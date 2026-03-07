تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

كارلوس ساينز يكشف سبب عدم مشاركته في تصفيات أستراليا

قال كارلوس ساينز إن عطلة نهاية الأسبوع في جائزة أستراليا الكبرى كانت صعبة للغاية بالنسبة له بسبب مشاكل تقنية.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
كارلوس ساينز، ويليامز

كارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

أوضح السائق الإسباني كارلوس ساينز أن خللًا في نظام استعادة الطاقة في سيارته خلال التجارب الحرة الثالثة لم يتم إصلاحه في الوقت المناسب، ولذلك لم يتمكن من المشاركة في التصفيات.

وقد أوضح سائق ويليامز أن المشاكل التي لم يواجهها الفريق في تجارب البحرين الشتوية، بدأت تظهر في الجولة الافتتاحية من الموسم.

حيث قال: "واجهنا مشكلة في استعادة الطاقة ولم نتمكن من إصلاحها قبل التصفيات. من هذه الناحية كان عطلة نهاية أسبوع كارثية. لم أتمكن من القيام بأي لفات في التجارب الحرة الثانية، وتمكنت فقط من نصف لفة في التجارب الحرة الثالثة، والآن لا أستطيع المشاركة في التصفيات. وكأن كل مشاكل الموثوقية التي لم نواجهها في البحرين ظهرت فجأة اليوم".

واعترف ساينز بأن بداية الموسم كانت صعبة للغاية، مؤكدًا أن الفريق سيحاول استغلال السباق لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات وفهم السيارة بشكل أفضل.

ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

ألكسندر ألبون، ويليامز

لويس هاميلتون، فيراري

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

كارلوس ساينز، ويليامز

فرناندو ألونسو يكشف متى سيضطر إلى إيقاف سيارته أستون مارتن يوم الأحد

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

لويس هاميلتون، فيراري

سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول للسباقات

لاندو نوريس، ماكلارين

سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ

لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

ألكسندر ألبون، ويليامز

أوليفر بيرمان، فريق هاس F1

لويس هاميلتون، فيراري

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

جورج راسل، مرسيدس

ألكسندر ألبون، ويليامز

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس، إيساك هاجار، ريد بول رايسينغ

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سائق الفورمولا 1 كيمي أنتونيلي من فريق مرسيدس AMG-بتروناس للفورمولا 1 يتعرض لحادث خلال التدريبات الحرة والتصفيات المؤهلة لسباق الفورمولا 1 في ألبرت بارك في ملبورن، أستراليا، في 7 مارس 2025. (الصورة من مارسيل فان دورست / EYE4IMAGES/NurPhoto عبر Getty Image

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، إيساك هادجار، ريد بول راسينغ

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

