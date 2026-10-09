كارلوس ساينز: سنغافورة لن تكون الحلبة المثالية بالنسبة إلينا
لا يبدو كارلوس ساينز متفائلًا بحظوظ ويليامز في تقديم أداء جيد بسبب تصميم حلبة سنغافورة.
كارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
أعرب كارلوس ساينز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل جائزة سنغافورة الكبرى، عن رضاه عن تطوير سترة التبريد، كما شارك أفكاره بشأن السباق المرتقب في سنغافورة.
أشار كارلوس ساينز إلى أن ويليامز أنجزت عملًا رائعًا في تطوير سترات التبريد التي وُفرت للسائقين لاستخدامها في ظروف الحرارة الشديدة، قبل أن يعلّق على شكاوى الفرق المنافسة بشأن سقف الميزانية ونهج فريقه في التعامل مع هذه المسألة.
وقال: "إذا كان هناك أمر واحد نجحنا في تطويره بصورة ممتازة كفريق هذا العام، فهو بالتأكيد سترة التبريد. يوفر هذا النظام مستوى ممتازًا من الراحة لأليكس ولي داخل السيارة، ونحن راضيان تمامًا عن فعاليته".
وتابع: "تحديد المجالات التي تنفق فيها ميزانيتك يعتمد بالكامل على الأولويات. أتفهم وجهة نظر مرسيدس بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف هذا النظام ضمن تدابير السلامة، وما إذا كان يجب احتسابه ضمن سقف الميزانية أو استثناؤه منه".
وأكمل: "لكننا ربما منحنا هذا الأمر أولوية أكبر مما فعلته مرسيدس، ولهذا يعمل نظامنا بصورة أفضل بكثير في الوقت الحالي. في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالأولويات، ونحن سعداء برؤية ثمار عملنا في سباقات مثل هذا السباق".
وفي معرض حديثه عن الخلل البرمجي الذي حدث في ماليزيا خلال الأجواء الماطرة، وأدى إلى إرباك إجراءات الانطلاقة، شدد ساينز على أن الحل طويل الأمد يكمن في تقليل الاعتماد على الأنظمة المعقدة، قائلًا: "لا أعتقد أن هناك ما يستدعي الجدل هنا، فالمشكلة كانت واضحة تمامًا".
وأضاف: "من الواضح أيضًا نوع الحل الذي يجب التوصل إليه لتجنب تكرار مثل هذه المشكلات البرمجية. عندما تعتمد على البرمجيات، يبقى احتمال مواجهة مشكلات معقدة قائمًا، وهذا بالضبط ما حدث في ماليزيا".
وأردف: "إذا كنتم لا تريدون حدوث ذلك مجددًا، فلا ينبغي الاعتماد على البرمجيات في ظروف الحلبات المبللة. نحن جميعًا نعرف ما الحل طويل الأمد. الجميع يبذل قصارى جهده من أجل المستقبل. وأنا أرحب دائمًا بالأجواء الماطرة، لأنني أحب التسابق".
وأوضح ساينز أن الفريق واثق من أداء السيارة في المنعطفات البطيئة، لكنها تواجه صعوبات في المنعطفات المتوسطة والسريعة، قبل أن يتحدث عن تأثير تصميم الحلبة على أداء السيارة.
حيث قال: "رأيتم أن سيارتنا تقدم أداءً جيدًا على الحلبات التي تتطلب سرعات منخفضة، مثل باكو، وأننا قادرون على الاقتراب من المراكز العشرة الأولى. وحتى عندما لم نتمكن من دخول هذه المراكز، كنا على الأقل قريبين منها".
واختتم: "لكن عندما يتعلق الأمر بالمنعطفات المتوسطة والسريعة، فإن حزمة سيارتنا لا ترقى للأسف إلى المستوى المطلوب. تقع سنغافورة بالتأكيد ضمن فئة الحلبات التي تتطلب سرعات منخفضة، لكن عدد المنعطفات المتوسطة السرعة فيها أكبر بكثير مما هو عليه في باكو. وربما يكون هذا هو السبب في أنها لن تكون الحلبة المثالية بالنسبة إلينا. كانت باكو، وربما المكسيك أيضًا، من بين أفضل السيناريوهات الممكنة بالنسبة إلينا".
شارك أو احفظ هذه القصّة
مقابلة حصرية: كارلوس ساينز يكشف كيف نهض من أصعب لحظة في مسيرته بالفورمولا 1
فاولز: تحديثات ويليامز "لن تكون كافية" لإنهاء معاناة الفريق في 2026
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
غونتر شتاينر ينتقد ويليامز بسبب شكاواها من البنية التحتية للفورمولا 1: "إنها دموع التماسيح"
روزبرغ: علينا إلقاء اللوم على ساينز بسبب مشكلة التجاوز في مدريد
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في سنغافورة لكن فيرستابن يسجل زمنًا ملفتًا للانتباه
كارلوس ساينز: سنغافورة لن تكون الحلبة المثالية بالنسبة إلينا
هاميلتون: سائقو الفورمولا 1 الأصغر سنًا أصبحوا "أكثر حذرًا" في التسابق تحت المطر
فرناندو ألونسو: تصميم حلبة سنغافورة قد يعزز فرصنا بتحقيق نتيجة جيدة
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات