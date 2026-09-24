كاديلاك تجري ثلاثة تعاقدات تقنية كبيرة من بينها رئيس تصميم سابق لدى ريد بُل

ضمّ فريق كاديلاك للفورمولا 1 الثلاثي الهندسي كريغ سكينر وإريك بلاندين وتيم لين، في إطار سعيه إلى تسريع وتيرة تطويره.

وسينضم سكينر، رئيس التصميم السابق في ريد بُل، إلى كاديلاك بصفة كبير مهندسي التطوير، بينما سيتولى إريك بلاندين، نائب المدير التقني السابق في أستون مارتن، منصب رئيس قسم الديناميكا الهوائية في الفريق. كما سينضم خبير الديناميكا الهوائية المخضرم تيم لين بصفة كبير المهندسين لشؤون نمذجة ومحاكاة الديناميكا الهوائية، بعد فترات عمل مع مكلارين وريد بُل وفيراري، ليعمل تحت إدارة بلاندين.

وظهر فريق كاديلاك لأول مرة هذا الموسم باعتباره الفريق الحادي عشر بعد التوسع في البطولة، حيث أسسه غرايم لاودون، المسؤول السابق في مانور، مع الفائزين المخضرمين بسباقات الجائزة الكبرى سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس كسائقيه.

وقدم الفريق ظهورًا أول محترمًا بسيارته إم.إيه.سي-26 المدعومة بمحركات فيراري، لكن مع رغبة الإدارة في رفع وتيرة التطوير، تحرك الرئيس التنفيذي لكاديلاك دان توريس لاستبدال لاودون خلال العطلة الصيفية بمارسين بودكوفسكي، المسؤول التنفيذي السابق في ألبين.

وبعدما تورط الفريق في مشكلات تشغيلية مختلفة وأخرى تتعلق بجودة التصنيع، تتمثل أولى مهام بودكوفسكي في مواصلة تعزيز إجراءات الفريق والاستفادة من الموارد المتاحة لدى جنرال موتورز، الشريكة المالكة له.

وفي الوقت نفسه، تحرك الفريق الأمريكي الآن أيضًا لتعزيز مجموعة قيادته التقنية بثلاثة تعاقدات بارزة، بينما يستعد لخوض موسمه الثاني في البطولة عام 2027.

وبالنظر إلى فترات الإشعار الطويلة وفترات منع الانتقال إلى فرق أخرى التي تتضمنها هذه التعاقدات، أعلنت كاديلاك أن الثلاثة "سينضمون جميعًا إلى الفريق خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وقال مارسين بودكوفسكي، مدير فريق كاديلاك للفورمولا 1: "تمثل هذه التعيينات خطوة حيوية في التطور التقني للفريق. إن الجمع بين قيادات تتمتع بالخبرة في مجالات التطوير والديناميكا الهوائية والنمذجة سيساعدنا على إنشاء منظومة تقنية أكثر تكاملًا وقوة وتحسين الأداء على الحلبة. ويجلب كريغ وإريك وتيم إلى كاديلاك للفورمولا 1 خبرات في السباقات والبطولات الفائزة في مجالات تمثل ركائز أساسية لتطويرنا على المدى الطويل."

وكانت كاديلاك قد بدأت مؤخرًا العمل من مقر جديد بالكامل في المملكة المتحدة بمدينة سيلفرستون، بالتزامن مع عملها على بناء منشأة جديدة متطورة للغاية في فيشرز بولاية إنديانا.

ويبدو أن التعاقد مع سكينر وبلاندين ولين يمثل إشارة واضحة إلى أن فريق كاديلاك يمضي قدمًا بكل قوة، رغم استمرار الشكوك لدى جزء من مجموعة ملاكيه وسط تحقيق أوسع بشأن مارك والتر، مالك مجموعة "تي دبليو جي غلوبال" التي تملك الحصة الأكبر في الفريق.