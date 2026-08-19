أكدت ويليامز تشكيلتها من السائقين لموسم 2027 من الفورمولا 1، بعد إعلان استمرار كارلوس ساينز بموجب عقد متعدد السنوات.

وجاء الإعلان عن السائق الإسباني بعد يوم واحد من موافقة زميله في الفريق أليكس ألبون على تمديد عقده لموسم واحد فقط للعام المقبل، والذي سيكون موسمه السادس مع فريق غروف.

وبالنسبة إلى ساينز، سيكون عام 2027 موسمه الثالث مع ويليامز، ويأتي ذلك رغم موسم 2026 الصعب للغاية، إذ يحتل الفريق المركز التاسع في الترتيب بعد 11 جولة، برصيد 11 نقطة فقط، من دون أن يضيف أي نقاط خلال السباقات الخمسة الأخيرة.

وقال ساينز، الذي انضم إلى الفريق قادماً من فيراري، حيث حقق أربعة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى: "أنا سعيد للغاية بالإعلان عن مواصلة رحلتي مع عائلة فريق ويليامز للفورمولا 1".

وأضاف: "أنا واثق أمن حقاً بالأشخاص الذين يشكلون هذا الفريق، سواء في المصنع أو على حلبات السباق، وكذلك بالاستثمارات والعمل الشاق الجاري خلف الكواليس".

وتابع: "لدينا ما يلزم لتغيير هذا الوضع معاً. وأنا ملتزم تماماً، كما كنت في اليوم الأول، بمساعدة ويليامز على العودة إلى المكان الذي تنتمي إليه".

وأضاف: "أتطلع إلى صناعة المزيد من الذكريات مع الفريق".

ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز، ويليامز الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وقد يشكل استمرار ساينز مفاجأة أولية بالنظر إلى مدى سوء موسم 2026، إذ فشل الفريق في البناء على موسم 2025 الذي ساعدت خلاله منصتا التتويج اللتان حققهما ساينز ويليامز على إنهاء البطولة في المركز الخامس، وهو أفضل مركز للفريق في البطولة منذ عام 2017.

بدأ الفريق البريطاني حقبة تغيير اللوائح لعام 2026 بسيارة أثقل من الوزن المسموح به، وكان تقليل وزنها هو تركيزه الرئيسي طوال الموسم، وربما جاء ذلك على حساب تطوير الجوانب الانسيابية.

ولهذا السبب، أصبحت التكهنات واسعة بشأن احتمال سعي ساينز إلى الرحيل في العام المقبل، مع انتهاء عقده بنهاية عام 2026، لكن خياره الوحيد كان سيقتصر على فريق آخر من فرق وسط الترتيب.

وبالتالي، سيبقى السائق البالغ من العمر 31 عاماً مع ويليامز في موسمها الخمسين في الفورمولا 1، بعدما حقق الفريق تسع بطولات للصانعين وسبع بطولات للسائقين و114 انتصاراً في سباقات الجائزة الكبرى.

وترى ويليامز أن تمديد عقد ساينز "يعكس الثقة التي بناها الطرفان، بينما تواصل ويليامز الاستثمار في جميع المجالات اللازمة للمنافسة في الفورمولا 1 وإضافة المزيد إلى إرثها".

كارلوس ساينز، ويليامز وجيمس فاولز، مدير فريق ويليامز الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

وأضاف مدير الفريق جايمس فاولز: "منذ اللحظة التي انضم فيها كارلوس، كانت موهبته خلف عجلة القيادة وتفانيه في المصنع قيّمين للغاية بالنسبة إلى هذا المشروع، إذ يعمل يوماً بعد يوم مع مهندسيه للعثور على كل جزء من الألف من الثانية".

"إنه قائد لهذا الفريق، وأنا سعيد للغاية لأنه يستطيع رؤية ما هو ممكن بينما نواصل إعادة بناء الفريق".

"لا يقتصر الأمر على مهارته وسرعته في السباقات اللتين تبرزان، بل يشمل أيضاً العمل الذي يقوم به خلف الكواليس سعياً إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء".

"يشاركنا كارلوس الإيمان والطموح اللذين نمتلكهما في ويليامز، وهو يعمل كل يوم لتحقيقهما".

"إلى جانب أليكس، أؤمن حقاً بأن لدينا واحدة من أقوى تشكيلات السائقين على شبكة الانطلاق، وفريقاً قادراً على القتال من أجل كل جزء من الأداء معاً".

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