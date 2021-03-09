كابيتو "مقتنع تماماً" بقدرة ويليامز على مجاراة نهضة مكلارين في الفورمولا واحد

أعلنت ويليامز شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تعيين كابيتو مدير قسم رياضة السيارات السابق لدى فولكسفاغن، والمدير التنفيذي السابق لدى مكلارين، بمنصب مدير الفريق، وذلك ضمن السعي لتقوية الهيكلية الإدارية في ويليامز.

وكان كابيتو أول شخصية معروفة تصل إلى الفريق بعد بيعه إلى شركة "دوريلتون كابيتال" شهر أغسطس/آب الماضي، ليخرج الفريق من ملكية عائلة ويليامز للمرة الأولى.

وكان الفريق البريطاني قد عانى مؤخراً، حيث أنهى بالمركز الأخير في المواسم الثلاثة الأخيرة، بالرغم من الأداء المتميز لنجمه جورج راسل في 2020 وزميله نيكولاس لاتيفي.

وكان فريق مكلارين قد عانى من فترة صعبة للغاية قبل أن يشهد نهضة واضحة في الأداء، تكللت بتحقيق المركز الثالث في بطولة المصنعين العام الماضي.

وقال كابيتو: "مكلارين قامت بعمل رائع للغاية خلال المواسم الأخيرة، والجواب واضح: ليس هناك أي سبب يمنعنا من تكرار ما قاموا به".

وأردف: "لدينا كل شيء، ويمكننا تكرار النهضة نفسها".

وأكمل: "لوضع الأمر ضمن إطاره الزمني: لنقل عامين، ثلاثة، أربعة. لكن من المستحيل التنبؤ بدقة".

وتابع: "لكنني مقتنع تماماً بقدرتنا على مجاراة نهضة مكلارين".

بالمقابل، أوضح كابيتو أن هناك المزيد من التغييرات الإدارية ضمن ويليامز، لكنه مسرور من كيفية سير العمل حتى الآن.

فقال: "وجدت الكثير من الأشخاص الجيدين هنا في القسم الإداري".

وأردف: "سنقوم بتغيير الهيكلية قليلاً، لكننا لم نعلن بعد عن ذلك. سنعيّن بعض الأشخاص، ونحن نركز بشكل كبير على إدارة الفريق مع سايمون".

واختتم: "سترون بعض التغييرات قريباً".