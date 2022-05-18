كابيتو: مشاكل التصفيات تلقي بظلالها على الإمكانيات الحقيقية لسيارة ويليامز

وضع أليكس ألبون سيارة ويليامز ضمن العشرة الأوائل في التجارب الحرة لجائزة ميامي الكبرى الأخيرة، لكن مشكلة مع حرارة الإطارات في التصفيات تسببت بتأهله في المركز الـ 18.

بيد أنه وبعد انطلاقه من ذلك المركز، تمكّن سائق ريد بُل السابق من التعافي والعودة لإكمال السباق في المركز العاشر، قبل أن يكسب مركزًا آخر مستفيدًا من عقوبة فرناندو ألونسو.

"من الصعب إحراز النقاط وأنت تتأهّل بالمركز الـ 18 أو الـ 19" قال كابيتو لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "لذلك تحتاج لبعض الحظ كذلك، وهذا أمر يحدث مع السيارات أمامك. لكن رغم ذلك، فإن السرعة وأداء السباق للسيارة جيّدان للغاية".

وتابع: "أليكس خاض سباقًا رائعًا من جديد (في ميامي)، إنه سائق مذهل وبمقدوره إظهار ذلك. كما أن هذا أيضاً يُظهر إمكانيات السيارة، وأن بوسعك المنافسة بمستوى سرعات سيارات الوسط، فقط علينا أن نحل مشاكل التصفيات كي نحصل على نتائج أفضل".

وأكمل: "في سباق مثل ميامي تعلم بأن بعض الأمور واردة الحدوث وعليك الابتعاد عن المشاكل. أعتقد أنه من الصعب للغاية على السائقين في هذه الظروف ألا يضغطوا بقوة، وكذلك ألا يسترخون بشكل كبير ليكونوا جاهزين عندما تحين الفرصة. وأليكس عبقري في ذلك الأمر".

في المقابل اعترف كابيتو أن على فريقه القيام بعمل أفضل مع إدارة الإطارات بعد مواجهة الأخطاء في حساباتها في ميامي.

فقال: "تمثلت المشكلة في تجهيز الإطار، حيث أن حرارة المسار كانت أعلى بـ 5 درجات مما كانت عندما كنا على المسار قبل ذلك. لذلك كانت حساباتنا أن ندير الإطارات بطريقة مختلفة بعض الشيء من أجل تحميتها. لهذا لم يكن هنالك توازن بين الإطارات الخلفية والأمامية".