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كاديلاك مع تصميم خاص في بريطانيا احتفالاً بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة

كشفت كاديلاك عن التصميم الخاص الذي ستستخدمه خلال جائزة بريطانيا الكبرى هذا الأسبوع، والمخصص للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

منشور:
الكسوة اللونية الخاصة لسيارة كاديلاك في بريطانيا

الكسوة اللونية الخاصة لسيارة كاديلاك في بريطانيا

الصورة من قبل: كاديلاك اتصالات

سيتخلى الفريق، الذي يخوض موسمه الأول في بطولة العالم للفورمولا 1، عن تصميمه المعتاد الذي يطغى عليه اللون الأسود في سيلفرستون، ليشارك بتصميم خاص يحمل شعار "النجوم والخطوط" بألوان الأحمر والأبيض والأزرق. 

وبذلك، يسير الفريق على خطى فريقي مكلارين وويليامز اللذين يقدمان تصاميم خاصة في سباقيهما على أرضهما.

إلا أن مكلارين وويليامز قدما تلك التصاميم احتفالًا بسباقيهما على أرضهما، بينما اختارت كاديلاك، رغم مشاركتها في بريطانيا، الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ويقام السباقات القصير والرئيسي لجائزة بريطانيا الكبرى في الرابع من يوليو، وهو اليوم الذي يُحتفل فيه بعيد الاستقلال في الولايات المتحدة. 

ويصادف هذا العام الذكرى الـ250 لاعتماد الكونغرس الأمريكي إعلان الاستقلال، ولذلك ستخوض سيارة كاديلاك منافسات عطلة نهاية الأسبوع كاملة بتصميم خاص يغلب عليه اللونان الأحمر والأبيض إلى جانب الأزرق. 

Cadillac will mark 250 years of American independence from Britain with the special British GP livery

كما يتضمن المظهر الجديد نجومًا وخطوطًا تمثل العلم الأمريكي على الجناح الأمامي وغطاء المحرك.

ولن يُستخدم المخطط اللوني الجديد على سيارتي فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز فقط، بل سيظهر أيضًا في تصميم مرآب الفريق في سيلفرستون، وعلى خوذ السائقين، وكذلك على ملابس الفريق.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة كاديلاك فورمولا 1 القابضة، دان تاوريس: "تمثل عطلة نهاية الأسبوع التي توافق الرابع من يوليو فرصة مهمة بالنسبة لنا لإظهار فخرنا مرة أخرى بتمثيل الولايات المتحدة على الساحة العالمية للفورمولا 1".

وأكمل: "كما نريد أن نعتبرها فرصة لتتعرف مجتمعات جديدة على هذه الرياضة، وأن تشاركنا شغفنا بالفورمولا 1".

من جهته، علّق سيرجيو بيريز قائلًا: "يبدو أن سيلفرستون ستكون عطلة نهاية أسبوع صعبة". 

وأكمل: "يبدو أيضًا أننا سنواجه درجات حرارة مرتفعة مرة أخرى. ومع ذلك، لكنني واثق أن هذا الفريق يمتلك الخبرة والقدرة على الصمود لإيجاد الطريق الصحيح".

واختتم: "أتطلع حقًا إلى عطلة نهاية الأسبوع، وآمل أن نمنح جماهيرنا الأمريكية سببًا آخر للاحتفال بالرابع من يوليو".

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