنّها ستكون صارمة".