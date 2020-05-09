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كاري: اتفاقية كونكورد "لم تعد تحتل الأولوية حالياً"

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كاري: اتفاقية كونكورد "لم تعد تحتل الأولوية حالياً"
09-05-2020

أوضح تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد أن مفاوضات السعي لاتفاقية كونكورد جديدة "لم تعد تحتل الأولوية حالياً"، إذ تركز البطولة خلال المدى القصير على التعامل مع عواقب أزمة فيروس "كورونا" التي ضربت العالم بأسره.

تنتهي اتفاقية كونكورد الحالية بنهاية العام الجاري، بينما كانت معالم الاتفاقية الجديدة تتضح أكثر وأكثر خلال السنوات الماضية منذ استحواذ ليبرتي ميديا على مقاليد الفورمولا واحد.

لكن لم يتم بعد الاتفاق أو توقيع أية اتفاقيات مبدئية تربط أي فريق بالبطولة مع نهاية العام الجاري.

حيث قال كاري في اتصال  مع محللي "وول ستريت": "كنا ضمن المراحل النهاية من إكمال اتفاقية الكونكورد الجديدة عندما بدأت أزمة ’كورونا’ العالمية وقلبت الوضع رأساً على عقب".

وأكمل: "قررنا أن نضع اتفاقية كونكورد جانباً وعدم إيلائها الأولوية في الوقت الراهن على المدى القصير، ومنح الأولوية لعمل على الأزمة الحالية لموسم 2020".

وأردف: "ومع التقدم أكثر في موسم 2020، سنعود إلى العمل على إكمال اتفاقية كونكورد مجدداً في المستقبل القريب".

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وحين سُئِل إن كانت الاتفاقية الحالية تسمح بالتمديد إلى 2021، شدد كاري على أن الاتفاقية الجديدة قد تُطبق حتى من دون موافقة الفرق على كامل الشروط.

فقال: "الحقيقة أنه وحالما نصل إلى 2021 مع الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’ فيما يتعلق باتفاقية كونكورد، يمكننا التعامل معها بشكل أحادي الجانب، فيما يتعلق بالقوانين المقبلة أو الهيكلية الموجودة، لذا ليس علينا تمديد أي شيء".

وأكمل: "يمكننا تطبيقها والقول ’إن كنتم ستشاركون في السباقات، هذه هي شروط المشاركة’. ومن الواضح أن هذه ليست الطريقة التي نود بها التعامل مع الفرق".

وأردف: "لكن اتفاقية كونكورد عندما تُفعل، ستكون اتفاقية كونكورد التي تُطبق في 2021، ونحن قادرون على فعل ذلك في نهاية المطاف".

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من جهة أخرى، أبدى كاري تفاؤله فيما يتعلق بسقف النفقات لموسم 2021، حيث تم خفضه من 175 مليون دولار أمريكي إلى 145 مليوناً - مع استمرار خفضه للمواسم اللاحقة.

لكنه أشار إلى أن تلك لن تكون مهمة سهلة وخاصة للفرق الثلاثة الكبيرة.

فقال: "أنا واثق أن ذلك سيشكل ضغطاً على الفرق التي ستضطر لإجراء تغييرات كبيرة للتلاؤم مع سقف النفقات".

وأكمل: "لكنني أعتقد أن هناك إجماعاً على الهدف منه يتناسب مع تطلعاتنا جميعاً، وذلك سيساعد في جعل الرياضة أفضل للمتابعين وجميع المشاركين فيها".

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بالمقابل، يرى كاري أنه بوسع الرياضة العودة إلى الوضع الطبيعي على المدى الطويل، بالرغم من اعترافه بتأثيرٍ "مطوّل" للأزمة العالمية الحالية على البطولة.

فقال: "بادئ ذي بدء، علينا ضمان سير موسم 2021 بالشكل الأمثل".

وتابع: "نعتقد أن الدعم الذي تلقيناه، سواء من المتابعين أو الشركاء، سيمكننا من ذلك. لكنني لا أنفي بعض التأثيرات المطوّلة (للأزمة العالمية الحالية)".

وأردف: "لكن القوّة في بطولةٍ مثل التي لدينا تكمن في المتابعين الذين سيعودون للتفاعل، الجميع مثلنا سينهضون مجدداً وبقوة".

واختتم: "أعتقد كذلك أن الحماسة التي يتحلى بها شركاؤنا تبدو أكثر قوة من أي وقت مضى، حتى في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".

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