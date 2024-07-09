كارديلي المدير التقني السابق لفيراري ينضمّ إلى أستون مارتن في 2025

أكّدت أستون مارتن أنّ إنريكو كارديلي المدير التقنيّ السابق لقسم الهيكل في فيراري سينضمّ إليها الموسم المقبل كمسؤول تقني رئيسي.

بعد 24 ساعة من إعلان فيراري عن مغادرة كارديلي، حيث أشارت تقارير على هامش جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 أنّ أستون مارتن أمّنت خدماته، تمّ الكشف عن دور الإيطالي وموعد انضمامه.

ويتّجه الإيطالي الآن للدخول في فترة راحة إجباريّة قبل استلام منصبه الجديد في 2025 للمساعدة في مشروع أستون مارتن للانطلاق في حقبة القوانين التقنيّة الجديدة.

وبحديثه حول هذه الفرصة الجديدة، قال كارديلي: "أتطلّع قدمًا للانضمام إلى أستون مارتن أرامكو. الطموح والرغبة واضحان، وهي فرصة فريدة أن أكون جزءًا من هذه الرحلة. هذا تحدٍ شخصي وعملي وأتطلّع قدمًا للعمل مع الفريق لتحقيق النجاحات مع هذه العلامة الأيقونيّة".

ويأتي قدوم كارديلي بعد أسبوعٍ واحدٍ من إعلان أستون مارتن عن انضمام آندي كاول المدير السابق لقسم المحرّكات عالية الأداء في مرسيدس كمديرٍ تنفيذي لمجموعة أستون مارتن.

كما أنّ الحظيرة البريطانيّة باتت الأوفر حظًا للظفر بخدمات أدريان نيوي أسطورة التصميم السابق لريد بُل الذي يُقيّم حاليًا خياراته المستقبليّة ومن المرجّح أن يتّخذ قراره خلال العطلة الصيفيّة.

وقال لورنس سترول رئيس أستون مارتن أنّ قدوم كارديلي يُمثّل أخبارًا جيّدة للفريق، حيث وعد الإيطاليّ بكلّ ما يحتاجه لإنجاز المهمّة.

وقال الكندي: "أودّ الترحيب بإنريكو في أستون مارتن أرامكو في ظلّ تطلّعنا لتعزيز القيادة التقنيّة للفريق قبيل تغييرات القوانين الكبرى لموسم 2026".

وأضاف: "أنا متحمّسٌ لقدرتنا على مواصلة جذب مواهب عالميّة إلى فريقنا. يُشاركني إنريكو الحافز لأن نكون ناجحين في الفورمولا 1 وستكون لديه كلّ الموارد المتاحة لتحقيق هذا الطموح".

وأردف: "نحن نصنع فريقًا مذهلًا بانضمامه هو رفقة آندي كاول كمديرٍ تنفيذي للمجموعة في أكتوبر المقبل وقادتنا الحاليين".

من جانبه أشار مايك كراك مدير الفريق إلى أنّ مساهمات كارديلي في الهيكل التقنيّ في الفريق لن تُقدّر بثمن.

وقال: "يملك إنريكو حوالي 20 سنة من الخبرة في فيراري وسيُقدّم منظورًا جديدًا لاستراتيجيّتنا التقنيّة".

وأردف: "هذا تعيينٌ بارز في فريقنا في ظلّ مواصلتنا البناء نحو قوانين 2026 الجديدة، وهي خطوة مقبلة مهمّة في رحلتنا".