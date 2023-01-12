كاديلاك غير متأثّرة بردّة فعل الفورمولا واحد الباهتة لخططها مع أندريتي

على إثر كشف محمّد بن سليّم رئيس "فيا" عن رغبة في استكشاف فكرة توسيع عدد الفرق المشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد، أعلنت أندريتي غلوبال عن شراكة جديدة مع جينيرال موتورز لمحاولة الدخول إلى البطولة مع علامة كاديلاك في الأعوام المقبلة.

لكنّ ردود الفعل لم تكن إيجابيّة في أروقة الفورمولا واحد. وأصدرت البطولة بيانًا زعمت فيه بأنّ هناك مفاوضات مع أطرافٍ أخرى مهتمّة لكنّها غير ظاهرة كثيرًا في الصورة، إلى جانب التذكير بأنّها تحتاج هي والفرق الحاليّة بمنح الموافقة لأيّة فرقٍ جديدة، وليس "فيا" فقط.

وأشار روري هارفي نائب رئيس كاديلاك إلى أنّه قرأ ذلك الردّ واختار عدم تقديم إجابة مباشرة، لكنّه لا يزال متأكّدًا من أنّ أندريتي وكاديلاك تمتلكان "مقترحًا جيّدًا جدًا".

وقال: "لم نكن لنصل إلى الإقدام على إعلان نوايانا بالتقدّم بتعبيرٍ عن الاهتمام لو لم نعتقد بأنّ لدينا مقترحًا جيّدًا يُوفي بكلّ المتطلّبات ويمنحنا القدرة على النجاح".

وأضاف: "من ذلك المنظور فإنّ هناك طريقًا طويلًا ينتظرنا في هذه العمليّة. التعبير عن الاهتمام والتفاصيل التي لم تصدر بعد، لذا ستكون تلك الخطوة الأولى".

وأكمل: "نحتاج للتقدّم بالتعبير عن الاهتمام وسنرى كيف ستسير الأمور بعد ذلك".