كاري: توسّع الفورمولا واحد في الولايات المتّحدة "يستغرق أطول من المأمول"

منذ استحواذها على الفورمولا واحد في 2017، سعت ليبرتي ميديا لتعزيز شعبية البطولة في الولايات المتّحدة، حيث وضعت خططًا لإقامة جائزة كبرى في ميامي تمّ العمل عليها على مدار العامين الماضيين.

وقد أدّت بعض الاعتراضات إلى تغييرات في المقترحات الموضوعة للجائزة، حيث تتضمّن الخطّة الحالية تفادي الحلبة للطرقات العامة حول ملعب "هارد روك" لفريق ميامي دولفينز، إلى جانب تفادي إقامة الأحداث على الحلبة خلال ساعات الدراسة.

مع ذلك، ما يزال المشروع يواجه احتجاجات من عدد من المجموعات المحلية، وتحديدًا في "السوبر بول" والذي أُقيم في ميامي في بداية الشهر الجاري.

لكنّ انتصارًا كبيرًا تمّ تحقيقه خلال هذا الشهر عندما لم يصوّت المفوّضون ضد مقترحات البطولة، ما سمح لمالكي "ميامي دولفينز" بالشروع في خطط بناء الحلبة داخل أراضي الملعب.

وضمن معرض حديثه لموقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال مؤتمر في باكو، أبدى كاري إحباطه من تلك التأجيلات التي تشهدها جائزة ميامي، لكنّه قال بأنّ بناء شعبية البطولة في الولايات المتّحدة لطالما تمّ النظر إليه كمشروع طويل الأمد.

"علمنا بأنّ تعزيز شعبية الرياضة في الولايات المتّحدة سيتطلّب بعض الوقت. على أحد المستويات، من الممكن أنّ الأمر قد استغرق وقتًا أطول ممّا كنّا نأمُل، وهذا مُحبط كوننا أمضينا الكثير من الوقت ودومًا ما تكون هنالك تعقيدات مستمرة، لكنّني أعتقد أنّه بالنسبة لنا ومن أجل أن نبني شعبية حقيقية للرياضة هناك، فتلك خطة لخمسة أعوام فأكثر. حيث سبق وقلنا بأنّ الولايات المتّحدة لن تغيّر عالمنا في غضون عامين أو ثلاثة" قال كاري.

وأضاف: "الهدف في الحقيقة هو تحقيق ذلك في غضون خمسة إلى عشرة أعوام، كي تصبح الولايات المتّحدة سوقًا ذا معنى بالنسبة لنا. وضمن هذا النسق، فإنّ 12 شهرًا من التأجيل ليس أمرًا كبيرًا، لكنّ ذلك لا يعني أنّه ليس محبطًا وأنت تواصل محاولات بلوغ ذلك".

وقد زاد الحديث عن إقامة سباقات فورمولا واحد إضافية في الولايات المتّحدة عقب شراء روجر بينسكي حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي، حيث أكّد حينها تقييمه لإمكانية إعادة الفورمولا واحد إلى إنديانابوليس التي احتضنت جائزة الولايات المتّحدة الكبرى بين 2000 و2007.

وكان كاري حريصًا في الحديث حيال أيّة محادثات مع بينسكي، لكنّه قال أنّه مدرك لاهتمامه وتحدّث بشغف عن مكانة هذه الحلبة في عالم رياضة السيارات.

"أعرف بينسكي قبل شرائه للحلبة وتواصلت معهم، لكنّني من جديد لن أعقّب على أيّة محادثات، لكنّني مُدرك لاهتامهم" قال كاري.

واختتم: "إنّها حلبة أيقونية في عالم السباقات، وجزء من التاج الثلاثي، موناكو، لومان وسباق إنديانابوليس، وهذا يُبرز قيمة هذه الحلبة ومدى تميّزها في عالم رياضة السيارات".