فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

كاديلاك تؤكد تأجيل ظهور وحدة طاقة جنرال موتورز في الفورمولا 1 إلى 2030 بدلًا من 2029

كاديلاك ستواصل استخدام وحدات طاقة فيراري لموسم إضافي، بعدما قررت جنرال موتورز تأجيل تقديم وحدة طاقتها الخاصة إلى موعد دخول محركات في8 حيز التنفيذ في 2030.

منشور: 20-11-2026

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سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

أكدت كاديلاك أن خطتها الأولية كانت تقضي بالمنافسة في الفورمولا 1 باستخدام وحدة طاقة من تطوير جنرال موتورز للمرة الأولى في موسم 2029. لكن تلك الخطة استندت إلى افتراض استمرار دورة القوانين الحالية حتى نهايتها، وعدم تقديم الجيل التالي من وحدات الطاقة قبل موسم 2031.

لكن هذه المعطيات تغيرت منذ ذلك الحين. فقبل جائزة لاس فيغاس الكبرى، توصلت الفرق ومصنعو وحدات الطاقة إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم موعد عودة محركات في8، وهو ما أكده أيضًا المدير التنفيذي لمكلارين علنًا خلال المؤتمر الصحفي لمديري الفرق يوم الخميس.

ورغم أن التوقيعات لم توضع على الأوراق الرسمية بعد، كما أوضح مدير فريق ألبين فلافيو برياتوري، فقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد محرك في8 بسعة 2.1 لتر مزود بشاحن توربيني، مع تقليص نسبة الطاقة الكهربائية، اعتبارًا من 2030.

ويترتب على هذا التطور تداعيات مباشرة على خطط جنرال موتورز. فإذا مضت الشركة الأمريكية قدمًا في نيتها تحويل كاديلاك إلى فريق مصنعي منذ عام 2029، فسيتعين عليها تطوير وحدة طاقة وفق المواصفات الحالية لموسم واحد فقط، وهو ما سيمثل استثمارًا مكلفًا.

وعندما سُئل دان تاوريس، الرئيس التنفيذي لكاديلاك، من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كان من المنطقي الاستمرار كفريق زبون لموسم إضافي، أكد في لاس فيغاس قائلًا: "نعم، سنواصل استخدام وحدات طاقة فيراري حتى نهاية موسم 2029، وسنبدأ تشغيل وحدة طاقة كاديلاك في 2030 بالتزامن مع عودة محركات في8".

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ويرى تاوريس أن عودة محركات في8 تمثل تطورًا إيجابيًا للرياضة، مشيرًا إلى دعم كاديلاك لهذا التوجه.

وقال: "نعم، أعتقد أننا سعداء برؤية البطولة تتكاتف تحت قيادة الاتحاد الدولي للسيارات لتحديد هذا التوجه نحو محركات في8 في 2030. نحن سعداء للغاية بذلك".

وأضاف أن كاديلاك وجنرال موتورز تقتربان من محطة مهمة أخرى، إذ لم يتبق سوى أقل من شهر على افتتاح المنشأة المخصصة لتطوير وحدات الطاقة التابعة لهما في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.

حيث قال: "نعم، ستُفتتح منشأتنا الجديدة لوحدات الطاقة في 18 ديسمبر. وبصفتنا مصنعًا جديدًا ينضم إلى الرياضة، فإن وضوح هذا التوجه يمثل مساعدة كبيرة لنا بطبيعة الحال. نحن متحمسون لهذا المسار، ويعمل الفريق بجد للاستعداد".

وبالإضافة إلى التوقعات بأن تحظى محركات في8 بقبول أكبر لدى الجماهير، فإنها تهدف أيضًا إلى أن تكون أبسط وأقل تكلفة، وهو ما يمثل خبرًا إيجابيًا بدوره لفريق جديد مثل كاديلاك.

وعندما تبدأ المنشأة عملياتها، ستواصل كاديلاك في البداية العمل على تصميمي محركات في6 وفي8، رغم أن الجيل الحالي من وحدات الطاقة لن يحتاج بعد ذلك إلى تطوير كامل استعدادًا لموسم 2029.

وأوضح تاوريس قائلًا: "لفترة من الوقت، سنعمل على كلا المشروعين. لدينا بالفعل قاعدة لمحرك في6 يمكن البناء عليها، وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير محرك في8".

وأكمل: "هناك عدد من التصاميم قيد العمل حاليًا، ولذلك لدينا أساس قوي لما نحاول بناءه وللاتجاه الذي نسير نحوه".

ومن المفترض أن يمهد ذلك الطريق أمام تقديم أول وحدة طاقة تطورها كاديلاك داخليًا في 2030، لتتحول رسميًا إلى فريق مصنعي في الفورمولا 1. وكان هذا الطموح طويل الأمد عاملًا مهمًا أيضًا في الحصول على الموافقة لدخول البطولة، إذ رأت الفرق الأخرى فيه المصدر الأساسي للقيمة المضافة التي ستقدمها كاديلاك إلى الفورمولا 1 ككل.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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