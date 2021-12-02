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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة أخبار

كابيتو يتغيّب عن جائزة السعوديّة الكبرى بعد إصابته بفيروس كورونا

لن يتواجد يوست كابيتو مدير فريق ويليامز للفورمولا واحد في المملكة العربيّة السعوديّة نهاية هذا الأسبوع بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

كابيتو يتغيّب عن جائزة السعوديّة الكبرى بعد إصابته بفيروس كورونا

قال فريق ويليامز في بيان أصدره اليوم الخميس قبيل النسخة الأولى من سباق كورنيش جدّة أنّ كابيتو لم يُسافر إلى المملكة بعد تلقيه لنتيجة تحليل إيجابيّة.

وجاء في البيان: "يُمكن لفريق ويليامز ريسينغ أن يُؤكّد أنّ مدير التنفيذي ومدير الفريق يوست كابيتو قد تلقى نتيجة تحليل إيجابيّة لفيروس كورونا قبل السفر على جدّة لخوض جائزة السعوديّة الكبرى نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يتّبع يوست الآن توجيهات السلطات الصحيّة في المملكة المتّحدة. لم يكن هناك أيّ تأثيرٍ أوسع على طاقم ويليامز ريسينغ، وسيُواصل الفريق العمل على الحلبة مثلما هو مخطّطٌ له".

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وتعيّن على جميع العاملين في الفورمولا واحد المسافرين إلى المملكة العربيّة السعوديّة نهاية هذا الأسبوع الخضوع لتحليل "بي سي آر" ضمن فترة أقصاها 72 ساعة من السفر، قبل إكمال تحليلٍ ثانٍ عند الوصول إلى جدّة.

وستكون هذه الجولة الأولى لفريق ويليامز منذ وفاة مؤسّسه ومديره السابق فرانك ويليامز الذي تُوفي الأحد الماضي.

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