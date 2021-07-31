كابيتو مدير ويليامز "سيتمنى" أن يحصل راسل على مقعد مرسيدس

تسابق راسل مع ويليامز منذ بداية موسم 2019 وقاد جهودها بالرغم من فشله في تحقيق أيّ نقطة مع الفريق حتّى الآن.

وكجزء من برنامج يافعي مرسيدس منذ 2017، حصل راسل على دعم الصانع الألماني طوال مسيرته في الفورمولا واحد وارتبط بانتقالٍ محتملٍ للفريق الألماني للعام المقبل.

وستتّخذ مرسيدس قرارها بشأن التعاقد مع راسل أو الإبقاء على سائقها فالتيري بوتاس في مرحلة ما من العطلة الصيفيّة.

وقالت ويليامز أنّها ستكون سعيدة بمواصلة التعويل على راسل في حال لم ينضمّ إلى مرسيدس، وأنّها لن تتّخذ قرارها بشأن تشكيلتها للعام المقبل إلى أنّ تنتهي تلك الخطوة أوّلًا.

وعندما سُئل إن كان بوسعه تحديد وجهة رياح مستقبل راسل، أجاب كابيتو المدير التنفيذي لويليامز: "كلّا، لا أكترث لذلك".

وأضاف: "أتمنّى لو يحصل جورج على ذلك المقعد لأنّه في موقعٍ في مسيرته يسمح له بالتعامل مع فريقٍ كبير والمنافسة على البطولة".

وأردف: "لن أمنع سائقًا يافعًا في حال حصل على هكذا فرصة. لذا آمل أن تسنح له هذه الفرصة".

وأكمل: "من جانب فريقنا بالطبع نودّ مواصلة العمل معه، لذا في حال انضمّ إلى مرسيدس فسيحظى بدعمنا الكامل. وإن لم يحدث ذلك فإنّنا سيحصل على دعمنا الكامل كذلك".

وواصل شرحه بالقول: "لهذا السبب على صعيد سائقينا فإنّ بوسعنا انتظار اتّخاذ القرار مهما كان شكله. سنكون على ما يرام".

وتُعدّ ويليامز أحد الفرق القليلة التي يتوافر فيها مقعدان لموسم 2022.

وسُئل الفريق مرارًا عن موعد اتّخاذ قراره بشأن تشكيلته للعام المقبل، وتُشير التقارير إلى اهتمامٍ متنامٍ من قبل العديد من السائقين.

وقال كابيتو حيال ذلك: "أعتقد بأنّ كلّ سائقٍ ليس له مقعد للعام المقبل أو ليس لديه خيار التجديد للعام المقبل سيتحدّث إلينا في مرحلة ما".

وأكمل: "هذا هو المقعد الأكثر إلهامًا في الفورمولا واحد حاليًا".