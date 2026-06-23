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كاديلاك تكشف عن حزمة تطوير "كبيرة" لجائزة النمسا الكبرى

أعلن فريق كاديلاك أنّه سيجلب حزمة تطوير جديدة "كبيرة" إلى جائزة النمسا الكبرى هذا الأسبوع، في إطار مواصلة تطوير أول سيارة له في الفورمولا 1.

منشور:
سيرجيو بيريز، كاديلاك

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

بدأ الفريق الأمريكي الجديد موسمه الأول بشكل متوقع في مؤخرة الترتيب، لكنه نجح تدريجياً في تحسين مستواه بفضل سلسلة من التحديثات المستمرة على سيارة "ماك-26".

وشملت هذه التحديثات جناحاً خلفياً وأنبوب عادم جديدين في موناكو، قبل إدخال تحسينات إضافية على الجناح الخلفي ونظام التبريد في برشلونة، حيث تأخر سيرجيو بيريز بفارق 1.9 ثانية عن أسرع زمن في القسم الأول من التصفيات، وتفوق على سيارتي أستون مارتن بفارق 1.2 ثانية.

ويواصل الفريق هذه الوتيرة مع انطلاق جولة ريد بُل رينغ، قبل الانتقال إلى سيلفرستون الأسبوع المقبل.

وقال غرايم لودون مدير فريق كاديلاك: "تتوالى السباقات بسرعة كبيرة في هذه المرحلة من الموسم، والتعامل مع الجوانب اللوجستية بالتوازي مع تحسين أدائنا التنافسي يمثل أحد التحديات الرئيسية".

وأضاف: "لكننا سعداء بقدرتنا على جلب حزمة تطوير كبيرة أخرى هذا الأسبوع. فمع الجوانب الجانبية الجديدة والأرضية الجديدة، نتحدث عن قدر كبير من العمل، ونأمل أن يواصل ذلك مسارنا في الاقتراب تدريجياً من فرق وسط الترتيب".

وأكمل: "لا نقلل من حجم التحديات التي تفرضها النمسا، لكننا نتعلم باستمرار، وأنا واثق من قدرتنا على تحقيق مزيد من التقدم هذا الأسبوع".

وكان بيريز قريباً من حصد النقاط في سباق موناكو المتقلب، قبل أن يمر الفريق بعطلة نهاية أسبوع صعبة في إسبانيا. ومع ذلك، أعرب السائق المكسيكي عن ثقته بأن التحديثات الجديدة ستساعد كاديلاك على مواصلة التقدم.

وقال: "في كل سباق نشعر أننا نحرز تقدماً، وكان عبور خط النهاية في برشلونة مصدراً مهماً للمعلومات والخبرات".

وأضاف: "وتيرة التطوير جيدة جداً، والجميع في المصنع يعمل بأقصى سرعة لإرسال قطع جديدة إلى الحلبة، ونأمل أن تمنحنا الحزمة الجديدة هذا الأسبوع خطوة إضافية إلى الأمام".

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