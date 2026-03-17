كارلوس ساينز: تسجيل النقاط هو بمثابة انتصار لويليامز في الوقت الحالي

وصف كارلوس ساينز إنهاءه السباق في المركز التاسع بأنه "انتصار صغير" لفريق ويليامز، معترفًا بأن الفريق واجه صعوبات على صعيد الأداء في بداية الموسم.

وفشل السائق الإسباني في التأهل إلى القسم الأول من التصفيات في شنغهاي، لينطلق في سباق الـ 56 لفة من المركز السابع عشر.

وساعده التوقف المبكر وبعض الارتباك في المقدمة على التقدم، إلى جانب عدم انطلاق أوسكار بياستري ولاندو نوريس، وانسحاب سائق ريد بُل ماكس فيرستابن في المراحل الأخيرة من السباق، ما أتاح له دخول المراكز العشرة الأولى.

وأنهى ساينز السباق في المركز التاسع، مانحًا ويليامز أول نقاطها في موسم 2026، مؤكدًا أهمية هذه النتيجة للفريق.

حيث قال: "قدمت انطلاقة رائعة، ووضعنا أنفسنا في مركز يؤهلنا للنقاط، ثم ركزنا على إدارة استراتيجية التوقف الواحد حتى النهاية. وفي الوقت نفسه انتظرنا أخطاء المنافسين. يمكن اعتبارها انتصارًا صغيرًا".

وأضاف: "وتيرتنا لا تزال سيئة وغير كافية لتحقيق النقاط. لكن من خلال تنفيذ كل شيء بشكل صحيح، تمكنا من إنهاء السباق في المركز التاسع. هذا الإنجاز ثمين للغاية بالنسبة لنا في الوقت الحالي".

وتابع: "سنواصل العمل. آمل أن يكون سباق الصين دافعًا للفريق، وأن نتمكن من تحسين أداء السيارة في أقرب وقت ممكن".

وفي المقابل، لم يكن الحظ حليف زميله أليكس ألبون، الذي لم يتمكن من الانطلاق بسبب مشكلة تقنية.

حيث علّق على عطلة نهاية الأسبوع قائلًا: "واجهنا مشكلة في النظام الهيدروليكي. وبصراحة، لم تكن المشكلة الوحيدة. لا نفهم تمامًا السبب، وعلينا كفريق أن نتحسن".

وأكمل: "الأمر محبط بالتأكيد، لكن الجانب الإيجابي هو تسجيل كارلوس لبعض النقاط. هذا مهم جدًا بالنسبة لنا. نحتاج فعلًا إلى فهم ما تفعله السيارة. لدينا قائمة طويلة من المشاكل، ويجب علينا حلها".