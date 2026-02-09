كاديلاك تكشف ألوان سيارتها لموسم 2026 بجانبين مختلفين

كشفت كاديلاك عن ألوان أول سيارة لها في تاريخ الفورمولا 1 من خلال إعلان عُرض خلال مباراة السوبر بول في دوري كرة القدم الأمريكية.

ستحمل سيارة العلامة الأمريكية، المزودة بوحدة طاقة فيراري والتي لم يُكشف عن اسمها بعد، ألوانًا ثنائية الجانبين، حيث سيكون جانبها الأيسر أبيض مائلًا إلى الرمادي، بينما سيكون الجانب الأيمن باللون الأسود.

ويُذكّر هذا التصميم بألوان فريق "بي إيه آر" في موسم 1999، عندما حملت السيارة اللونين الأحمر والأبيض على الجانب الأيسر، مقابل الأزرق والأصفر على الجانب الأيمن، لاستيعاب رعاة مختلفين.

ولا تظهر على السيارة حتى الآن سوى مجموعة محدودة من الشركاء. فعلى الحواف الجانبية يظهر اسم "تي دبليو جي" مالك الفريق، بينما يشير شعار "آي إف إس" على الألواح الجانبية للجناح الخلفي إلى شركة برمجيات سويدية.

فيما تحمل الألواح الجانبية الأمامية شعار العلامة الأمريكية "جيم بيم" إلى جانب شركة الاتصالات المكسيكية "كلارو"، الداعم الطويل الأمد لسيرجيو بيريز، فيما يظهر حضور خافت للعلامة الشقيقة "تلسيل" أمام قمرة القيادة. كما تظهر علامة الأزياء "تومي هيلفيغر" بين عدة شعارات على مقدمة السيارة.

هذا ومن جانبه علّق دان تاوريس الرئيس التنفيذي للفريق على الكسوة اللونية قائلًا: "هذه الكسوة تمثل أكثر بكثير من مجرد مخطط ألوان، إنها تمثل هويتنا وما نقدمه إلى الفورمولا 1. كل تفصيلة مقصودة: جريئة، عصرية، وأمريكية بوضوح، مع احترام الإرث والدقة اللذين يميزان هذه الرياضة".

الكسوة اللونية لسيارة كاديلاك في الفورمولا 1 الصورة من قبل: كاديلاك

وأضاف: "اختيار الكشف عن ألوان التسابق الأولى خلال السوبر بول وفي قلب تايمز سكوير هو وسيلة لتقديم هويتنا إلى العالم عند تقاطع الأداء والثقافة والترفيه، والتواصل مع الجماهير في أماكن تتجاوز بكثير خط الحظائر".

هذا وسيعود كل من سيرجيو بيريز وزميله فالتيري بوتاس إلى شبكة الانطلاق هذا الموسم بعد قضائهما موسم 2025 خارج المنافسة. وقد حققا معًا 16 فوزًا في سباقات الجائزة الكبرى، و23 انطلاقًا من المركز الأول، و106 منصات تتويج، كان النصيب الأكبر منها للسائق الفنلندي خلال خمس سنوات قضاها مع مرسيدس المهيمنة.