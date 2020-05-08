كاري: الفورمولا واحد لن "توزّع الحلوى" على الفرق أو مروّجي السباقات

تتواجد الفورمولا واحد في وضع صعب تحت بعض الضغط من أجل تقديم الدعم المادي للفرق لمساعدتها خلال أزمة تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، بينما في ذات الوقت تعاني من أجل توليد مداخيل خلال الموسم.

ولا يتوقّع مروّجو السباقات أن يدفعوا كامل مصاريف استضافة السباقات إذا ما تمّت إقامتها بدون جمهور، في حين سيرغب الرُعاة وشبكات البث التلفزيوني كذلك في إعادة التفاوض إذا لم يحصلوا على ما دفعوا لأجله.

ومن المعلوم أن صفقات البث التلفزيوني ستنخفض إذا ما تألفت روزنامة 2020 من أقل من 15 سباقًا.

"سواء في التعامل مع الفرق، أو المروّجين أو الرعاة، فلن نوزّع الحلوى على الجميع" قال كاري ضمن اتّصال مع محللي وول ستريت.

وأضاف: "نتوقّع أن يتمّ التعامل معنا بشكل منصف، لكنّنا سنتعامل مع الوضع كأشخاص راشدين، حيث نتوقّع بأن يكون موسم 2021 على ذات هيئة المشروع الذي كنّا نعلمه قبل أربعة أشهر".

واعترف كاري بأنّه من الصعب حسم الاتفاقات بالنظر إلى سرعة تغيّر الوضع الراهن والتغييرات التي تطرأ على الروزنامة.

فقال: "أعتقد بأنّه على صعيد الفرق، فإنّنا لن نحظى معهم في 2020 بالنتائج التي توقعناها عندما بدأنا هذا العام. إذ أرى بأنّ الجميع يبذلون ما بوسعهم للخروج من هذه الأزمة".

وتابع: "هنالك العديد من العوامل المتغيرة حاليًا، والكثير من الاحتمالات، حيث لا أعتقد بأنّه سيكون تعامل بنّاء أن نعالج أجزاء فقط من المسألة".

وأردف: "نحن بحاجة إلى المُضي قُدمًا بشكل كافٍ في هذه الخطط لمعرفة الموقع الذي نتواجد فيه. إذ نتوقّع بأن تتخذ الفرق المبادرات المناسبة للخروج من الوضع الحالي".

كما أقرّ كاري بأنّه من الصعب تجاوز الاتّفاقات المالية القائمة حاليًا.

"الجوائز المالية تمثّل صيغة تعاقدية، لذلك ستبقى كما هي. واقعيًا لا يُمكننا تغييرها من جانب واحد إذا ما أردنا ذلك. ولأوضّح أكثر، فإنّها نسبة من الأرباح، والأرباح ستتراجع، وبالتالي ستتراجع الجوائز المالية" قال كاري.

وأكمل: "هل سنقوم بأمور لدعم بعض الفرق؟ نحن لسنا في مشروع خيري، ولكن مع ذلك، فإنّنا نتعاون مع كل شركائنا حاليًا لمحاولة الوصول إلى كيفية المُضي قُدمًا بطريقة منطقية للجميع. لكنّ صيغة الجوائز المالية محددة من خلال التعاقد على أنّها نسبة من الأرباح".

وأردف: "لا أعتقد بأنّنا سنتقدم إلى المستوى التالي حتى نعلم بالفعل كيف سيكون الوضع المالي. لدينا الكثير من العوامل المتغيرة حاليًا، ولم نستقر على روزنامة ثابتة بعد، ولا نعلم عدد السباقات التي ستُقام بجمهور".

واسترسل: "في هذه المرحلة لدينا احتمالات كثيرة للغاية فيما يتعلّق بقدر الجوائز المالية المطلق. أعتقد بأنّه عندما تكون لدينا رؤية واضحة في هذا الجانب، سنرى الموقع الذي نتواجد فيه وإذا ما كان من الصائب بالنسبة لنا القيام بأيّ شيء، سواء مع أحد الفرق أو مع أي من شركائنا الآخرين".

وفيما يتعلّق بالتفاوض على الصفقات مع رعاة الفورمولا واحد الذين لا يستفيدون من موسم كامل للبطولة، قال كاري: "نعمل سويًا من أجل الوصول إلى ما نعتقد بأنّه سيرقى لتوقعات رعاتنا. تلك في النهاية علاقات، وعلاقات طويلة الأمد كذلك".

وتابع: "سنجلس سويًا كشركاء لنجد سبيلًا منصفًا للأمام. نريد أن يكون شعورهم جيّد حيال ما نقوم به، ولكن في ذات الوقت لدينا التزام بتقديم قيمة محددة، وإذا ما قمنا بذلك، أن نتلقّى قيمة منصفة في المقابل".

كما شدّد كاري على أنّ السباقات التي ستُقام بجمهور ستختلف عن تلك من دون جمهور، حيث أنّ الأولى ستكون أقرب على الأرجح لتكون صفقاتها مثلما اعتدنا.

مع ذلك، فقد اعترف كاري أنّه حتى ومع السماح للجمهور بحضور بعض السباقات، فإنّ المروّجين سيواجهون ظروفًا صعبة.

فقال: "مع سباقات بمشجّعين سيكون المشروع أقرق بكثير للوضع الطبيعي، لكن هنالك حالات مختلفة، إذ سيكون سباقًا كان من المقرر إقامته في الربيع، وتم نقله إلى الخريف. وسيكون لذلك بكل تأكيد تأثير على مبيعات التذاكر".

وأردف: "كما أنّ السباقات التي ما تزال محافظة على موعدها حتى الآن لا تبيع تذاكر بالنظر إلى الغموض المحيط بالوضع الحالي والمخاوف كذلك".

واختتم: "مع كلّ الأمور التي تحصل حاليًا والوضع الراهن للعالم، فإنّ المشروع ليس كالمعتاد، لكنّني أعتقد أنّه حتى ومع وجود سباقات بجمهور، فهل هذا هو السباق الذي تعرفه واعتدت عليه، أم هو سباق مع شروط محددة حول أولئك المشجّعين؟ أعتقد بأنّ علينا التفكير في كلّ هذه الأمور".