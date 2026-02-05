كاديلاك.. ما بين الفخامة والرياضة

خالد عبدالرحمن الناصير

تدخل كاديلاك هذا العام مُعترك بُطولة العالم لسباقات الفئة الأولى - فورمولا واحد، التي تُعدّ الفئة العُليا لرياضة السيارات على الإطلاق والأقوى من بين بُطولات سباقات الحلبات، بل ومن أسمائها "الفئة الملكة"، وبطلها هو بطل العالم الأول لجميع بُطولات السيارات. تجعل التنافُسية العالية بُطولة الفورمولا واحد ميدان حرب غير معلنة بين صانِعي السيارات، تُحرق فيها الأموال كما يُطلق الرصاص في الحروب، لذا تُحجم مجموعات السيارات الكبرى حتى الشركات الرائدة في مجال السيارات الرياضية عن الانخراط فيها لكيلا تتلطَّخ سُمعتها جرّاء النتائج غير المُرضية أو بسبب تكلفتها الباهظة، أو أنها لا تُناسب صورتها إجمالًا - خاصةً إن كانت علامةً للسيارات الفخمة والراقية.

لذا لا يخطر على بالنا صورة السيارة الرياضية عندما نسمع اسم كاديلاك - علامة السيارات الأمريكية الفخمة ضمن مجموعة جنرال موتورز، الشركة مُتخصصة بإنتاج سيارات فخمة، وتوفّر فئات منها ذات طابع رياضي وأداء يُقارب السيارات الرياضية الخارقة، لكنها في النهاية مُغَلِّفَة بقالبٍ فخم وأنيق موجّهة للعملاء الذين يرغبون بين الفينة والأخرى ببعض الأدرينالين والسرعة. في الواقع يُخبرنا التاريخ أن لكاديلاك تاريخٌ رياضي، بدأَ في حقبة ما بين الحربين العالميتين، حيث استخدمت عدد من الفرق الرياضية محركات كاديلاك في السباقات. انخراط كاديلاك المُباشر في رياضة السيارات يعود إلى العام 1949 عندما كانت من أوائل شركات السيارات التي اشتركت في الموسم الأول من سلسلة سباقات "ناسكار" الأمريكية، التي تُعدّ الآن من أشهر بُطولات سباقات السيارات في أمريكا.

في العام التالي ظهرت كاديلاك على المسرح العالمي بمُشاركتها في سباق التحمُّل الأشهر عالميًا "سباق 24 ساعة في لومان"، مع سيارتي كاديلاك طراز "السلسلة 61 Series"، مع "فريق بريغز كانينغهام Briggs Cunningham" واحدة كوبيه قياسية والأخرى بجسمٍ مصنوع خصيصًا من تصميم هوارد واينمان Howard Weinmann - أحد مُهندسي شركة غرومان Grumman المُتخصصة في مجال الطيران - تميَّز بأنه انسيابي بأبعاد أضيق وأقصر ارتفاعًا مصنوع من الألومنيوم اختُبِرَ في نفق الهواء، حملت اسم "الوحش Le Monstre". استخدمت سيارة كاديلاك "الوحش" مكونات ميكانيكية قياسية من "السلسلة 61"، لكن تصميمها الانسيابي والمُستقبلي في حينه مع هندستها الرياضية، سمح لها بالوصول لسرعة 210 كيلومترات في الساعة - أسرع بمُعدّل 24 كيلومترًا من سيارة الكوبيه القياسية التي استندَت عليها. أنهت سيارة "الوحش" السباق في المركز الـ 11، وشقيقتها القياسية في المركز العاشر. نتيجة غريبة، لكنها تُصبح مفهومة عندما نعرف أن سيارة "الوحش" تعرَّضت لحادثٍ في السباق أدى لأن تعلق في الرمال مدة نصف ساعة، لكنها نجحت في إكمال السباق.

الوحش Le Monstre

كانت كاديلاك أقرب ما تكون للفورمولا واحد في موسمي 1952 و 1953 مع فريق كالفين كونيل Calvin Connell، حيث شارك في "سباق 500 ميل في إنديانابوليس" في سيارة تتألف من هيكل كورتيس كرافت Kurtis Kraft تعمل بمحرك كاديلاك - حينها كان السباق الأمريكي جزءًا من بُطولة العالم للفورمولا واحد، لكن لم يتمكّن السائق الأمريكي جوني فيدريكس Johnny Fedricks من التأهُّل للمشاركة في سباق 1952، وفي نُسخة 1953 لم يتمكّن السائق الأمريكي بيل هوميير Bill Homeier من التأهُّل للمشاركة.

بعد ذلك، قررت كاديلاك في الستينيات الانسحاب من مُختلف سلاسل السباقات للتركيز على صورتها التجارية علامةً للسيارات الفخمة والراقية، فيما عدا بعض السباقات، استمر هذا الحال حتى مطلع القرن الجديد، حينها قررت كاديلاك تغيير صورتها في أذهان العُملاء لأن تصبح علامةً للسيارات الفخمة رياضية الطابع مع شعار "الفن والعلم Art and Science"، وقدّمت سيارات أرشق ذات خطوط حادة وعالية التقنية. في هذا الصدد قررت الشركة خوض سباقات التحمُّل، على وجه الخُصوص سباق لومان وسلسلة سباقات لومان الأمريكية، لكنها لم تُحقّق النجاحات المرجوة لعدة أسباب منها استهانتها بمقدار الميزانية والجُهد المطلوبين لخوض هذه السباقات، وعدم قُدرة محركات "نورث ستار Northstar" على مُجاراة السيارات المُنافسة، لتُقرِّر على إثر ذلك تقليل حجم برنامجها الرياضي والتركيز مبدئيًا على فئات أصغر مع سيارة "سي تي إس - في CTS-V" في سلاسل سباقات "جي تي GT" الأمريكية، حيث فازَت بـ 12 سباقًا، وحازَت لقبًا للسائقين ولقبين للصانِعين في أربعة مواسم من 2004 إلى 2007. وواصلت الأجيال الأحدث من هذه السيارة المسيرة بفوزها بعددٍ من ألقاب السائقين والصانِعين من 2012 إلى 2017.

منحت هذه النتائج كاديلاك ثقةً لزيادة مستوى انخراطها نحو الفئة العُليا في سباقات التحمُّل الأمريكية، سيارات دايتونا الأنموذجية DPi، حيث شاركت في موسم 2017 في بُطولة السيارات الرياضية في أمريكا الشمالية التي تُنظّمها الرابطة الدولية لرياضة السيارات "إيمسا IMSA" الأمريكية، هذه المرة مع سيارات سباق "دي بي آي في آر DPi-V.R"، التي حققت نتائج ممتازة وفازت في 27 سباقًا، منها أربعة انتصارات متتالية ضمن أقوى سباق تحمُّل في أمريكا الشمالية "سباق رولكس 24 ساعة في دايتونا Rolex 24 Hours at Daytona". رفعت كاديلاك مستوى التحدِّي بالمشاركةِ في فئة السيارات الرياضية الفائقة "هايبركار Hypercar" العُليا في بُطولة العالم لسباقات التحمُّل WEC بدءًا من موسم 2023، التي يُنظّمها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا". وفازَت في 2025 بسباق "6 ساعات في ساو باولو" في البرازيل، مع تسجيلها ثُنائية المركزين الأول والثاني، إضافةً إلى عددٍ من منصات التتويج.

كاديلاك جوتا #12: أليكس لين، نورمان ناتو، ويل ستيفنز الصورة من قبل: FIAWEC - DPPI

جديرٌ بالذكر أن مُنظّمة "إيمسا" رديفة وشريكة لـ "فيا" في تنظيم سباقات السيارات في أمريكا الشمالية، أي إن القوانين الرياضية تتشابه إلى حدٍّ بعيد بين بُطولة سباقات السيارات الرياضية الأمريكية وبُطولة العالم للتحمُّل في باقي أرجاء العالم. كما إن "فيا" تُشرف أيضاً على تنظيم بُطولة العالم للفورمولا واحد.

نتائج كاديلاك الرياضية دفعتها في مطلع 2023 لإعلان جنرال موتورز - المجموعة الأم - نيتها المُشاركة في بُطولة العالم للفورمولا واحد مع علامة كاديلاك، وذلك بالتعاون مع "فريق أندريتي العالمي Andretti Global". إلا إن "فيا" رفضت طلب المُشاركة المبدئي، طالبةً من الشركة الأمريكية أن تصبح صانِعًا للمحركات وليس فريقًا زبونًا، الأمر الذي أدّى إلى سلسلة خلافات بين مايكل أندريتي و "فيا"، إنما سُمِحَ لها لاحقًا بالمُشاركة بدءًا من موسم 2026، لهذه الغاية، سيعتمد الفريق الأمريكي الجديد على هياكل من تصميمه ومحركات فيراري مبدئيًا، حيث يعمل على تصميم محركه الخاص وإنتاجه، ومن المُتوقًَّع أن يكون محرك كاديلاك للفورمولا واحد جاهزًا للمُنافسات بدءًا من موسم 2029.

أصبح فريق كاديلاك للفورمولا واحد أول فريق جديد بالكامل يُشارك في البُطولة منذ مشاركة فريق "هاس" الأمريكي في موسم 2016. سيكون لمشروع كاديلاك للفورمولا واحد ثلاثة مراكز عمل في أمريكا، في فيشر بولاية إنديانا، وكونكورد بولاية كارولاينا الشمالية - مقر قسم المحركات، وفي وارِّن في ميتشيغان - حيث المركز التقني لجنرال موتورز. إضافةً إلى مركز عمل في سيلفرستون في بريطانيا. كما أبرم الفريق عقدًا طويل الأمد لاستئجار نفق هواء تويوتا في كولونيا في ألمانيا. وسيتعاون مع مؤسسة "تي دبليو جي لرياضة السيارات TGW Motorsports" البريطانية التي ستتولى العمليات التجارية مثل الرعاية وتخطيط البُنية التحتية والنمو - علمًا أن هذه المؤسسة تُدير عددًا من فرق رياضة السيارات حول العالم. سيعمل مايكل أندريتي مُستشارًا للفريق ووالده ماريو أندريتي، بطل العالم للفورمولا واحد موسم 1978، عضوًا في مجلس إدارة الفريق.

سيرجيو بيريز، كاديلاك الصورة من قبل: كاديلاك

بقي أن نذكر أن الفريق الأنغلو - أمريكي سيُشارك في البُطولة مع ثُلة من السائقين، التشكيلة الأساسية تتألَّف من السائقين المكسيكي سيرجيو بيريز Sergio Pérez والفنلندي فالتيري بوتاس Valtteri Bottas، وسيتولى السائق الصيني غوانيو تشو Guanyu Zhou منصب السائق الاحتياطي، والسائق الأمريكي كولتون هيرتا Colton Herta في منصب سائق التجارب، وسيشغل السائقون الفِرنسي سيمون باجينو Simon Pagenaud، والبرازيلي بييترو فيتِّيبالدي Pietro Fittipaldi، والإيرلندي تشارلي إيستوود Charlie Eastwood مهمة سائقي جهاز المُحاكاة.

سيرجيو بيريز، فالتيري بوتاس، كاديلاك الصورة من قبل: كاديلاك