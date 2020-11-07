كاري: خطط جائزة ميامي الكبرى معلّقة خلال الجائحة

كانت ليبرتي ميديا مالكة البطولة تأمُل أن تقدّم سباقًا حول ملعب ميامي دولفينز الرياضي في 2021، على الرُغم من المعارضة المستمرة من السكان المحليين والسياسيين هناك.

مع ذلك، وبعد انفجار أزمة جائحة كورونا في وقت مبكّر من العام الجاري، اتفقت الفورمولا واحد والمروّجون المحليون - مجموعة دولفينز - على الانتظار حتى يتجلّى التأثير طويل الأمد لتبعت تفشّي الفيروس.

ويتناقض وضع ميامي مع نظيره في المملكة العربية السعودية، حيث تمّ يوم أمس الإعلان رسميًا عن سباق ليلي في شوارع مدينة جدّة السعودية في 2021.

"ما نزال ضمن نقاشات نشطة فيما يتعلّق بسباق ميامي، حيث خضنا بالفعل محادثات مع إدارة مجموعة دولفينز قبل بضعة أسابيع" قال كاري.

وأضاف: "أعتقد بأنّ كلينا قرر عندما برزت أزمة ومشاكل الفيروس وكذلك في ظل الغموض المرتبط بتبعاته، أنّه من الأفضل الإبطاء قليلًا في سعينا، وأن نحاول الانتظار حتى نصل إلى رؤية أوضح لكيفية تبلور الوضع الحالي".

وتابع: "نحن على الأرجح متحمسون أكثر من أي وقت مضى حيال الفرصة في ميامي. لكننا شعرنا بأنّ السبيل الأمثل إلى الأمام هو أن نضمن ثقتنا في تلك الخطوة. حيث أنّه ومن أجل سباق جديد، نرغب في أن نطلقه بالطريقة الصحيحة. وكانت الخطوة المناسبة هي الانتظار حتى تتضح الرؤية، سواء كانت ذلك من خلال لقاحات، علاجات، أو اختبارات، أو أي شيء يضمن المُضي قُدمًا".

وأكمل: "في النهاية، سبق وقلنا بأنّ إنماء الرياضة في الولايات المتحدة هو عملية على المدى الطويل، وليس خلال 12 شهرًا. من المهم أن نقوم بالأمر على النحو الصحيح عوضًا عن الأسرع، وأزمة الفيروس تشكّل تحديات بكل تأكيد حتّى يكون لدينا فهم ورؤية أفضل للوضع".

في المقابل، أبدى كاري تفاؤله حيال روزنامة 2021، والتي من المقرر أن تنطلق من ميلبورن في مارس/أذار المُقبل، مع الجولات التالية في البحرين، الصين وفيتنام.

فقال: "لدينا شعور جيّد للغاية حيال العام المُقبل. الأحداث الأولى على الروزنامة هي على الأرجح التي خضنا من أجلها أعمق المحادثات".

واختتم: "الجميع يتمتعون بالثقة حيال عودة المشجّعين وإقامة أحداث، التي وإن لم تكن طبيعية، فستكون أقرب ما يكون لذلك. نتلقّى حماسة كبيرة من الجميع، لكن ما يزال الغموض يحيط بالوضع العالمي بأكمله".