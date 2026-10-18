فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

كاديلاك تتألق بطابع تكساس مع مجموعة جديدة من تومي هيلفيغر لجائزة الولايات المتحدة الكبرى

كشفت كاديلاك وتومي هيلفيغر عن مجموعة من خمس قطع من أزياء قماش الجينز الخام المستوحاة من ولاية تكساس.

أليكس هارينغتون خلدون يونس

منشور: 18-10-2026

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فالتيري بوتاس، كاديلاك

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

أطلق فريق كاديلاك للفورمولا 1 وشريكه تومي هيلفيغر مجموعة ملابس مستوحاة من ولاية تكساس، وذلك قبل جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، وهي مجموعة تثير حماسنا بشتى الطرق.

بدأ بيع مجموعة تومي هيلفيغر بالتعاون مع فريق كاديلاك للفورمولا 1 في أوستن يوم الثلاثاء الماضي. لكن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها العلامتان التجاريتان مجموعة مرتبطة بأحد السباقات.

فقد سبق لهما إطلاق مجموعتين في ميامي والمكسيك ضمن سلسلة المدن نفسها، كما يجري التخطيط لإطلاق مجموعة في لاس فيغاس خلال نوفمبر.

خمس قطع ترتكز على قماش الجينز الخام

ليس من المستغرب أن يشكّل قماش الجينز الخام جوهر هذه القطع، التي تتميز بتفاصيل من الكروم وتصميم للعلم الأمريكي على شكل شيفرون، بألوان تومي هيلفيغر الأحمر والأبيض والأزرق.

يمكن للرجال شراء سترة فاتحة اللون مستوحاة من التصميم الكلاسيكي لسترات سائقي الشاحنات. أما النساء، فتتوفر لهن سترة بلا أكمام بطبقة من رقائق الفضة.

وتكتمل المجموعة بقميص قصير الأكمام، وقميص بلا أكمام، وقبعة من قماش الجينز الخام، ما يجعل هذه مميزة للغاية.

وهل تعرفون ما الذي يعزز هذا أيضًا؟ مشاهدة سائق كاديلاك فالتيري بوتاس وهو يرفع قبعة رعاة البقر أمام الكاميرا عند غروب الشمس، بينما يظهر تصميم العلم ذي الشكل المميز على ظهره!

ما الذي تحتاجون إليه أكثر من ذلك لاقتناعكم؟!

فالتيري بوتاس، فريق كاديلاك للفورمولا 1 - برعاية تومي هيلفيغر

"المزيد من المرح مع جذورنا الأمريكية"

قال لي هولمان، كبير مسؤولي التصميم في تومي هيلفيغر، أن المصممين بدأوا العمل انطلاقًا من قطعتين من أكثر تصاميم العلامة التجارية شعبية.

وأوضح: "بدأنا بقطعتين أيقونيتين من تشكيلة تومي، وهما سترة قماش الجينز الخام والقميص الأبيض، ثم بحثنا في كيفية إعادة تصميمهما بما يستلهم طابع أوستن".

وأضاف: "يتعلق الأمر بأخذ قطع مألوفة ومنحها منظورًا جديدًا، مع الحفاظ على هويتنا الكلاسيكية المستوحاة من الأناقة الأمريكية".

من جانبها، قالت كاسيدي تاوريس، كبيرة مستشاري العلامة التجارية في فريق كاديلاك للفورمولا 1، أن إقامة السباق في تكساس منحت العلامتين مساحة للابتكار والمرح.

وقالت تاوريس: "تمنحنا أوستن فرصة للاستمتاع بمزيد من المرح مع جذورنا الأمريكية. إنها ملابس للمشجعين صُممت لعطلة نهاية أسبوع السباق، لكنها مصممة أيضًا لتبقى مناسبة للاستخدام بعيدًا عن حظائر الفرق".

سباق على أرض كاديلاك

تُعد تومي هيلفيغر الشريك الرسمي للأزياء وملابس المشجعين لدى كاديلاك، كما يشغل سيرجيو بيريز، سائق الفريق وزميل فالتيري بوتاس، منصب سفيري العلامة التجارية العالمي لأزياء الرجال.

ومع كون سباق أوستن ثاني سباق على أرض الفريق الأمريكي هذا الموسم، بعد جائزة ميامي الكبرى التي أُقيمت في مطلع مايو، يتطلع بيريز إلى خوض المنافسات على مقربة أكبر من موطنه.

وقال بيريز عقب مشاركته في جائزة سنغافورة الكبرى: "ما زلنا بحاجة إلى تحسين سرعتنا بنحو ثانية إلى ثانية ونصف حتى نتمكن من منافسة السيارات التي أمامنا، وأعتقد أن ما نحتاج إليه حقًا الآن هو سيارة أقوى تحتنا".

وأضاف: "كل شيء آخر يتقدم وفقًا لما هو متوقع، وأنا واثق بأننا سنصل إلى المستوى المطلوب كفريق. أتطلع بشدة إلى أوستن والمكسيك، وهما سباقانا على أرضنا".

وتابع: "سيكون سباق أوستن مهمًا للفريق، أما سباق المكسيك فسيكون مميزًا للغاية بالنسبة إليّ، إذ سأخوضه أمام جماهيري على أرض الوطن، بالتزامن مع وصولي إلى المشاركة في 300 سباق جائزة كبرى. ستكون عطلة نهاية أسبوع استثنائية للغاية".

ولا يزال فريق كاديلاك ينتظر تسجيل أولى نقاطه في موسمه الأول ضمن بطولة الفورمولا 1.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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