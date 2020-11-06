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كاري: انسحاب هوندا من الفورمولا واحد قرار اقتصاديّ

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كاري: انسحاب هوندا من الفورمولا واحد قرار اقتصاديّ

قال تشايس المدير التنفيذيّ لبطولة العالم للفورمولا واحد أنّ قرار هوندا بالانسحاب من الرياضة يعود إلى أسباب اقتصاديّة، حيث لا يزال مقتنعًا بأنّ قوانين محرّكات 2026 ستجتذب مصنّعين جدد.

ستُنهي هوندا برنامجها في الفورمولا واحد بشكلٍ رسمي مع نهاية 2021، بالرغم من أنّ التقنيات الخاصة بها قد تنتقل إلى ريد بُل وألفا تاوري.

وضمن إعلانها عن مغادرتها الشهر الماضي، أصرّت هوندا على أنّ القرار يعود إلى رغبتها في التركيز على الاستدامة وبلوغ حياديّة على صعيد انبعاثات الكربون، وحاجتها في ذلك إلى نقل موارد البحث والتطوير الخاصة بالفورمولا واحد إلى العمل على ذلك.

لكنّ كاري أصرّ على أنّ المسألة تمحورت بالأساس حول الجوانب الماليّة.

وقال كاري لمحلّلي "وول ستريت: "أعتقد بأنّ هناك مسألتان في قرار هوندا. أعتقد بأنّ القرار يعود بالأساس إلى التحديات الاقتصاديّة أوّلًا بالنسبة لهوندا بأكملها".

وأضاف: "تُواجه صناعة السيارات بشكلٍ عام بعض التحدّيات، وأعتقد بأنّ هوندا تتعايش وتعاني من تلك التحديات. لذا أعتقد بأنّ تلك كانت المشكلة الرئيسيّة".

وأردف: "لا شكّ في أنّ هناك جوانب اقتصاديّة حول المحرّك وسنعمل على معالجتها".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّ هوندا شعرت بتلك الضغوطات هذه الأيّام، وكان عليها اتّخاذ بعض القرارات".

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وبالرغم من مغادرة هوندا فإنّ كاري قال أنّ المصنّعين المتواجدين حاليًا والآخرين خارج أسوار البطولة يبقون "متحمّسين" إزاء ضغط الفورمولا واحد نحو الاستدامة، بما في ذلك الدفع نحو استخدام الوقود الحيويّ واستهداف حياديّة انبعاثات الكربون بحلول 2030.

ويتمّ التخطيط لتقديم وحدة طاقة جديدة في 2026، وقد بدأت المحادثات بالفعل في ما يتعلّق بالوجهة التي يجب اتّخاذها.

وقال كاري في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه على الجانب الآخر فإنّنا نلقى دعمًا متزايدًا".

وأضاف: "ليس فقط من اللاعبين الحاليين في الرياضة، إنّما من المصنّعين الآخرين كذلك".

وأردف: "إنّهم متحمّسون جميعًا حيال مستقبلنا المستدام، الذي سنُقدّم فيه الجيل المقبل من المحرّكات".

وأكمل: "لا أعلم إن شاهدتم تعليقات الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن قبل بضعة أشهر، كانت إيجابيّة جدًا حيال وجهتنا، وأهميّتنا كمنصّة".

واختتم بالقول: "لذا أعتقد بأنّه في ظلّ مواصلتنا الانفتاح وتوفير المزيد من المعلومات حول الجيل المقبل من محرّكنا وأهدافنا على صعيد الاستمادة، فإنّنا نحظى بالمزيد من الدعم والاهتمام من قبل شركائنا الحاليين والآخرين الجدد المحتملين حيال أهميّة ذلك لمستقبلهم".

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