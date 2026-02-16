يبدو أن كاديلاك مصمّمة على التوقف عن "التنافس بقلب شخص آخر" والبدء في إنتاج محركها الخاص.

ورغم أن العلامة الأمريكية تستخدم حاليًا محركات فيراري، إلا أنها مصمّمة على إنتاج محركاتها الخاصة في المستقبل.

ورغم أن هذه الخطوة قد تعني أن المحرك الجديد سيُستخدم لبضع سنوات فقط كحد أقصى، إلا أن صفة "فريق مصنع رسمي" تفوق بالنسبة للشركة الأمريكية مسألة الإدارة الحذرة للموارد.

على الأقل، هذا ما يوحي به الوضع الحالي.

استثمار ضخم من أجل عامين فقط؟

ويشرح دان تاوريس، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية التابعة لجنرال موتورز، سبب استهداف عام 2029 بهذه الكلمات:

"لماذا نصنع محركنا الخاص لعام 2029؟ هذا سؤال رائع. كما قلت، نحن نتابع جميع النقاشات المتعلقة بالقوانين المستقبلية عن كثب. من الممكن أن تتغير القوانين قبل عام 2031، ومن الممكن أيضًا ألا تتغير. بغض النظر عن الموارد والتمويل، نعتقد أنه من المهم رؤية محرك كاديلاك على شبكة الانطلاق في أقرب وقت ممكن. من وجهة نظري، هذا هو الهدف الرئيسي حقًا. وإذا كانت هناك طرق لتسريع العملية، فسنقوم بذلك. لكن في الوقت الحالي، يبقى الهدف هو عام 2029".

واليوم، تنافس كاديلاك بمحركات فيراري إلى أن تتمكن من تطوير محركها الخاص. وبالنظر إلى الوقت الذي يستغرقه إنتاج محرك، قد يبدو من المنطقي أكثر استمرار الشراكة مع فيراري حتى انتهاء القوانين الحالية، على أن يصل أول محرك لكاديلاك مع الحقبة الجديدة في عام 2031.

ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، دار حديث عن احتمال تغيير القوانين في وقت أقرب، ما يسمح لجميع الفرق بالتخلي عن محركاتها الحالية والانتقال إلى المحركات الجديدة.

ولا تريد كاديلاك الوقوع في نفس المأزق الذي وجدت ألبين نفسها فيه: "استخدام محرك مختلف لكنها في الأساس فريق مصنعي".

وهذا الأمر لا يتعلق بالكبرياء بقدر ما يتعلق بالهوية. تريد كاديلاك أن تكون كاديلاك، من أول مسمار إلى آخره.

وحتى هذا العام، وعلى الرغم من استخدامها لمحرك فيراري، رفضت استيراد العديد من المكونات الخاصة بالجزء الخلفي من السيارة من فيراري، من أجل إثبات هويتها الخاصة.

فعلى سبيل المثال، في علبة التروس، تأتي التروس فقط من فيراري؛ أما الغلاف الخارجي، وأذرع التعليق، وهندسة علبة التروس، فهي جميعها من تصنيع كاديلاك بالكامل.

وقد أكد المستشار التقني للفريق بات سيموندز ذلك خلال اختبارات البحرين، قائلاً: "عندما تنظر إلى سيارتنا، يمكنكم أن تروا أننا لم نشترِ كل جزء ممكن. بالطبع، لم نركّب بعد محرك كاديلاك، لكن برنامج هذا المحرك يتقدم بشكل جيد جدًا. وبما أننا نستخدم محرك فيراري، قررنا تركيب علبة تروس فيراري أيضًا، لكننا لم نركّب الهيكل الخلفي الكامل كما فعل الآخرون".

وأكمل: "لقد صنعنا قاعدة علبة التروس الخاصة بنا، ونظام التعليق الخلفي الخاص بنا. لذلك، وعلى الرغم من وجود عدد من الأجزاء التي يمكنك شراؤها بشكل قانوني، اخترنا عدم القيام بذلك، لأنه، كما قلت، أعتقد أنه من المهم جدًا أن تكون مسؤولاً عن مصيرك وأن تفهم الفلسفة الكامنة وراء مشروعك إذا كنت تريد التقدم إلى الأمام".