كاديلاك تشرح خطوة تعيين مدير أعمال لويس هاميلتون السابق ضمن فريقها الجديد في الفورمولا 1
شرح غرايم لاودون مدير فريق كاديلاك خلفيات تعيين مارك هاينز، المدير السابق لأعمال لويس هاميلتون، في منصب المسؤول التنفيذي لشؤون السباقات.
جرايم لودون، مدير فريق كاديلاك
الصورة من قبل: زاك ماوجر
أعلنت كاديلاك الشهر الماضي انضمام هاينز إلى الفريق بعد انفصاله عن هاميلتون قبل موسم 2026.
وسبق لهاينز أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة إدارة أعمال هاميلتون "بروجكت 44" بين عامي 2015 و2021، قبل أن يعود لاحقًا إلى الدائرة المقربة من السائق البريطاني خلال انتقاله إلى فيراري في 2025.
ولا تُعد علاقة هاينز بكاديلاك جديدة، إذ يمثل السائق الاحتياطي للفريق جو غوانيو، كما يرتبط بعلاقة عمل مع لاودون.
وأوضح لاودون أن تعيين هاينز يمثل خطوة مهمة ضمن عملية إعادة هيكلة الفريق. وبحسب قوله، سيلعب هاينز دورًا محوريًا في توفير منظور السائق بين القسم التقني وعمليات السباق، مستكملًا أحد آخر الأجزاء الناقصة في الهيكل الإداري. كما يضم فريق الإدارة في كاديلاك أيضًا الرئيس التنفيذي دان تاوريس والسفير ماريو أندريتي.
وشدد لاودون على أن أحد أهم احتياجات الفريق تتمثل في إنشاء آلية تغذية راجعة فعالة بالكامل بين القسم التقني وعمليات الحلبة.
حيث قال: "يجب أن تعمل هذه المجموعة بأعلى مستوى ممكن. لكن عملية التغذية الراجعة على صعيد السباقات يجب أن تكون مثالية. من دون ذلك، يستحيل على الهندسة إنتاج حلول تخدم الأداء على الحلبة. لدينا سائقون أصحاب خبرة، لكن لا يمكن تحميلهم مسؤولية العملية بأكملها".
كما أضاف أن أحد أبرز مجالات التطور منذ خروج السيارة إلى الحلبة تمثل في تحسين التنسيق بين الأقسام المختلفة.
فقال: "من أهم مجالات التقدم منذ أن خرجت السيارة إلى الحلبة كان تعزيز الرابط بين نفق الهواء، وجهاز محاكاة السائق، ودراسات ديناميكا الموائع الحسابية، وعمليات المرآب".
وأكمل: "من الضروري أن يعمل القسم التقني والهندسي ضمن نظام مغلق مع المسؤول التنفيذي لشؤون السباقات. يمكن النظر إلى هذه العلاقة على أنها نموذج عميل-مورد. وإلا ستنشأ بنية تُقيّم عملها بنفسها، وهذا يعيق التطوير".
هذا وتطرق لاودون إلى ثقافة الفريق قائلًا: "منذ البداية قلنا إننا نريد بناء فريق يرغب الجميع في أن يكون جزءًا منه ويفخر بالانتماء إليه. في جوهر ذلك تكمن الشفافية المطلقة والصدق. من دون ذلك لا يمكن تحقيق أي تقدم، ولا نملك وقتًا لنضيعه. علينا مواكبة منافسينا. انضمام مارك يمثل إحدى القطع المهمة الأخيرة في الهيكل الذي نبنيه".
