كابيتو يُغادر منصبه كمديرٍ لفريق ويليامز للفورمولا واحد

ضمن بيانٍ نشره الفريق اليوم الإثنين، تمّ تأكيد مغادرة كابيتو كمديرٍ للفريق ومديرٍ تنفيذي، كما أنّ المدير التقنيّ فرونسوا كزافييه دوميزون غادر هو الآخر.

وقال الفريق أنّه سيُعلن عن هويّة المدير والمدير التقنيّ الجديدين في الوقت المناسب.

وقال كابيتو: "كان شرفًا كبيرًا أن أقود ويليامز ريسينغ في الموسمين الماضيين وأن أضع أسس تحوّل هذا الفريق الرائع".

وأضاف: "أتطلّع قدمًا لمشاهدة الفريق يُواصل دربه نحو النجاحات المستقبليّة".

من جانبه شكر ماثيو سافاج، رئيس شركة دوريلتون كابيتال المالكة للفريق، كابيتو على جهوده في ويليامز في ظلّ "دخول الفريق لعمليّة تحوّل لبدء رحلة إحياء ويليامز ريسينغ".

وسبق لكابيتو أن كان مسؤولًا على قسم رياضة المحرّكات في فولكسفاغ، وبلغ ذروة نجاحاته عند سيطرة الصانع الألمان على بطولة العالم للراليا قبل أن ينضمّ إلى مكلارين في الفورمولا واحد كمديرٍ تنفيذي.

لكنّه غادرة منصبه بعد بضعة أشهرٍ كجزء من تغييرات واسعة في إدارة الفريق والعلامة بأكملها على إثر وصول زاك براون ومغادرة رون دينيس.

وبات بذلك كابيتو ثاني مديرٍ يُغادر منصبه بنهاية هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد وذلك على إثر مغادرة ماتيا بينوتو لفريق فيراري.