كابيتو: ويليامز ستحتاج إلى المزيد من النقاط للفوز بمعركة المركز الثامن

سجلت ويليامز أولى نقاطها منذ موسمين في سباق المجر قبل العطلة الصيفية، حيث أنهى سائقاها نيكولاس لاتيفي وجورج راسل بالمركزَين السابع والثامن على التوالي.

وتعتبر النقاط العشر أكبر مجموع سجلته ويليامز في سباق واحد منذ 2017، حيث نجحت بالتقدم على ألفا روميو إلى المركز الثامن.

لكن يوست كابيو يعي أن الفريق بحاجة لتسجيل المزيد من النقاط للحفاظ على هذا المركز، إذ لا تفصلها عن ألفا روميو سبع نقاط فقط مع بداية النصف الثاني للموسم.

فقال: "لقد كانت نتيجة مذهلة في المجر، أن نسجل عشر نقاط، كأول وأفضل نتيجة للفريق منذ 2017".

وأكمل: "لقد كان سباقاً متقلباً، ومثّل دفعة ثقة كبيرة للجميع ضمن الفريق. أن نتقدم إلى المركز الثامن لهو أمر مذهل حقاً".

وتابع: "لكنني واثق من أننا بحاجة إلى المزيد من النقاط للحفاظ على المركز، لذا سنحصر تركيزنا على ذلك سباقاً تلو الآخر".

يوست كابيتو المدير التنفيذي ومدير فريق ويليامز تصوير: فيا

ولم تفلح ألفا روميو في إنهاء أي سباق بأعلى من المركز العاشر هذا الموسم، لكن كابيتو يرى أن آخر ثلاثة فرق ضمن الترتيب العام لا يمكنها توقع تسجيل النقاط ضمن ظروف طبيعية، بل عليها استغلال الفرص النادرة السانحة.

فقال: "أعتقد أن فرق المراكز الثلاثة الأخيرة، ليست قادرة على تسجيل النقاط ضمن ظروف طبيعية وسباقات على مسارات جافة من دون حوادث. لأن سياراتنا بطيئة للغاية".

وتابع: "ذلك يعني ضرورة استغلال الفرص السانحة عندما تحصل ظروف غير اعتيادية في السباقات، وتقديم استراتيجيات مثالية مع قرارات صحيحة ووقفات صيانة رائعة".

واختتم: "على الجميع أن يحصر تركيزه على تسجيل النقاط عندما تسنح الفرصة، لأننا غير قادرون على تسجيلها في السباقات الاعتيادية".