تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs MULTIVERSE
تحميل تطبيقاتك
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs MULTIVERSE
السابق / ويليامز تُحدّد موعد الكشف عن كسوة سيارتها لموسم 2023 التالي / مرسيدس تعلن موعد الكشف عن سيارتها الجديدة "دبليو14" لموسم 2023
فورمولا 1 أخبار عاجلة

كاديلاك غير متأثّرة بردّة فعل الفورمولا واحد الباهتة لخططها مع أندريتي

لم تتأثّر كاديلاك بردّة الفعل الباهتة حيال خططها لدخول معترك بطولة العالم للفورمولا واحد مع أندريتي، حيث لا تزال "متحمّسة للغاية" حول إمكانيّة الانضمام إلى البطولة.

كاديلاك غير متأثّرة بردّة فعل الفورمولا واحد الباهتة لخططها مع أندريتي

على إثر كشف محمّد بن سليّم رئيس "فيا" عن رغبة في استكشاف فكرة توسيع عدد الفرق المشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد، أعلنت أندريتي غلوبال عن شراكة جديدة مع جينيرال موتورز لمحاولة الدخول إلى البطولة مع علامة كاديلاك في الأعوام المقبلة.

لكنّ ردود الفعل لم تكن إيجابيّة في أروقة الفورمولا واحد. وأصدرت البطولة بيانًا زعمت فيه بأنّ هناك مفاوضات مع أطرافٍ أخرى مهتمّة لكنّها غير ظاهرة كثيرًا في الصورة، إلى جانب التذكير بأنّها تحتاج هي والفرق الحاليّة بمنح الموافقة لأيّة فرقٍ جديدة، وليس "فيا" فقط.

وأشار روري هارفي نائب رئيس كاديلاك إلى أنّه قرأ ذلك الردّ واختار عدم تقديم إجابة مباشرة، لكنّه لا يزال متأكّدًا من أنّ أندريتي وكاديلاك تمتلكان "مقترحًا جيّدًا جدًا".

وقال: "لم نكن لنصل إلى الإقدام على إعلان نوايانا بالتقدّم بتعبيرٍ عن الاهتمام لو لم نعتقد بأنّ لدينا مقترحًا جيّدًا يُوفي بكلّ المتطلّبات ويمنحنا القدرة على النجاح".

وأضاف: "من ذلك المنظور فإنّ هناك طريقًا طويلًا ينتظرنا في هذه العمليّة. التعبير عن الاهتمام والتفاصيل التي لم تصدر بعد، لذا ستكون تلك الخطوة الأولى".

وأكمل: "نحتاج للتقدّم بالتعبير عن الاهتمام وسنرى كيف ستسير الأمور بعد ذلك".

المشاركات
التعليقات
ويليامز تُحدّد موعد الكشف عن كسوة سيارتها لموسم 2023
المقال السابق

ويليامز تُحدّد موعد الكشف عن كسوة سيارتها لموسم 2023
المقال التالي

مرسيدس تعلن موعد الكشف عن سيارتها الجديدة "دبليو14" لموسم 2023

مرسيدس تعلن موعد الكشف عن سيارتها الجديدة "دبليو14" لموسم 2023

أحدث الأخبار

معاناة راسل في ويليامز سهّلت من تأقلمه مع مرسيدس في 2022 بالمقارنة مع هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

معاناة راسل في ويليامز سهّلت من تأقلمه مع مرسيدس في 2022 بالمقارنة مع هاميلتون

اعترف آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس أن خبرة جورج راسل في المنافسة في آخر ترتيب الفورمولا واحد مع ويليامز ساعدته في التأقلم "بشكل أسهل" مع سيارة مرسيدس الصعبة في 2022 من زميله لويس هاميلتون.

شبكة موتورسبورت تطلق تقريرًا بحثيًا شاملًا: سلاسل النخبة في رياضة السيارات في 2023
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

شبكة موتورسبورت تطلق تقريرًا بحثيًا شاملًا: سلاسل النخبة في رياضة السيارات في 2023

استعانت شبكة موتورسبورت، المنصة الرقمية الرائدة، بانتشارها الواسع من أجل إجراء استبيانات تبحث في السلوكيات المتطورة لمشجّعي رياضة السيارات حول العالم.

ويليامز تعلن عن فاولز مدير الاستراتيجية السابق لدى مرسيدس كمدير لفريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تعلن عن فاولز مدير الاستراتيجية السابق لدى مرسيدس كمدير لفريق الفورمولا واحد

عيّنت ويليامز مدير الاستراتيجية السابق لدى مرسيدس جايمس فاولز في منصب مدير فريقها في الفورمولا واحد قُبيل موسم 2023.

بن سليّم: مراقبة "فيا" لسقف النفقات يجب أن تردع أيّة "تغطيات" مستقبلية
فورمولا 1 فورمولا 1

بن سليّم: مراقبة "فيا" لسقف النفقات يجب أن تردع أيّة "تغطيات" مستقبلية

يأمل محمّد بن سليّم رئيس "فيا" بأن تُؤدّي طريقة تعامل الهيئة الحاكمة مع خروقات سقف النفقات في الموسم الماضي من بطولة العالم للفورمولا واحد إلى ردع أيّة "تغطيات" في المستقبل.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.