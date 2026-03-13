"كارثة" ريد بُل يوم الجمعة: كيف خسر فيرستابن 1.7 ثانية أمام مرسيدس

قال سائق ريد بُل ماكس فيرستابن إن يوم الجمعة كان "كارثيًا" بالنسبة له في جائزة الصين الكبرى، بعدما تأهل في المركز الثامن للسباق القصير في شنغهاي.

وكان بطل العالم أربع مرات قد أنهى الحصّة الوحيدة من التجارب الحرة في المركز الثامن أيضًا، بفارق لا يقل عن 1.8 ثانية عن وتيرة سيارة مرسيدس المتصدرة بقيادة جورج راسل.

وخلال تصفيات السباق القصير اشتكى فيرستابن من صعوبة قيادة سيارة "آر.بي-22"، إذ حل في المركز الحادي عشر في القسم الأول من التصفيات، قبل أن يتحسن إلى المركزين التاسع ثم الثامن في القسمين التاليين رغم خروجه عن المسار في المنعطف الأخير خلال القسم الثاني.

ورغم تحسن مركزه، ازداد الفارق بينه وبين راسل من 1.140 ثانية في القسم الأول إلى 1.734 ثانية في القسم الثالث. وكان زميله إسحاق حجار أبطأ بنصف ثانية إضافية في المركز العاشر.

وقال فيرستابن عبر قناة فورمولا 1 تي في: "كان اليوم بأكمله كارثيًا من ناحية الوتيرة. لا يوجد تماسك. بصراحة أعتقد أن هذه هي المشكلة الأكبر – لا تماسك ولا توازن، ونخسر الكثير من الوقت في المنعطفات. ثم بالطبع عندما يحدث ذلك تبدأ مشكلات صغيرة أخرى بالظهور. لكن المشكلة الكبيرة لدينا هي أن أداء السيارة في المنعطفات خارج الإطار تمامًا".

وعند سؤاله عما إذا كان بإمكانه تجربة إعداد مختلف وأكثر جرأة قبل التصفيات الرئيسية والسباق، رد فيرستابن باقتضاب: "سننظر في الأمر. لا أعرف في الوقت الحالي ما الذي يمكننا فعله. سنرى".

وكان سائق ريد بُل قد وصل إلى الصين، حيث فاز في عام 2024 دون توقعات كبيرة لتحقيق نتيجة بارزة.

وعندما سُئل في مؤتمر صحفي يوم الخميس عما إذا كان يتوقع أن يكون أقرب إلى الفرق الكبرى الأخرى في شنغهاي، قال: "من المستحيل معرفة ذلك. الوضع فوضوي للغاية في الوقت الحالي. من الصعب حقًا معرفة موقعنا. كنت آمل أن يصبح الفارق أقل قليلًا، وليس أكبر مما كان عليه في ملبورن، لكن من الواضح أننا في الوقت الحالي لا نستطيع القتال مع تلك السيارات".