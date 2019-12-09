كاري: الاهتمام من قبل الرعاة المحتملين للفورمولا واحد "في تصاعد مستمرّ"

مع استحواذ ليبرتي ميديا على الحقوق التجارية للفورمولا واحد منذ 2017، تعهدت الإدارة الجديدة بمقاربة أكثر جدية لعقود الرعاية مما كان عليه الحال في الماضي.

لكن، حتى الآن لم تضف أي راعٍ إلى المجموعة الأساسية المكونة من "الشركاء العالميين" التي جمعها بيرني إكليستون، والتي تتألف من هاينكن، دي أتش أل، بيريللي، الإماراتية وروليكس، بالرغم من أن مصادر مطلعة أشارت إلى إعلان انضمام اسم كبير في الموسم المقبل لهذه المجموعة.

ويرى كاري أن التحدي الذي تواجهه الفورمولا واحد يتمحور حول بناء قسم مختص بالتسويق، الأمر الذي كان غائباً تقريباً في حقبة إكليستون.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "الساحة كانت خالية تقريباً لأننا لم نحظَ بمجموعة رعاة. لم ننشئ أية وسيلة، لم نقدم وسائل قادرة على أن تروي قصة الفورمولا واحد وتضفي المزيد من الحماسة".

وأكمل: "لدينا الآن بعض الزخم. باتت لدينا قصة جيدة، وأبعاد جديدة للرياضة".

وتابع: "أعتقد أننا بحاجة لأن نروي تلك القصة، علينا تطوير الأدوات المناسبة. الرعاة يودون صفقات تناسبهم. في الماضي، كان يكفي توقيع الشعار على حائط لتسير الأمور. لكن ذلك لم يعد يكفي".

واستكمل: "لذا كان علينا تطوير طيف واسع من المبادرات: رقمية كانت أم إقليمية، إعلانات افتراضية ومهرجانات للمتابعين. جميعها تشكل فرصاً تقدم ما يريده الرعاة".

وأردف: "اهتمام الرعاة في تصاعد مستمر. وهي الفترة الأكثر انشغالاً لنا في البطولة. لدي ثلاث صفحات من الرعاة الذين نتواصل معهم".

بالمقابل، ما زال كاري واثقاً من موقع الفورمولا واحد الجيد لجذب الشركاء المحتملين.

فقال: "أعتقد أنها رياضة تبيع بشكل جيد، إنها رياضة متميزة تمتلك متابعين شغوفين وتجتذب المزيد. إنها مختلفة عن غيرها نظراً لأنها تجمع بين التقنيات والطابع العالمي".

واختتم: "أعتقد أنه وبشكل عام، فإن سوق الإعلانات للجميع - طالما أنك لست غوغل أو فيسبوك - يواجه تحديات، والوضع أصعب مما كان عليه قبل عدة سنوات".