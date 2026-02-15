كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة
أوضح غرايم لاودون مدير فريق كاديلاك أن الفريق كان "مضغوطًا" من ناحية الوقت خلال تجارب البحرين، لكن خبرة سائقَيه ساهمت بشكل كبير في تطوير أحدث فرق الفورمولا 1.
مارك هاينز، رئيس قسم السباقات في فريق كاديلاك وغرايم لودون، مدير فريق كاديلاك
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
خلال تجارب الأيام الثلاثة في حلبة الصخير، أكمل فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز ما مجموعه 315 لفة.
فيما تمركزت كاديلاك - الفريق الذي يستخدم وحدة طاقة من فيراري - في وسط الترتيب ببرنامج سار في معظمه دون مشاكل.
ويمتلك السائقان معًا 527 انطلاقة في سباقات الجائزة الكبرى و16 فوزًا، كما ساهما في الألقاب السبعة التي حققتها مرسيدس وريد بُل بين عامي 2017 و2023. ووفقًا لغرايم لاودون مدير فريق كاديلاك، كانت هذه الخبرة معيارًا أساسيًا في اختيار تشكيلة السائقين.
حيث قال: "الأمر الرائع هو أننا نحصل على الملاحظات الصحيحة فورًا. هذان السائقان يتمتعان بخبرة كبيرة بعد العمل مع فرق ومهندسين وسيارات ووحدات طاقة وهياكل مختلفة".
وأضاف: "حتى لو كانت سيارة 2026 مختلفة، فأنت لا تضيع الوقت عندما يعلّق السائق بدقة على سلوك السيارة".
وتابع: "نحصل على ملاحظات دقيقة ومدروسة وقيّمة جدًا. وهذا بالضبط ما كنا نبحث عنه. وهما أيضًا سريعان للغاية".
واختتم: "هذا ما تريده من سائق فورمولا 1: مزيج من ملاحظات دقيقة جدًا وسرعة عالية. ونحن سعداء حقًا بذلك".
كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة
