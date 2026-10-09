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كارلوس ساينز: سنغافورة لن تكون الحلبة المثالية بالنسبة إلينا

لا يبدو كارلوس ساينز متفائلًا بحظوظ ويليامز في تقديم أداء جيد بسبب تصميم حلبة سنغافورة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
كارلوس ساينز، ويليامز

كارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

أعرب كارلوس ساينز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل جائزة سنغافورة الكبرى، عن رضاه عن تطوير سترة التبريد، كما شارك أفكاره بشأن السباق المرتقب في سنغافورة.

أشار كارلوس ساينز إلى أن ويليامز أنجزت عملًا رائعًا في تطوير سترات التبريد التي وُفرت للسائقين لاستخدامها في ظروف الحرارة الشديدة، قبل أن يعلّق على شكاوى الفرق المنافسة بشأن سقف الميزانية ونهج فريقه في التعامل مع هذه المسألة.

وقال: "إذا كان هناك أمر واحد نجحنا في تطويره بصورة ممتازة كفريق هذا العام، فهو بالتأكيد سترة التبريد. يوفر هذا النظام مستوى ممتازًا من الراحة لأليكس ولي داخل السيارة، ونحن راضيان تمامًا عن فعاليته".

وتابع: "تحديد المجالات التي تنفق فيها ميزانيتك يعتمد بالكامل على الأولويات. أتفهم وجهة نظر مرسيدس بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف هذا النظام ضمن تدابير السلامة، وما إذا كان يجب احتسابه ضمن سقف الميزانية أو استثناؤه منه".

وأكمل: "لكننا ربما منحنا هذا الأمر أولوية أكبر مما فعلته مرسيدس، ولهذا يعمل نظامنا بصورة أفضل بكثير في الوقت الحالي. في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالأولويات، ونحن سعداء برؤية ثمار عملنا في سباقات مثل هذا السباق".

وفي معرض حديثه عن الخلل البرمجي الذي حدث في ماليزيا خلال الأجواء الماطرة، وأدى إلى إرباك إجراءات الانطلاقة، شدد ساينز على أن الحل طويل الأمد يكمن في تقليل الاعتماد على الأنظمة المعقدة، قائلًا: "لا أعتقد أن هناك ما يستدعي الجدل هنا، فالمشكلة كانت واضحة تمامًا".

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وأضاف: "من الواضح أيضًا نوع الحل الذي يجب التوصل إليه لتجنب تكرار مثل هذه المشكلات البرمجية. عندما تعتمد على البرمجيات، يبقى احتمال مواجهة مشكلات معقدة قائمًا، وهذا بالضبط ما حدث في ماليزيا".

وأردف: "إذا كنتم لا تريدون حدوث ذلك مجددًا، فلا ينبغي الاعتماد على البرمجيات في ظروف الحلبات المبللة. نحن جميعًا نعرف ما الحل طويل الأمد. الجميع يبذل قصارى جهده من أجل المستقبل. وأنا أرحب دائمًا بالأجواء الماطرة، لأنني أحب التسابق".

وأوضح ساينز أن الفريق واثق من أداء السيارة في المنعطفات البطيئة، لكنها تواجه صعوبات في المنعطفات المتوسطة والسريعة، قبل أن يتحدث عن تأثير تصميم الحلبة على أداء السيارة.

حيث قال: "رأيتم أن سيارتنا تقدم أداءً جيدًا على الحلبات التي تتطلب سرعات منخفضة، مثل باكو، وأننا قادرون على الاقتراب من المراكز العشرة الأولى. وحتى عندما لم نتمكن من دخول هذه المراكز، كنا على الأقل قريبين منها".

واختتم: "لكن عندما يتعلق الأمر بالمنعطفات المتوسطة والسريعة، فإن حزمة سيارتنا لا ترقى للأسف إلى المستوى المطلوب. تقع سنغافورة بالتأكيد ضمن فئة الحلبات التي تتطلب سرعات منخفضة، لكن عدد المنعطفات المتوسطة السرعة فيها أكبر بكثير مما هو عليه في باكو. وربما يكون هذا هو السبب في أنها لن تكون الحلبة المثالية بالنسبة إلينا. كانت باكو، وربما المكسيك أيضًا، من بين أفضل السيناريوهات الممكنة بالنسبة إلينا".

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