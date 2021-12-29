كابيتو: لن يكون هنالك سائق أول في ويليامز في 2022

بعد عام أمضاه بعيدًا عن البطولة، سيترك ألبون معسكر ريد بُل في 2022 ليجل مكان جورج راسل الذي انضم إلى صفوف الفريق المصنعي لمرسيدس.

مع ذلك، قال كابيتو أن لايتفي سيحظى بفرصة متساوية من أجل مساعدة الفريق على إحراز تقدّم أكبر.

وقد خاض كلا السائقين موسمين كاملين في الفورمولا واحد، حيث انطلق لاتيفي في 39 سباقًا في مقابل 38 لألبون.

"ذلك الأمر جيّد لكليهما بالطبع. أعتقد أنه سيكون رائعًا بالنسبة لأليكس أن يحظى بتلك الفرصة الرائعة للعودة إلى البطولة ومساعدة الفريق على التقدم إلى الأمام" قال كابيتو.

وأضاف: "إنه لن يأتي ويقول: حسنًا، أرغب الفوز بالسباقات. إذ من الواضح أن عليه أن يطوّر الفريق سويًا مع نيكي والمهندسين والجميع في غروف. كما يبدو بأنه يستمتع بهذا الدور ويعمل بشكل جيّد جدًا مع نيكي".

وتابع: "ليس لدينا نظام السائق رقم 1 والسائق رقم 2، يتم التعامل مع كليهما بذات الطريقة. وبوسع نيكي أن يضع بصمته كذلك بلا شك".

في المقابل أوضح كابيتو أن لاتيفي قد أحرز تقدمًا جيّدًا في 2021، على الرُغم من أن أداء راسل قد ألقى ظلاله عليه بكل تأكيد.

حيث قال: "قام نيكي بعمل رائع هذا العام، إذ وعند النظر إلى نتائج كل التصفيات، بعضها لا يظهر أنه كان في موقع كان ليتفوق من خلاله على جورج في التصفيات، لكن الوضع حينها لم يكن يسمح له بذلك".

وأكمل: "أنا واثق أن بمقدوره التحسّن أكثر، كونه كان ضمن موسمه الثاني فقط في البطولة. كما أن الموسم الأول في العام الماضي كان غريبًا بالفعل مع جائحة كورونا. لكنه قام بعمل رائع بناء على هذه الظروف".