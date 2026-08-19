تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع في استئناف مكلارين وريد بُل بشأن إلغاء عقوبة غاسلي في موناكو

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع في استئناف مكلارين وريد بُل بشأن إلغاء عقوبة غاسلي في موناكو

الفورمولا 1 تطلق حملة "الأضواء الخمسة" الجديدة بصوت الممثل كولين فاريل

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
الفورمولا 1 تطلق حملة "الأضواء الخمسة" الجديدة بصوت الممثل كولين فاريل

رالف شوماخر يتوقع: ساينز "رفض عرض ويليامز" لتجديد عقده

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
رالف شوماخر يتوقع: ساينز "رفض عرض ويليامز" لتجديد عقده

كارلوس ساينز باقٍ مع ويليامز في موسم 2027 لسباقات الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
كارلوس ساينز باقٍ مع ويليامز في موسم 2027 لسباقات الفورمولا 1

ميكيز: إصرار الفريق هو ما أوصل ريد بُل إلى هذه النقطة

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ميكيز: إصرار الفريق هو ما أوصل ريد بُل إلى هذه النقطة

هربرت: ربما نشهد "بداية سقوط نيوي"

فورمولا 1
هربرت: ربما نشهد "بداية سقوط نيوي"

"فيا" تُحدّد موعد الاستماع إلى استئنافَي مكلارين وريد بُل

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
"فيا" تُحدّد موعد الاستماع إلى استئنافَي مكلارين وريد بُل

روزبرغ يعترف: هاميلتون أفضل سائق في تاريخ الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
روزبرغ يعترف: هاميلتون أفضل سائق في تاريخ الفورمولا 1
أخبار عاجلة
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

كارلوس ساينز باقٍ مع ويليامز في موسم 2027 لسباقات الفورمولا 1

وقع الفائز بأربعة سباقات في الجائزة الكبرى عقداً متعدد السنوات، رغم الموسم الصعب للغاية مع ويليامز في الفورمولا 1 لعام 2026.

إيد هاردي خلدون يونس
منشور:
كارلوس ساينز، ويليامز

كارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: كلايف ماسون / صور جيتي

أكدت ويليامز تشكيلتها من السائقين لموسم 2027 من الفورمولا 1، بعد إعلان استمرار كارلوس ساينز بموجب عقد متعدد السنوات.

وجاء الإعلان عن السائق الإسباني بعد يوم واحد من موافقة زميله في الفريق أليكس ألبون على تمديد عقده لموسم واحد فقط للعام المقبل، والذي سيكون موسمه السادس مع فريق غروف.

وبالنسبة إلى ساينز، سيكون عام 2027 موسمه الثالث مع ويليامز، ويأتي ذلك رغم موسم 2026 الصعب للغاية، إذ يحتل الفريق المركز التاسع في الترتيب بعد 11 جولة، برصيد 11 نقطة فقط، من دون أن يضيف أي نقاط خلال السباقات الخمسة الأخيرة.

وقال ساينز، الذي انضم إلى الفريق قادماً من فيراري، حيث حقق أربعة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى: "أنا سعيد للغاية بالإعلان عن مواصلة رحلتي مع عائلة فريق ويليامز للفورمولا 1".

وأضاف: "أنا واثق أمن حقاً بالأشخاص الذين يشكلون هذا الفريق، سواء في المصنع أو على حلبات السباق، وكذلك بالاستثمارات والعمل الشاق الجاري خلف الكواليس".

وتابع: "لدينا ما يلزم لتغيير هذا الوضع معاً. وأنا ملتزم تماماً، كما كنت في اليوم الأول، بمساعدة ويليامز على العودة إلى المكان الذي تنتمي إليه".

وأضاف: "أتطلع إلى صناعة المزيد من الذكريات مع الفريق".

ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز، ويليامز

ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وقد يشكل استمرار ساينز مفاجأة أولية بالنظر إلى مدى سوء موسم 2026، إذ فشل الفريق في البناء على موسم 2025 الذي ساعدت خلاله منصتا التتويج اللتان حققهما ساينز ويليامز على إنهاء البطولة في المركز الخامس، وهو أفضل مركز للفريق في البطولة منذ عام 2017.

بدأ الفريق البريطاني حقبة تغيير اللوائح لعام 2026 بسيارة أثقل من الوزن المسموح به، وكان تقليل وزنها هو تركيزه الرئيسي طوال الموسم، وربما جاء ذلك على حساب تطوير الجوانب الانسيابية.

ولهذا السبب، أصبحت التكهنات واسعة بشأن احتمال سعي ساينز إلى الرحيل في العام المقبل، مع انتهاء عقده بنهاية عام 2026، لكن خياره الوحيد كان سيقتصر على فريق آخر من فرق وسط الترتيب.

وبالتالي، سيبقى السائق البالغ من العمر 31 عاماً مع ويليامز في موسمها الخمسين في الفورمولا 1، بعدما حقق الفريق تسع بطولات للصانعين وسبع بطولات للسائقين و114 انتصاراً في سباقات الجائزة الكبرى.

وترى ويليامز أن تمديد عقد ساينز "يعكس الثقة التي بناها الطرفان، بينما تواصل ويليامز الاستثمار في جميع المجالات اللازمة للمنافسة في الفورمولا 1 وإضافة المزيد إلى إرثها".

كارلوس ساينز، ويليامز وجيمس فاولز، مدير فريق ويليامز

كارلوس ساينز، ويليامز وجيمس فاولز، مدير فريق ويليامز

الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

وأضاف مدير الفريق جايمس فاولز: "منذ اللحظة التي انضم فيها كارلوس، كانت موهبته خلف عجلة القيادة وتفانيه في المصنع قيّمين للغاية بالنسبة إلى هذا المشروع، إذ يعمل يوماً بعد يوم مع مهندسيه للعثور على كل جزء من الألف من الثانية".

"إنه قائد لهذا الفريق، وأنا سعيد للغاية لأنه يستطيع رؤية ما هو ممكن بينما نواصل إعادة بناء الفريق".

"لا يقتصر الأمر على مهارته وسرعته في السباقات اللتين تبرزان، بل يشمل أيضاً العمل الذي يقوم به خلف الكواليس سعياً إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء".

"يشاركنا كارلوس الإيمان والطموح اللذين نمتلكهما في ويليامز، وهو يعمل كل يوم لتحقيقهما".

"إلى جانب أليكس، أؤمن حقاً بأن لدينا واحدة من أقوى تشكيلات السائقين على شبكة الانطلاق، وفريقاً قادراً على القتال من أجل كل جزء من الأداء معاً".

اقرأ أيضًا:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ميكيز: إصرار الفريق هو ما أوصل ريد بُل إلى هذه النقطة

أبرز التعليقات
المزيد من
إيد هاردي

حجار يتغيب عن جائزة هولندا الكبرى والفريق يؤكد البديل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
حجار يتغيب عن جائزة هولندا الكبرى والفريق يؤكد البديل

فورمولا إي: فيرلاين يحرز لقبه الثاني رغم عدم تسجيل أي نقطة في ختام الموسم

فورمولا إي
فورمولا إي
سباق لندن 2
فورمولا إي: فيرلاين يحرز لقبه الثاني رغم عدم تسجيل أي نقطة في ختام الموسم

القانون الجديد في الفورمولا 1 الذي بسببه يتوقع أنتونيللي اقتراب فيراري من مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
القانون الجديد في الفورمولا 1 الذي بسببه يتوقع أنتونيللي اقتراب فيراري من مرسيدس
المزيد من
كارلوس ساينز الإبن

رالف شوماخر يتوقع: ساينز "رفض عرض ويليامز" لتجديد عقده

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
رالف شوماخر يتوقع: ساينز "رفض عرض ويليامز" لتجديد عقده

أليكس ألبون يجدد عقده مع ويليامز لموسم 2027

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
أليكس ألبون يجدد عقده مع ويليامز لموسم 2027

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
ويليامز

تقارير: إدارة بيريز فتحت باب المفاوضات مع ويليامز

فورمولا 1
فورمولا 1
تقارير: إدارة بيريز فتحت باب المفاوضات مع ويليامز

فاولز يشرح بالتفصيل سبب حادث كارلوس ساينز مع أوسكار بياستري في جائزة المجر الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فاولز يشرح بالتفصيل سبب حادث كارلوس ساينز مع أوسكار بياستري في جائزة المجر الكبرى

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع في استئناف مكلارين وريد بُل بشأن إلغاء عقوبة غاسلي في موناكو

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع في استئناف مكلارين وريد بُل بشأن إلغاء عقوبة غاسلي في موناكو

الفورمولا 1 تطلق حملة "الأضواء الخمسة" الجديدة بصوت الممثل كولين فاريل

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
الفورمولا 1 تطلق حملة "الأضواء الخمسة" الجديدة بصوت الممثل كولين فاريل

رالف شوماخر يتوقع: ساينز "رفض عرض ويليامز" لتجديد عقده

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
رالف شوماخر يتوقع: ساينز "رفض عرض ويليامز" لتجديد عقده

كارلوس ساينز باقٍ مع ويليامز في موسم 2027 لسباقات الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
كارلوس ساينز باقٍ مع ويليامز في موسم 2027 لسباقات الفورمولا 1

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل جينيفر فريزينغر
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
شاهد المزيد