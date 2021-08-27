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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار

كابيتو يلمّح إلى بقاء لاتيفي ضمن صفوف ويليامز لموسم 2022

ألقى يوست كابيتو مدير فريق ويليامز للفورمولا واحد بتلميح قويّ مفاده أن نيكولاس لاتيفي سيبقى ضمن صفوف الفريق لموسم 2022.

كابيتو يلمّح إلى بقاء لاتيفي ضمن صفوف ويليامز لموسم 2022

وسط تصاعد التكهّنات حيال إمكانية انتقال جورج راسل إلى فريق مرسيدس الموسم المقبل، فإن ويليامز ستفضل الإبقاء على سائقها الآخر لضمان نوعٍ من الثبات في الأداء.

وحين سُئِل قبيل جائزة بلجيكا الكبرى إن كانت المؤشرات تتجه نحو تمديد عقد لاتيفي، أجاب كابيتو: "نعم، يمكنني القول أن هذا ما يبدو عليه الوضع".

لاتيفي من جهته، كان قد صرح برغبته البقاء ضمن صفوف الفريق لموسم ثالث، بعد أن سجل أولى النقاط مع ويليامز في جائزة المجر الكبرى مع المركز السابع.

حيث صرّح أنه بات يمتلك ما يكفي من الخبرة لقيادة الفريق، في حال انتقل راسل إلى مرسيدس.

وحين سُئِل إن كان يشعر بأن نتيجة المجر ستساعده في سعيه هذا، أجاب لاتيفي: "بالتأكيد أعتقد أن نتيجة بودابست لن تضرّ بهدفي، لكن مدى استفادتي منها، ذلك ليس قراري لأتخذه".

وتابع: "يعلم الفريق ما أقوم به خلف الكواليس وما أنا قادر عليه. سباق بودابست كان ضمن ظروف خاصة، لكنني أظهرتُ قدراتي عندما أتيحت لي الفرصة وهذا أمر هام للغاية في الفورمولا واحد".

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وأشار كابيتو إلى أنه بحلول نهاية الموسم، سيمتلك لاتيفي ما يكفي من الخبرة لقيادة الفريق إن دعت الضرورة.

فقال: "ربما ليس الآن، لكنه يتحسن باستمرار سباقاً تلو الآخر، أنا واثق أنه بحلول نهاية الموسم سيكون جاهزاً لذلك".

وأكمل: "خاصة وأنه يمتلك شخصية مناسبة للغاية. ويعمل بشكل ممتاز مع المهندسين إضافة إلى أنه متحفز على الدوام".

وأردف: "أعتقد أنه تعلم الكثير من جورج، لأنهما يعملان معاً ويمضيان الكثير من الوقت معاً داخل وخارج الحلبة". 

واختتم: "تجمعهما علاقة رائعة، وأنا واثق أنه بنهاية الموسم سيكون نيكي جاهزاً لقيادة الفريق".

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