فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

كارلوس ساينز ينتقد بيريللي: "إطارات الأمطار والإنترميديت غير ملائمة على الإطلاق"

دعا كارلوس ساينز شركة بيريللي إلى تحسين إطارات الأمطار والإنترميديت، وذلك عقب عطلة نهاية أسبوع صعبة خلال جائزة ساو باولو الكبرى.

أحمد مجدي

منشور: 11-11-2026

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كارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

تعرضت بيريللي لانتقادات متكررة منذ انتقال الرياضة إلى استخدام إطارات ذات معدل تآكل مرتفع قبل نحو 20 عامًا.

ورغم أن الفرق اكتسبت منذ فترة طويلة خبرة كبيرة في التعامل مع إطارات الأجواء الجافة، فإن الانتقادات الموجهة إليها لا تزال مستمرة.

وفي البرازيل، تحول التركيز إلى إطارات إنترميديت وإطارات الأمطار، إذ استُخدم النوعان خلال التصفيات، بينما كانت إطارات إنترميديت الخيار المعتمد في سباق يوم الأحد.

وتصدر كارلوس ساينز، أحد أعضاء مجلس إدارة رابطة سائقي سباقات الجائزة الكبرى، الانتقادات الموجهة إلى الإطارات، قائلًا: "إنها ليست جيدة بما يكفي".

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وأضاف: "من وجهة نظري، فإن مستوى أداء إطارات الأمطار الكاملة وإطارات إنترميديت غير كافٍ. نحتاج إلى العمل مع بيريللي لإيجاد حل أفضل. ففي الظروف المتغيرة، لا يزال أداء إطارات إنترميديت على المحور الخلفي ضعيفًا للغاية".

وتابع: "بحلول الوقت الذي تصل فيه الإطارات إلى درجة الحرارة المناسبة، تكون الإطارات الأمامية قد فقدت بالفعل جزءًا من أدائها".

واختتم: "أما بالنسبة إلى إطارات الأمطار الكاملة، فقد واجهنا ظاهرة الانزلاق المائي بصورة كبيرة أمس، إلى جانب افتقار المحور الخلفي إلى التماسك بشكل واضح. لا نزال متأخرين بعض الشيء فيما يتعلق بتطوير هذين النوعين من الإطارات".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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