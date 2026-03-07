كارلوس ساينز يكشف سبب عدم مشاركته في تصفيات أستراليا

أوضح السائق الإسباني كارلوس ساينز أن خللًا في نظام استعادة الطاقة في سيارته خلال التجارب الحرة الثالثة لم يتم إصلاحه في الوقت المناسب، ولذلك لم يتمكن من المشاركة في التصفيات.

وقد أوضح سائق ويليامز أن المشاكل التي لم يواجهها الفريق في تجارب البحرين الشتوية، بدأت تظهر في الجولة الافتتاحية من الموسم.

حيث قال: "واجهنا مشكلة في استعادة الطاقة ولم نتمكن من إصلاحها قبل التصفيات. من هذه الناحية كان عطلة نهاية أسبوع كارثية. لم أتمكن من القيام بأي لفات في التجارب الحرة الثانية، وتمكنت فقط من نصف لفة في التجارب الحرة الثالثة، والآن لا أستطيع المشاركة في التصفيات. وكأن كل مشاكل الموثوقية التي لم نواجهها في البحرين ظهرت فجأة اليوم".

واعترف ساينز بأن بداية الموسم كانت صعبة للغاية، مؤكدًا أن الفريق سيحاول استغلال السباق لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات وفهم السيارة بشكل أفضل.