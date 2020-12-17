كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

أكّدت الحظيرة البريطانيّة كذلك أنّ سيمون روبرتس الذي لعب دور مدير الفريق المؤقّت سيشغل ذلك الدور بشكلٍ رسمي الآن.

وسيعمل روبرتس مباشرة تحت إشراف كابيتو الذي سيعمل بدوره تحت إشراف ماتيو سافاج مدير شركة دوريلتون ورئيس ويليامز.

ويملك كابيتو صاحب الـ 62 عامًا سيرة ذاتيّة حافلة شهدت عمله مع الكثير من المصنّعين وفرق الفورمولا واحد في أدوار مختلفة.

فبعد أن سبقت له المشاركة في رالي باريس-داكار، عمل الألماني مع بي ام دبليو في نهاية الثمانينات مهندس تطوير وحدة الطاقة، قبل أن ينتقل إلى برشه في دورٍ إداري لقسم رياضة الحرّكات في 1989.

وانضمّ إثر ذلك إلى ساوبر في 1996 كعضرٍ في لجنة الإدارة، وأصبح مدير العمليّات بعد ذلك بعامين. وبقي في صفوف الحظيرة السويسريّة لخمسة أعوام في ظلّ تطويرها لشراكات مع فورد، وبيتروناس وريد بُل.

وانضمّ إثر ذلك إلى فورد في أكتوبر 2001 كمدير لهندسة المركبات الخاصة، وأمضى عقدًا من الزمن في عدّة أدوار في صفوف الصانع الأمريكي.

وانتقل إلى ترأس قسم رياضة المحرّكات في فولكسفاغن في مايو 2012 قبل أن ينضمّ إلى مكلارين كمديرٍ تنفيذي في سبتمبر 2016، لكنّ بقاءه لم يدم سوى خمسة أشهر.

وعاد إثر ذلك إلى فولكسفاغن في يونيو 2017 ليرأس قسم سيارات "آر" للأداء وغادر في أكتوبر.