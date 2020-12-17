فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

المشاركات
التعليقات
كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

سينضمّ يوست كابيتو خبير صناعة المحرّكات ورياضة السيارات الألمانيّ إلى فريق ويليامز للفورمولا واحد كمديرٍ تنفيذي بدءًا من فبراير/شباط المقبل.

أكّدت الحظيرة البريطانيّة كذلك أنّ سيمون روبرتس الذي لعب دور مدير الفريق المؤقّت سيشغل ذلك الدور بشكلٍ رسمي الآن.

وسيعمل روبرتس مباشرة تحت إشراف كابيتو الذي سيعمل بدوره تحت إشراف ماتيو سافاج مدير شركة دوريلتون ورئيس ويليامز.

ويملك كابيتو صاحب الـ 62 عامًا سيرة ذاتيّة حافلة شهدت عمله مع الكثير من المصنّعين وفرق الفورمولا واحد في أدوار مختلفة.

فبعد أن سبقت له المشاركة في رالي باريس-داكار، عمل الألماني مع بي ام دبليو في نهاية الثمانينات مهندس تطوير وحدة الطاقة، قبل أن ينتقل إلى برشه في دورٍ إداري لقسم رياضة الحرّكات في 1989.

وانضمّ إثر ذلك إلى ساوبر في 1996 كعضرٍ في لجنة الإدارة، وأصبح مدير العمليّات بعد ذلك بعامين. وبقي في صفوف الحظيرة السويسريّة لخمسة أعوام في ظلّ تطويرها لشراكات مع فورد، وبيتروناس وريد بُل.

وانضمّ إثر ذلك إلى فورد في أكتوبر 2001 كمدير لهندسة المركبات الخاصة، وأمضى عقدًا من الزمن في عدّة أدوار في صفوف الصانع الأمريكي.

وانتقل إلى ترأس قسم رياضة المحرّكات في فولكسفاغن في مايو 2012 قبل أن ينضمّ إلى مكلارين كمديرٍ تنفيذي في سبتمبر 2016، لكنّ بقاءه لم يدم سوى خمسة أشهر.

وعاد إثر ذلك إلى فولكسفاغن في يونيو 2017 ليرأس قسم سيارات "آر" للأداء وغادر في أكتوبر.

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر

المقال السابق

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر

ألونسو: التجارب الفعليّة الأولى "ألهبت روحي التنافسيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو: التجارب الفعليّة الأولى "ألهبت روحي التنافسيّة"

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث

مقابلة مع توتو وولف يناقش فيها مستقبل الفورمولا واحد، سقف النفقات والمزيد حول الفئة الملكة
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

مقابلة مع توتو وولف يناقش فيها مستقبل الفورمولا واحد، سقف النفقات والمزيد حول الفئة الملكة

فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي

أحدث الأخبار

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

2
فورمولا 1

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم

3
فورمولا 1

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005

4
فورمولا 1

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

15دقيقة
5
فورمولا 1

فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي

20س

أحدث الأخبار

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي
فورمولا 1

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر
فورمولا 1

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم
فورمولا 1

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005
فورمولا 1

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"
فورمولا 1

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"

أحدث ملفات الفيديو

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف 04:45
فورمولا 1

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد 02:12
فورمولا 1

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى 02:15
فورمولا 1
15-12-2020

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى 02:27
فورمولا 1
15-12-2020

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى 01:01
فورمولا 1
14-12-2020

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.