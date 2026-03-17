قد تفضل

كارلوس ساينز: تسجيل النقاط هو بمثابة انتصار لويليامز في الوقت الحالي

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
كارلوس ساينز: تسجيل النقاط هو بمثابة انتصار لويليامز في الوقت الحالي

نجم التنس الإيطالي يانيك سينر يخصص كلمة تهنئة لأنتونيللي بعد فوزه الأول في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
نجم التنس الإيطالي يانيك سينر يخصص كلمة تهنئة لأنتونيللي بعد فوزه الأول في الفورمولا 1

لوكلير مدافعًا عن سباقات الفورمولا 1 في 2026: لا تبدو مصطنعة إلى هذا الحد

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
لوكلير مدافعًا عن سباقات الفورمولا 1 في 2026: لا تبدو مصطنعة إلى هذا الحد

تمامًا مثل جيم كلارك: أنتونيللي يفي بوعده باحتفال الإبهام الشهير

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تمامًا مثل جيم كلارك: أنتونيللي يفي بوعده باحتفال الإبهام الشهير

فيلنوف: هيمنة مرسيدس في 2026 ليست مثل 2014

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيلنوف: هيمنة مرسيدس في 2026 ليست مثل 2014

أنتونيللي يُصفي الأجواء مع حجار بعد حادث السباق القصير: "نعرف كيف يكون إسحاق أحيانًا"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أنتونيللي يُصفي الأجواء مع حجار بعد حادث السباق القصير: "نعرف كيف يكون إسحاق أحيانًا"

من نام أفضل ليلة بعد سباق الصين: ستيفانو دومينيكالي

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
من نام أفضل ليلة بعد سباق الصين: ستيفانو دومينيكالي

لن تطرأ تغييرات على قوانين الفورمولا 1 قبل جائزة اليابان، لكن وولف يحذر من "السكاكين السياسية"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
لن تطرأ تغييرات على قوانين الفورمولا 1 قبل جائزة اليابان، لكن وولف يحذر من "السكاكين السياسية"
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

كارلوس ساينز: تسجيل النقاط هو بمثابة انتصار لويليامز في الوقت الحالي

أنهى كارلوس ساينز جائزة الصين الكبرى في المركز التاسع، ليحقق أولى نقاطه في موسم 2026.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز، ويليامز

ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: بيتر فوكس

وصف كارلوس ساينز إنهاءه السباق في المركز التاسع بأنه "انتصار صغير" لفريق ويليامز، معترفًا بأن الفريق واجه صعوبات على صعيد الأداء في بداية الموسم.

وفشل السائق الإسباني في التأهل إلى القسم الأول من التصفيات في شنغهاي، لينطلق في سباق الـ 56 لفة من المركز السابع عشر.

وساعده التوقف المبكر وبعض الارتباك في المقدمة على التقدم، إلى جانب عدم انطلاق أوسكار بياستري ولاندو نوريس، وانسحاب سائق ريد بُل ماكس فيرستابن في المراحل الأخيرة من السباق، ما أتاح له دخول المراكز العشرة الأولى.

وأنهى ساينز السباق في المركز التاسع، مانحًا ويليامز أول نقاطها في موسم 2026، مؤكدًا أهمية هذه النتيجة للفريق.

حيث قال: "قدمت انطلاقة رائعة، ووضعنا أنفسنا في مركز يؤهلنا للنقاط، ثم ركزنا على إدارة استراتيجية التوقف الواحد حتى النهاية. وفي الوقت نفسه انتظرنا أخطاء المنافسين. يمكن اعتبارها انتصارًا صغيرًا".

وأضاف: "وتيرتنا لا تزال سيئة وغير كافية لتحقيق النقاط. لكن من خلال تنفيذ كل شيء بشكل صحيح، تمكنا من إنهاء السباق في المركز التاسع. هذا الإنجاز ثمين للغاية بالنسبة لنا في الوقت الحالي".

وتابع: "سنواصل العمل. آمل أن يكون سباق الصين دافعًا للفريق، وأن نتمكن من تحسين أداء السيارة في أقرب وقت ممكن".

وفي المقابل، لم يكن الحظ حليف زميله أليكس ألبون، الذي لم يتمكن من الانطلاق بسبب مشكلة تقنية.

 

حيث علّق على عطلة نهاية الأسبوع قائلًا: "واجهنا مشكلة في النظام الهيدروليكي. وبصراحة، لم تكن المشكلة الوحيدة. لا نفهم تمامًا السبب، وعلينا كفريق أن نتحسن".

وأكمل: "الأمر محبط بالتأكيد، لكن الجانب الإيجابي هو تسجيل كارلوس لبعض النقاط. هذا مهم جدًا بالنسبة لنا. نحتاج فعلًا إلى فهم ما تفعله السيارة. لدينا قائمة طويلة من المشاكل، ويجب علينا حلها".

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز، غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
ألكسندرا لوكلير وكارمن مونتيرو موندت تسيران في منطقة البادوك.

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لاندو نوريس، ماكلارين

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
إيساك هاجار، فريق ريد بول راسينغ، غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
بيير غاسلي، ألبين

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
موني يمشي في الحقل.

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
جين هاس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فريق هاس للفورمولا 1

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، ألكسندر ألبون، ويليامز

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
معجبو لويس هاميلتون

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، ألكسندر ألبون، ويليامز

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، بيير غاسلي، ألبين، إيزاك هاجار، ريد بول راسينغ

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، بيير غاسلي، ألبين

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
بيير غاسلي، ألبين

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، بيير غاسلي، ألبين، إيزاك هاجار، ريد بول راسينغ

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
إيساك هاجار، فريق ريد بول راسينغ

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
بدء الإجراء

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
بيير غاسلي، ألبين، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، فرانكو كولابينتو، حادث سيارة ألبين

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، فرانكو كولابينتو، حادث سيارة ألبين

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، فرانكو كولابينتو، ألبين

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
ليام لوسون، فريق راسينغ بولز

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري، توتو وولف، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق جائزة الصين الكبرى - الأحد، بالصور
المقال السابق نجم التنس الإيطالي يانيك سينر يخصص كلمة تهنئة لأنتونيللي بعد فوزه الأول في الفورمولا 1

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

نجم التنس الإيطالي يانيك سينر يخصص كلمة تهنئة لأنتونيللي بعد فوزه الأول في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
نجم التنس الإيطالي يانيك سينر يخصص كلمة تهنئة لأنتونيللي بعد فوزه الأول في الفورمولا 1

رسميًا: إلغاء سباقي البحرين والسعودية في الفورمولا 1 لموسم 2026 مع تصاعد التوتر في المنطقة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
رسميًا: إلغاء سباقي البحرين والسعودية في الفورمولا 1 لموسم 2026 مع تصاعد التوتر في المنطقة

راسل تفاجأ بالمعركة مع هاميلتون في بداية سباق الصين القصير

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
راسل تفاجأ بالمعركة مع هاميلتون في بداية سباق الصين القصير
المزيد من
أليكسندر ألبون

فاولز: جميع حلول مشكلة وزن سيارة ويليامز موجودة في بريدي اليوم

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فاولز: جميع حلول مشكلة وزن سيارة ويليامز موجودة في بريدي اليوم

ألبون: ماراثون سباقات "أستراليا–الصين–اليابان" سيستنزف الجميع

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ألبون: ماراثون سباقات "أستراليا–الصين–اليابان" سيستنزف الجميع

فاولز يشرح المجازفة التي جعلت ويليامز تتغيب عن تجارب برشلونة

فورمولا 1
فورمولا 1
إطلاق ويليامز
فاولز يشرح المجازفة التي جعلت ويليامز تتغيب عن تجارب برشلونة
المزيد من
ويليامز

بالمر: ويليامز إحدى "أكبر خيبات الأمل" في موسم الفورمولا 1 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
بالمر: ويليامز إحدى "أكبر خيبات الأمل" في موسم الفورمولا 1 2026

كارلوس ساينز يكشف سبب عدم مشاركته في تصفيات أستراليا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
كارلوس ساينز يكشف سبب عدم مشاركته في تصفيات أستراليا

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

كارلوس ساينز: تسجيل النقاط هو بمثابة انتصار لويليامز في الوقت الحالي

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
كارلوس ساينز: تسجيل النقاط هو بمثابة انتصار لويليامز في الوقت الحالي

نجم التنس الإيطالي يانيك سينر يخصص كلمة تهنئة لأنتونيللي بعد فوزه الأول في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
نجم التنس الإيطالي يانيك سينر يخصص كلمة تهنئة لأنتونيللي بعد فوزه الأول في الفورمولا 1

لوكلير مدافعًا عن سباقات الفورمولا 1 في 2026: لا تبدو مصطنعة إلى هذا الحد

فورمولا 1