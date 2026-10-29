فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

كاديلاك "تتشرف" بوجود بيريز ضمن صفوفها وتخطط لاحتفال خاص بسباقه الـ300 في جائزة المكسيك الكبرى

أشاد مارك رويس، رئيس شركة جنرال موتورز، بسائق كاديلاك في الفورمولا 1 سيرجيو بيريز قبل خوضه سباقه الـ300 في البطولة، مؤكدًا أن وجود السائق المكسيكي ضمن صفوف الفريق "شرف كبير".

منشور: 29-10-2026

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سيرجيو بيريز، كاديلاك

سيصبح بيريز سابع سائق فقط في تاريخ الفورمولا 1 يصل إلى هذا الإنجاز، لينضم إلى روبنز باريكيلو، وفرناندو ألونسو، وجنسون باتون، ولويس هاميلتون، وكيمي رايكونن، ومايكل شوماخر. وسيحتفل بهذا الإنجاز أمام جماهيره المتحمسة على أرضه في حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز في مكسيكو سيتي.

وفي إطار هذه المناسبة، قاد بيريز سيارة في جولة استعراضية في شوارع العاصمة المكسيكية على امتداد شارع باسيو دي لا ريفورما. كما سيزور موظفي جنرال موتورز في المدينة قبل أن يقود سيارة كاديلاك MAC-26 على الحلبة. وأعلنت كاديلاك أيضًا عن تجديد عقد السائق المكسيكي حتى نهاية موسم 2029.

وعندما سُئل رويس عن الاحتفالات خلال مشاركته في فعالية "أوتوسبورت بيزنس إكستشينج" في نيويورك، قال: "إنها مناسبة كبيرة".

وأكمل: "سيكون هذا السباق الـ300 لتشيكو، ونحن فخورون جدًا بوجوده سائقًا في فريقنا. لقد قدم لنا الكثير من الملاحظات والخبرات، بفضل معرفته بالحلبات التي سبق له التسابق عليها. وقدّم هو وفالتيري بوتاس ملاحظات قيّمة بشأن السيارة والحلبة والفروقات بينهما، وكيفية بناء النماذج وضبط عمليات المحاكاة بصورة صحيحة، بينما نمضي قدمًا ونخوض موسمنا الأول".

وأردف: "إنها مناسبة كبيرة بالنسبة إليه، وكذلك بالنسبة إلى جنرال موتورز. يقع مقرنا الرئيسي في المكسيك في مكسيكو سيتي، ولذلك سيلتقي بوكلائنا وموظفينا، ولا أطيق الانتظار للذهاب والمشاركة في هذه المناسبة معه ومع جميع جماهيره".

ثمّ تابع: "إنه شخص رائع، وأقصد هنا شخصيته بحد ذاتها؛ فهو ليس مجرد سائق مميز وممثل رائع لكاديلاك وجنرال موتورز والفورمولا 1، بل إنه أيضًا إنسان طيب حقًا".

وواصل حديثه بالقول: "إنه لشرف كبير أن يكون معنا".

وانضم بيريز وبوتاس إلى كاديلاك استعدادًا لموسمها الأول في الفورمولا 1 هذا العام، حاملين معهما خبرة الفوز بالسباقات إلى علامة جنرال موتورز، بينما بدأت الشركة خطواتها الأولى في قمة سباقات السيارات ذات المقعد الأحادي.

ورغم أن الموسم لم يخلُ من الصعوبات، وهو أمر كان متوقعًا بالنسبة إلى فريق جديد أُنشئ من الصفر، فقد أعجب رويس بالشخصية التي أظهرها السائقان.

وأوضح قائلًا: "إنهما مختلفان جدًا. في الواقع، يتميز أي سائق في أي فئة من السباقات بخصائص مختلفة إذا كان سائقًا متميزًا بالفعل".

وأكمل: "يمكنك ملاحظة الاحترافية والدقة لدى الأبطال، مهما كانت الفئة التي ينافسون فيها، سواء سباقات التحمل أو الفورمولا 1 أو سباقات الطرق الوعرة أو الشاحنات. فهم يسعون إلى تقديم أفضل ما لديهم، بل أفضل أداء ممكن، في كل سباق. وإذا لم ينجحوا في ذلك، أو حدث أمر ما، فهم يدركون أنه لا يمكن الفوز في كل سباق، فلا أحد يستطيع ذلك. وعندما يمرون بيوم سيئ أو يرتكبون أخطاء، يتجاوزون ما حدث في ذلك السباق ويواصلون صقل مهاراتهم، سواء فيما يتعلق بالسيارة أو بأنفسهم أو بلياقتهم البدنية، أو بأي جانب آخر".

وأردف: "إنهم يسعون إلى بلوغ الكمال في أدائهم، وهذا ما يفعله هذان السائقان بالفعل. كما أنهما يفهمان تمامًا متطلبات هذه المهمة والخطوات اللازمة لتحقيقها. وأنا سعيد جدًا، بكل صراحة، بصبرهما علينا. فهذا يتطلب شخصية استثنائية، وهذان الرجلان يمتلكان هذه الصفة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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