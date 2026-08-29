كارلوس ساينز ينفي محادثات الانتقال إلى أودي في 2027: "لم أفكر أبدًا في مغادرة ويليامز"
هل كان بإمكان كارلوس ساينز الانضمام إلى أودي في موسم 2027 للفورمولا 1؟ الإسباني ينفي ذلك بعد توقيعه عقدًا جديدًا مع ويليامز.
كارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: كلايف ماسون / صور جيتي
أكد كارلوس ساينز أنه لم يفكر أبدًا في مغادرة فريق ويليامز للفورمولا 1، بعدما وقع عقدًا جديدًا لموسم 2027 إلى جانب زميله أليكس ألبون الأسبوع الماضي.
وبالنسبة إلى الفريق البريطاني العريق، الفائز ببطولة الصانعين تسع مرات، كان موسم 2026 صعبًا حتى الآن. إذ تراجع أداء سيارة "إف.دبليو48" في ترتيب المنافسة، وفشلت في تسجيل أية نقاط خلال الجولات الست الأخيرة. ودفع ذلك جايمس فاولز مدير الفريق إلى التخوف علنًا من عدم قدرته على الاحتفاظ بتشكيلته الحالية.
وعندما خسر ساينز مقعده في فيراري قبل موسم 2025، دخل الإسباني في محادثات مع كل من ويليامز والفريق الذي كان سيصبح أودي لاحقًا، قبل أن يختار الانتقال إلى غروف. وبعد عامين، ربطت تقارير إعلامية اسم ساينز بالانتقال إلى أودي في 2027، رغم عدم وجود مقعد شاغر واضح في هينفيل، لكنه أوضح الآن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه لم يفكر فعليًا في هذا المسار المهني.
حيث قال: "لا، كانت مجرد شائعات معتادة في أروقة الحلبة. أستطيع أن أؤكد أنني هذا العام لم أفكر جديًا في الانتقال إلى أي مكان آخر".
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وعلى عكس ألبون، الذي التزم بالبقاء مع ويليامز في 2027 فقط، وقع ساينز عقدًا متعدد السنوات، في إشارة إلى اتفاق قد يمتد حتى 2028 على الأقل، رغم أن هذه الصياغة تُستخدم عادةً للإشارة إلى خيارات تعاقدية للسنوات التالية.
وسُئل ساينز عما إذا كان العقد الجديد يعني أنه أصبح بعيد المنال بالنسبة إلى الفرق الكبرى، لكنه قدم إجابة غير حاسمة، قائلًا: "العملية المعتادة هي أنك قبل توقيع العقد تقيّم الوضع بالكامل. لكن عندما وضعنا كل شيء على الطاولة، ظهر جانب آخر مهم جدًا بالنسبة لي: لم أحب أبدًا مغادرة فريق عندما يمر بفترة صعبة".
وأكمل: "ليس من طباعي أن أذهب إلى مكان آخر إذا كان الوضع قد أصبح أسوأ منذ انضمامي إلى الفريق. عندما التزمت بمشروع ويليامز، كنت أعلم أنه قد تكون هناك لحظات صعبة، وعلى الرغم من أن الفترة التي نمر بها الآن صعبة بشكل خاص، فأنا مستعد لتقبلها.
واختتم: "لا أحد في الفريق سعيد بالوضع الحالي، ونحن جميعًا نبذل قصارى جهدنا لتغييره في أسرع وقت ممكن. لكن كما قلت، ليس من طبيعتي أن أتخلى عن السفينة عندما تصبح الأمور صعبة".
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