فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

كاديلاك تطلق اسم أول سيارة فورمولا 1 تكريمًا للأسطورة الأمريكية ماريو أندريتي

كرّمت كاديلاك ماريو أندريتي الأسطورة الأمريكية بإطلاق اسمه على أول سيارة لها في بطولة العالم للفورمولا 1.

تم التحرير:
فالتيري بوتاس، كاديلاك

فالتيري بوتاس، كاديلاك

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

أعلنت كاديلاك أن سيارتها لموسم 2026 ستحمل اسم "ماك-26"، وهو اختصار لعبارة "ماريو أندريتي كاديلاك" نسبة إلى بطل العالم الأمريكي والفائز بسباق إنديانابوليس 500.

وكان أندريتي أحد القوى الدافعة الأساسية وراء مشروع إدخال الفريق إلى الفورمولا 1، وهو المشروع الذي كان يقوده سابقًا ابنه مايكل أندريتي. ومع مرور الوقت، تراجع دور أندريتي الأب إلى الخلفية، بينما يتولى قيادة المشروع حاليًا المالك الرئيسي والرئيس التنفيذي لشركة تي دبليو اسي جي موتورسبورتس دان تاوريس، ومدير الفريق غرايم لاودون.

ورغم ذلك، استلهم الفريق الكثير من إرث أيقونة سباقات السيارات الأمريكية، ليُخلَّد اسمه رسميًا عبر تسمية أول سيارة فورمولا 1 في تاريخ الفريق باسمه.

وقال دان تاوريس: "إطلاق اسم ماك-26 على أول هيكل لنا يعكس الروح التي حملها ماريو إلى الفورمولا 1، والإيمان بأن فريقًا أمريكيًا ينتمي إلى هذه الساحة. قصته تجسد الحلم الأمريكي وتُلهم الطريقة التي نبني بها هذا الفريق كل يوم."

من جانبه، عبّر ماريو أندريتي عن فخره برؤية اسمه مرتبطًا بوصول فريق أمريكي جديد مملوك للولايات المتحدة إلى الفورمولا 1، البطولة التي تُوِّج بلقبها عام 1978 مع فريق لوتس.

وقال أندريتي: "كانت السباقات فرحة حياتي. إنه أعظم تكريم أن يرى فريق كاديلاك فورمولا 1 تلك السنوات ذات قيمة وتستحق التوثيق بهذا الشرف. أعتز بالفرصة التي تمنحني رابطًا دائمًا مع الفورمولا 1، وأُقدّر حقًا كل من يواصل الاعتراف بدوري في تاريخ السباقات."

وفي مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من هذا العام، أشاد مدير الفريق غرايم لاودون بتأثير أندريتي على المشروع.

ومن أشهر مقولات أندريتي: "إذا بدا كل شيء تحت السيطرة، فأنت لا تسير بالسرعة الكافية." ووفقًا للاودون، فإن هذه العبارة تعبّر بدقة عن السرعة الكبيرة التي اضطر فريق كاديلاك للعمل بها لتجهيز مشروع الفورمولا 1 على جانبي المحيط الأطلسي.

وقال لاودون: "نتحرك بأقصى سرعة ممكنة! أعتقد أنها مقولة رائعة من ماريو. إنه بطل حقيقي. أستمتع حقًا بالحديث معه. لديه طاقة بطل وروح تنافسية حقيقية".

وأضاف: "كانت هناك عدة اقتباسات له اعتمدتُ عليها خلال هذه الرحلة، وأعتقد أن الكثيرين في الفريق فعلوا الشيء نفسه. إنه الشخص الذي يعرف كيف يفوز، وفي النهاية هذا هو هدف جميع الفرق".

المقال السابق حصري: دور ماكس فيرستابن في ريد بُل "يتجاوز بكثير مجرد القيادة"، وفقًا لميكيز
المقال التالي مكلارين ريسينغ توقّع شراكة متعددة الأعوام مع الاتحاد للطيران قبل موسم 2026

